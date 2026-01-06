Enclave patrimonial
El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba cierra al turismo por obras hasta el 27 de febrero
El acceso al inmueble se restringe en su totalidad, debido a los trabajos que se realizan para la mejora integral de las instalaciones y para el espectáculo nocturno
El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba cerrará temporalmente a las visitas turísticas desde este miércoles hasta el 27 de febrero por obras destinadas a la conservación, mejora y modernización de este enclave patrimonial.
El Ayuntamiento de Córdoba ha informado de que durante este periodo se llevarán además a cabo las actuaciones derivadas de la puesta en marcha del espectáculo nocturno de imagen, luz y sonido Navegantes.
Desde el pasado verano solo eran visitables los jardines del Alcázar cordobés debido a las obras que se realizan en el edificio del monumento, incompatibles con la entrada de turistas, pero desde mañana permanecerá cerrado el conjunto en su totalidad.
Actualmente son dos los principales proyectos que se están llevando a cabo que dificultan la visita turística de calidad: las obras de instalaciones integrales y las del espectáculo nocturno.
Dos obras paralelas
Según señala en Consistorio en una nota de prensa, las obras de instalaciones integrales constituyen un proyecto crucial para la modernización de las infraestructuras internas, ya que permitirán garantizar el correcto mantenimiento y la seguridad del monumento. Estas actuaciones mejorarán la experiencia del visitante a largo plazo y son imprescindibles para la conservación de la estructura y el valor histórico-artístico del conjunto.
Por otro lado, las obras necesarias para la puesta en marcha de Navegantes, que se llevan a cabo en los jardines, han experimentado un retraso motivado por las persistentes lluvias de las últimas semanas. A pesar de este contratiempo, la previsión de la empresa responsable es acabar el proyecto en la fecha indicada para que el espectáculo esté operativo el 28 de febrero, día en el que los jardines del Alcázar volverán a ser visitables.
