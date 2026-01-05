El 2026 viene acompañado de importantes proyectos en materia sanitaria en Córdoba. Levante Sur y Palma del Río estrenarán nuevas urgencias y abrirán las consultas del Materno Infantil en el hospital Reina Sofía. También se acometerán obras en otros centros sanitarios. Por otra parte, Córdoba está lista para vivir la noche más mágica del año. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente regresan esta tarde a la ciudad en una cabalgata que contará con catorce carrozas y que repartirá más de 18 toneladas de caramelos e ilusión a los más pequeños. Y por último, con los Reyes llega también la ilusión de ganar algún premio de la Lotería del Niño, que se celebra mañana. Córdoba encara el sorteo entre supersticiones, ventas de última hora y el deseo de revancha tras un Gordo bastante famélico en premios en la provincia.

