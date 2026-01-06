La Aemet activa el aviso amarillo por frío en Córdoba: estas serán las mínimas de esta noche

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 7 de enero, tras las festividades navideñas, aviso amarillo por temperaturas mínimas, que podrían alcanzar hasta -4ºC, en diferentes puntos de la provincia de Córdoba. Este nivel de aviso se mantendrá activo también las provincias andaluzas de Almería, Granada, Jaén y Sevilla.

Según ha registrado la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, estas alertas entran en vigor a partir de las 21.00 horas de este martes y concluirán a las 9.00 horas de este miércoles en todos los enclaves afectados.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

En concreto, en la provincia de Córdoba el aviso se decretará en Sierra y Pedroches donde se espera que los termómetros lleguen a registrar mínimas de hasta -4ºC, mientras que en la campiña, la helada también estará presente en la jornada con una previsión de hasta -2ºC.

Avisos en otras provincias

En Almería el aviso se decretará en Valle del Almanzora y Los Vélez, así como en los enclaves jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura, Cazorla y Segura y Capital y Montes de Jaén. En todas estas áreas se espera que los termómetros desciendan hasta los -4ºC.

Por último, la provincia de Sevilla también será otro de los enclaves que se verá afectado por el frío. En concreto, la campiña, donde este aviso amarillo se establecerá debido a una previsión de hasta -1ºC en la parte oriental de la comarca.

En Andalucía, las temperaturas mínimas previstas para la jornada de este miércoles oscilan entre los 6 grados en Cádiz y Málaga y los -2 grados en Córdoba y Granada. Por provincias, se esperan 5 grados en Almería, 3ºC en Huelva, 1 grado en Jaén y 2ºC en Sevilla.