El precio de la vivienda usada sube un 8,6% en Córdoba en el último año: estos son los barrios en los que más crece

El precio de la vivienda usada creció un 8,6% en la ciudad de Córdoba y ya alcanza los 1.677 euros el metro cuadrado, según un informe publicado este lunes por el portal Idealista, que analiza los datos interanuales y hace un balance del mercado inmobiliario en 2025. Se trata de una evolución similar a la experimentada por el coste del alquiler, que creció un 4,3% interanual, tal y como informamos hace unos días. Los precios siguen subiendo en Córdoba, pero lo hacen a un ritmo inferior al que se experimenta en muchos puntos de Andalucía e, incluso, comparado con la media de la región.

Así, la capital cordobesa es la tercera en la que menos aumenta el precio de la vivienda de segunda mano. Lideran el ranking Jaén y Huelva, donde los vendedores piden un 14,4% más por sus viviendas de lo que solicitaban hace un año. En tercer lugar se sitúa Sevilla capital (12,9%), seguida de Málaga (12,4%) y Granada (12%). Finalmente, y tras Córdoba (+8,6%), se sitúan Almería (7,8%) y Cádiz (1,3%).

Málaga se consolida como la capital andaluza donde resulta más caro comprar una vivienda usada, con 3.643 euros/m2. Le siguen Cádiz, donde los propietarios piden una media de 3.075 euros/m2, y Sevilla, con 2.720 euros/m2. Por el contrario, Jaén (1.403 euros/m2) y Huelva (1.617 euros/m2) son las capitales más económicas de Andalucía.

La evolución del precio por barrios

Si nos adentramos en la evolución del precio de la vivienda en los barrios de Córdoba, hay que destacar la importante diferencia tanto en el precio total del metro cuadrado como en su crecimiento (o caída). Lidera el aumento en el precio Ciudad Jardín (+14,8%), seguida de Zoco-Poniente-Vistalegre (+14%) y Sector Sur-Santa Cruz (+13,4%).

Viviendas en construcción en la capital cordobesa, en una imagen de archivo. / A.J. González

El único barrio de Córdoba donde cae el precio (un exiguo 1%) es El Higuerón, mientras que la zona este de la ciudad destaca por un aumento robusto (toda la zona de Levante, incluidas Lepanto, Fátima, Fuensanta y El Arcángel, crecen más de un 10%). Además, a nivel mensual, hay que poner el foco en los auges en Brillante-Trassierra-Naranjo (+4,7%) y Santa Rosa-Valdeolleros (+3,8%).

Evolución del precio de la vivienda en los barrios de Córdoba, en datos interanuales. / Idealista

El dato a nivel provincial

Mientras tanto, a nivel provincial, el precio de la vivienda ha crecido menos que en la capital. En el último año, los inmuebles de la provincia cordobesa han crecido, de media, un 5,7% en su valor, aunque con grandes diferencias según comarcas y municipios. Los crecimientos del precio de la vivienda usada más acusados se han registrado en Iznájar (23,9%), Moriles (23,2%) y Peñarroya-Pueblonuevo (22,3%). En los tres casos, se trata de pueblos con un precio del metro cuadrado por debajo de los 1.000 euros.

Localidades de la provincia de Córdoba con un mayor crecimiento del precio de la vivienda en el último año. / Idealista

Como dato relevante, destaca el gran descenso interanual experimentado por El Carpio (-11,7%), que es una de las cuatro localidades cordobesas que ven menguar el coste de la vivienda usada, junto a Fernán Núñez (-2,2%), Pozoblanco (-2%) y Villafranca de Córdoba (-2%).

Los precios crecen en las ocho provincias

Todas las provincias andaluzas tienen precios más altos que hace un año. La mayor subida se ha producido en la provincia de Almería donde los vendedores piden un 15,6% más por sus viviendas. Le siguen las subidas de la provincia de Málaga (15,4%), Granada (14,6%), Sevilla (13,9%) y Cádiz (13,9%). Los menores incrementos se han producido en Jaén (2,3%), Córdoba (el mencionado 5,7%) y Huelva (7,3%).

Varias personas pasean frente a una inmobiliaria cordobesa. / Manuel Murillo

Jaén es la provincia andaluza más económica para comprar una vivienda usada, con 863 euros/m2. En el lado opuesto de la tabla se posiciona la provincia de Málaga, donde el precio del metro cuadrado alcanza los 4.047 euros, lo que supone el precio más alto en la provincia desde que idealista tiene registros.

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “falta vivienda y los números son claros. Después de la crisis del 2008, no hemos sido capaces de recuperar nuestra capacidad de producción, así que llevamos un grandísimo lastre de infraproducción de vivienda. El Banco de España cifra este déficit en 700.000 viviendas, pero la brecha sigue abierta", asegura en la nota remitida por Idealista. "Hay que adaptar las nuevas viviendas a las nuevas necesidades y hacerlas asequibles. Y para la promoción, debemos ser conscientes de la escasez de mano de obra cualificada y de la necesidad de políticas audaces que consigan atraer y formar a todos los trabajadores que el sector necesita”, continúa.

Precios a nivel nacional

En la ciudad de Barcelona los precios se han encarecido un 9,4% durante este año, lo que ha dejado el precio por metro cuadrado en 5.144 euros. Si atendemos al dato trimestral, los precios en la ciudad condal han crecido un 3,1% en los últimos 3 meses hasta marcar un nuevo máximo histórico en la ciudad.

En Madrid las expectativas de los vendedores crecieron un 17,5% en los 12 últimos meses, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 5.820 euros. En el trimestral, el precio crece un 2,5% y se sitúa como el más elevado registrado nunca en la ciudad.

En Valencia, se incrementaron también las expectativas de los propietarios de viviendas en venta con mucha fuerza. El ascenso del 15,3% durante los 12 últimos meses ha dejado el precio del metro cuadrado en 3.269 euros y marca una subida trimestral del 1,3%. Con estas subidas, la ciudad supera también su anterior máximo histórico.

Una mujer observa los precios en el escaparate de una inmobiliaria cordobesa. / A. J. González

León encabeza la subida de precios, tras encarecerse un 20,4% en el último año, seguida por Santa Cruz de Tenerife con un 20,2%. Les siguen Santander (19,4%) y Salamanca (17,9%). Entre los grandes mercados los precios también han subido en Madrid, Valencia, Palma (14,5%), San Sebastián (13,5%), Sevilla (12,9%), Málaga (12,4%), Bilbao (11,5%), Alicante (10,7%) y Barcelona. Mientras tanto, la menor subida se ha producido en Las Palmas de Gran Canaria (0,9%), Huesca (1,1%), Ceuta (1,2%) y Cádiz (1,3%).

San Sebastián, la más cara del país

San Sebastián es la capital española más cara (6.450 euros/m2), seguida de Madrid (5.820 euros/m2), Barcelona (5.144 euros/m2), Palma (5.086 euros/m2) y Bilbao (3.893 euros/m2). En la parte opuesta de la tabla encontramos a Zamora, la capital más económica, con un precio de 1.281 euros/m2.

14 de las 52 capitales de provincia analizadas marcan precios máximos en este mes de diciembre, entre las que encuentran ciudades como San Sebastián, Madrid, Barcelona, Palma, Bilbao, Valencia o Sevilla.

[Aquí puede consultar el informe al completo]