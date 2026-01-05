Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del lunes 5 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La llegada de los Reyes Magos a Córdoba, los datos de desempleo y el fallecimiento del histórico del Córdoba CF José Mingorance copan la actualidad informativa

Cabalgata de Reyes a su paso por el puente de San Rafael.

Cabalgata de Reyes a su paso por el puente de San Rafael. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Las calles de la capital se llenan de ilusión con el paso de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que, con el beneplácito del cielo, recorren la ciudad en una Cabalgata que transcurre con normalidad y devuelve la magia a pequeños y mayores en una de las jornadas más esperadas del año. En paralelo, la provincia despide 2025 con una noticia positiva en el ámbito económico: el paro desciende hasta las 49.068 personas, el dato más bajo en casi dos décadas y una cifra que no se situaba por debajo de los 50.000 desempleados desde diciembre de 2007, consolidando un hito histórico en el mercado laboral cordobés. Y, en clave deportiva, el cordobesismo llora la pérdida de José Mingorance, único internacional español del Córdoba CF y referente absoluto de la zaga en una de las etapas más brillantes del club, fallecido a los 87 años..

Además, destacamos estas otras noticias:

