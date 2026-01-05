La actualidad del lunes 5 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los proyectos sanitarios del año en la provincia, los detalles de la Cabalgata de la ciudad y las últimas horas para comprar la Lotería del Niño centran la información matutina
El 2026 viene acompañado de importantes proyectos en materia sanitaria en Córdoba. Levante Sur y Palma del Río estrenarán nuevas urgencias y abrirán las consultas del Materno Infantil en el hospital Reina Sofía. También se acometerán obras en otros centros sanitarios. Por otra parte, Córdoba está lista para vivir la noche más mágica del año. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente regresan esta tarde a la ciudad en una cabalgata que contará con catorce carrozas y que repartirá más de 18 toneladas de caramelos e ilusión a los más pequeños. Y por último, con los Reyes llega también la ilusión de ganar algún premio de la Lotería del Niño, que se celebra mañana. Córdoba encara el sorteo entre supersticiones, ventas de última hora y el deseo de revancha tras un Gordo bastante famélico en premios en la provincia.
- Córdoba estrenará nuevas urgencias y las consultas del Materno Infantil este 2026
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- El Niño se alza como último intento en Córdoba para enderezar la fortuna navideña
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Lluvias débiles y frío creciente marcan el arranque de 2026 en Córdoba
- Rey Baltasar: "Le pido a los niños que luchen por sus sueños y no pierdan la alegría"
- Los Reyes Magos llegan a Córdoba y animan a los niños a "seguir creyendo en sus sueños"
- Roscón de reyes: un pastel que endulza las fiestas y alegra los bolsillos
- Cristóbal Blanco, neurocirujano venezolano afincado en Córdoba: "El foco en Venezuela debe estar en mejorar las condiciones de vida"
- Concentración en Las Tendillas contra la "agresión imperialista" de Estados Unidos a Venezuela
Provincia
- La Junta tiene en ejecución 13 obras en depuradoras de Córdoba por 85 millones
- Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia
- Puente Genil retrasa por la lluvia la Cabalgata de Reyes Magos
Andalucía
- La borrasca Francis mantiene a Málaga en alerta roja por lluvias: ríos desbordados y coches arrastrados
España
Internacional
