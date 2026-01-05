La actualidad del lunes 5 de enero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La llegada de los Reyes Magos a Córdoba, los datos de desempleo y el fallecimiento del histórico del Córdoba CF José Mingorance copan la actualidad informativa
Las calles de la capital se llenan de ilusión con el paso de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que, con el beneplácito del cielo, recorren la ciudad en una Cabalgata que transcurre con normalidad y devuelve la magia a pequeños y mayores en una de las jornadas más esperadas del año. En paralelo, la provincia despide 2025 con una noticia positiva en el ámbito económico: el paro desciende hasta las 49.068 personas, el dato más bajo en casi dos décadas y una cifra que no se situaba por debajo de los 50.000 desempleados desde diciembre de 2007, consolidando un hito histórico en el mercado laboral cordobés. Y, en clave deportiva, el cordobesismo llora la pérdida de José Mingorance, único internacional español del Córdoba CF y referente absoluto de la zaga en una de las etapas más brillantes del club, fallecido a los 87 años..
- Directo | La Cabalgata de Reyes recorre las calles de Córdoba
- Córdoba cierra el año 2025 con el dato del paro más bajo en dos décadas
- Adiós a José Mingorance, el único internacional español del Córdoba CF y líder de la defensa de su época dorada
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El precio de la vivienda usada sube un 8,6% en Córdoba en el último año: estos son los barrios en los que más crece
- El PSOE de Córdoba exige cámaras de vigilancia en el parking de Miraflores ante la "oleada de robos"
- Más de 800 menores cordobeses recibirán juguetes de Reyes gracias a la labor de Cruz Roja Juventud
Sucesos
- Una mujer resulta herida por la explosión de una bombona en una vivienda de Palma del Río
- Detenido por agredir a un taxista tras un intento de robo de madrugada en el barrio del Guadalquivir
Provincia
- La basílica de san Juan de Ávila de Montilla vuelve a ser templo jubilar en este semestre
- La Diputación de Córdoba destina 4,9 millones a proyectos culturales en la provincia
Andalucía
España
- El PP creará una comisión sobre la SEPI y los "favores" a Venezuela y forzará la comparecencia de Montero y Aagesen por corrupción
Cultura
Deportes
Internacional
