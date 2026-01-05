Rebajas bajo lupa en Córdoba: la Junta recomienda planificar las compras y comparar los precios

Con la llegada de enero, los escaparates del centro de Córdoba, los comercios de barrio y las grandes superficies dan el pistoletazo de salida a las rebajas de invierno. Tras la campaña de Reyes, los carteles de descuentos se multiplican en calles como Cruz Conde, Gondomar o Jesús y María, así como en centros comerciales y plataformas de venta online. Un escenario habitual en estas fechas que, sin embargo, exige atención para evitar prácticas engañosas.

La Junta de Andalucía recuerda estos días que normativa europea de precios, que se aplica igualmente en Andalucía y en la provincia de Córdoba, establece reglas claras para garantizar que las rebajas sean reales. La más relevante es que cualquier descuento debe calcularse sobre el precio más bajo aplicado en los 30 días anteriores, y no sobre un importe incrementado artificialmente justo antes del periodo promocional. Además, los comercios deben mostrar con claridad el precio original junto al rebajado o el porcentaje de descuento, sin ocultarlo ni inducir a confusión.

Frenar las "falsas rebajas"

El objetivo de esta regulación es frenar las conocidas como «falsas rebajas», una práctica que puede darse en cualquier lugar cuando el consumidor cree estar ahorrando más de lo que realmente corresponde. El precio de referencia no tiene por qué coincidir con el habitual, sino con el menor aplicado durante el mes previo a la promoción.

Varias personas caminan con bolsas de la compra en una época de rebajas en el centro de Córdoba / Manuel Murillo

La normativa afecta tanto a tiendas físicas como a ventas por internet, cada vez más habituales entre los cordobeses. La publicidad difundida en folletos, escaparates o redes sociales debe cumplirse en los términos anunciados, lo que implica disponer de existencias suficientes y mantener los precios durante el periodo promocional. Aunque no todos los artículos de un comercio tienen que estar rebajados, aquellos que sí lo estén deben estar perfectamente señalizados.

Consumo Responde

Desde los servicios de Consumo se insiste en la importancia de realizar compras responsables, planificar lo que se necesita, comparar precios entre distintos establecimientos -desde el pequeño comercio hasta las grandes cadenas- y desconfiar de descuentos excesivos son recomendaciones clave para evitar problemas posteriores.

Varias personas observan los escaparates con precios rebajados en una tienda de Córdoba / Manuel Murillo

aeAnte cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8.00 a 20.00 horas de lunes a viernes y de 8.00 a 15.00 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de internet y de los perfiles de Consumo Responde en las redes sociales.