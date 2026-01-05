El PSOE de Córdoba exige cámaras de vigilancia en el parking de Miraflores ante la "oleada de robos"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado la pasividad del Gobierno municipal del PP "ante la continuidad de robos y actos vandálicos en los solares municipales que sirven de aparcamiento en el entorno de Miraflores", y ha exigido la instalación inmediata de cámaras de vigilancia en el parking gratuito, dentro del marco legal, como medida básica de control y disuasión.

La viceportavoz socialista, Mamen González, ha señalado que el PSOE lleva “años denunciando esta oleada de robos” y ha lamentado que “el problema persiste mientras el Ayuntamiento sigue sin medidas eficaces”. Para González, “un espacio público tan utilizado no puede seguir sin supervisión, sin prevención y sin una respuesta clara del Gobierno municipal”, explica el PSOE en una nota de prensa.

En este sentido, el Partido Socialista advierte de que mantener el aparcamiento sin herramientas de control equivale a “permitir que se normalice la degradación”, y alerta de la imagen que se proyecta: “una Córdoba que abandona a su suerte a vecinos y turistas”. “No es mala suerte —ha añadido—, es dejadez política”.

El PSOE pide un plan específico para el Distrito Sur

El Grupo Socialista solicita un plan de actuación integral para el parking de Miraflores y su entorno que incluya:

Mayor presencia preventiva de la Policía Local.

de la Policía Local. Seguimiento y coordinación entre áreas municipales.

entre áreas municipales. Medidas estructurales para evitar que la situación “se cronifique por falta de acción política”.

González ha puesto el foco en la Patrulla Rayo, cuestionando “los recursos reales que el Gobierno municipal está destinando a la seguridad del Distrito Sur”.

“Se anuncian dispositivos, pero la realidad en la calle es otra. Queremos saber cuántos efectivos hay realmente, con qué frecuencia actúan y si el Distrito Sur es una prioridad o solo un barrio al que se le prometen cosas que nunca llegan”, ha afirmado.

Llamamiento directo al alcalde

La viceportavoz socialista ha exigido al alcalde, José María Bellido, que “asuma su responsabilidad, deje de esconderse tras anuncios vacíos y explique qué medidas concretas va a adoptar para garantizar seguridad y tranquilidad en el Distrito Sur y en puntos sensibles como Miraflores”.

“Gobernar también es priorizar, y hoy el Distrito Sur no lo está siendo”, ha concluido González.