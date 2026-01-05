El Niño se alza como último intento en Córdoba para enderezar la fortuna navideña

Gonzalo apuró el reloj hasta casi el último minuto. Entró con paso rápido en la administración, pidió el décimo que le faltaba y respiró aliviado. «Juego todos los números, y me faltaba uno que acabara en 2. Ahora ya tengo todas las terminaciones», explicaba mientras guardaba cuidadosamente el boleto junto a otros nueve en la cartera. Diez décimos, diez finales distintos y la tranquilidad de tener, al menos, un reintegro asegurado. «Espero volver otra vez, pero no para comprar, sino para descorchar una botella de champán», decía con una amplia sonrisa.

A pocos metros, en la administración de El Trébol, en plena calle Gondomar, el ambiente era más tibio en la recta final de la venta de boletos. Lola revisaba unos décimos de la Lotería Nacional y confesaba sin tapujos su falta de entusiasmo. «A mí no me hace gracia el Niño, no juego nunca», decía mientras se ajustaba el bolso. Su desinterés contrasta con el de otros muchos cordobeses que, tras la decepción del 22 de diciembre, vuelven a mirar al bombo del 6 de enero como una segunda oportunidad. La responsable del establecimiento, Eva Luisa Díaz, percibe ese ánimo contenido. «Hay algo más de alegría que el año pasado», señala, consciente de que la escasa fortuna navideña en la provincia empuja a muchos a probar suerte de nuevo.

Gonzalo muestra el boleto con la última terminación que le faltaba. / Víctor Castro

Más comedida en sus declaraciones es Pura, la responsable de la administración de la calle Cruz Conde. «Estamos en la recta final de la campaña, por lo que no sabría hacer una valoración», afirma. Eso sí, hasta el pasado sábado las ventas se mantenían prácticamente al mismo nivel que el año pasado.

En la administración de El Gato Negro, en la calle Jesús y María, la escena se repite con matices. José Luis, uno de los dependientes, reconoce que la borrasca Francis ha enfriado las ventas en los días previos, pero mantiene el optimismo. «En cuanto escampe y haga un poco de buen tiempo, la gente va a venir en masa a comprar su boleto», auguraba.

Números más jugados

El sorteo del Niño no despierta las mismas supersticiones que el de Navidad, coinciden los loteros, pero eso no significa que los números se elijan al azar. Las terminaciones vuelven a ser protagonistas y, como casi siempre, responden más a creencias personales que a estadísticas. «Depende de las manías de cada uno», resume Eva Luisa. En El Trébol se han agotado las terminaciones en 7 y «por supuesto» en 13, matiza entre risas; y también el 5 y el 6, dos cifras tradicionalmente asociadas a la suerte. En El Gato Negro, el 5 se ha convertido en el claro vencedor, hasta el punto de situarse como la terminación más demandada entre todas. No hay fórmulas mágicas, solo intuiciones, fechas señaladas, números que «dan buena espina» o que ya tocaron cerca alguna vez.

La lluvia enfrió este fin de semana la afluencia a las administraciones. / Víctor Castro

Más allá del mostrador, los números dibujan una radiografía precisa del peso del sorteo en la provincia. Para el Sorteo Extraordinario de El Niño 2026, la consignación media en Córdoba se sitúa en 16,24 euros por habitante, una cifra que coloca a los cordobeses por debajo de la media nacional, fijada en 18,77 euros por persona. En total, se han consignado algo más de 12,5 millones de euros en la provincia, lo que equivale a 62.690 billetes puestos a la venta. Históricamente, Córdoba se mantiene como una de las provincias andaluzas con menor gasto por habitante en este sorteo.

Premios en la provincia

El Niño repartirá en la jornada de mañana 770 millones de euros en premios en toda España, con un primer premio de 200.000 euros al décimo. Para muchos en Córdoba, la fecha tiene un componente casi reparador. La Lotería de Navidad apenas dejó este año unos 650.000 euros en la provincia, repartidos en trece décimos del tercer premio, una cifra modesta que ha reforzado la sensación de mala racha. De ahí que el Niño se perciba como el broche final de las fiestas y, quizás, como una revancha.

La historia, sin embargo, invita a la prudencia. Desde que este sorteo se celebra, en 1941, el primer premio solo ha recalado en Córdoba en tres ocasiones. La primera fue en 1964; la segunda llegó en 1997; y 27 años después, en 2024, un quiosco del bulevar de Gran Capitán selló un boleto premiado con dos millones de euros a la serie y 200.000 euros por décimo.

El año pasado, sin alcanzar el gran premio, el sorteo del Niño volvió a sonreír tímidamente a la provincia. En 2025 dejó en Córdoba el segundo y el tercer premio, con un total de 400.000 euros. El segundo se repartió entre la capital y Fuente Palmera, mientras que el tercero llevó alegría a municipios como Peñarroya-Pueblonuevo y Palma del Río, además de varios puntos de la ciudad.