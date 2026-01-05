La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia

Pocos sentimientos son tan poderosos como la ilusión. Y cuando esta se mezcla con una dosis de magia llegada desde Oriente, el resultado es imbatible. Córdoba ha vivido este lunes una Cabalgata de Reyes Magos en la que las ganas de disfrutar, cantar, bailar, compartir tiempo con familia y amigos y, por qué no decirlo, pelearse por caramelos, han podido nmás que el frío y que una lluvia que apenas se ha dejado notar en forma de gotas testimoniales. Ni siquiera cuando ha caído la noche y han bajado las temperaturas ha decaído el ánimo de una ciudad que ha vuelto a echarse a la calle para recibir a Sus Majestades sin importar la edad.

Con nubes amenazantes sobre el cielo, el desfile ha arrancado puntualmente desde la avenida de Cádiz ante una multitud que ha ido creciendo conforme avanzaba el recorrido. Desde primera hora se ha respirado expectación. Ana Victoria y Bernabé, pareja desde hace más de treinta años, han acudido por primera vez a ver la salida. «Siempre nos ha encantado la Cabalgata y este año queríamos hacer algo diferente», explicaban. Otros, como Cloe y Leo, de apenas dos y tres años, junto a sus padres, han preferido este punto porque «lanzan menos caramelos», mientras aguardaban con sus cartas preparadas para entregarlas a los Reyes.

La Cabalgata de los Reyes Magos reparte ilusión por las calles de Córdoba /

Los cordobeses se echan a la calle

El cortejo ha estado conformado por catorce carrozas en las que se ha combinado, tal y como se había anunciado, la temática infantil y la bíblica. Del portal de Belén y la Virgen María a personajes como Nemo o la Patrulla Canina, que se ha ganado los gritos y aplausos de los más pequeños. «¡Es Chase!», exclamaba un niño mientras su padre sonreía. A lo largo de todo el recorrido se ha visto también a muchas personas mayores disfrutando del desfile, algunas desde la distancia que impone el físico, pero con la misma ilusión intacta. Josefina, de 85 años, observaba el paso de las carrozas desde su silla de ruedas en la avenida de Cádiz. «Mis nietos ya son mayores, pero yo no me la pierdo nunca», decía. En Vallellano, Adolfo ha acompañado a su nieto Andrés, de diez años. «Luego nos tomamos chocolate con churros y me enseña las chuches que ha cogido. Me encanta», contaba.

Fue precisamente en esta avenida donde el sol ha terminado de ocultarse y los leds de las carrozas han añadido un plus de magia al desfile. «Quiero darle mi carta a Baltasar, es mi Rey favorito», decía un niño mientras mostraba una larga lista de deseos. No han faltado tampoco las opiniones críticas. Algunos asistentes han señalado «demasiada separación entre carrozas, sobre todo al inicio», mientras otros han destacado el papel de los pasacalles, «que han estado magníficos». Donde sí ha habido consenso ha sido en los caramelos: «Han caído de uno en uno y gusanitos casi nada», ha comentaod María Dolores Gutiérrez, que la Cabalgata desde el Paseo de la Victoria. «Falta más variedad», apuntaba otro joven.

Un niño, con su bolsa para coger caramelos, durante la Cabalgata. / Víctor Castro

Ronda de los Tejares ha vuelto a convertirse en el gran epicentro del desfile, con miles de personas buscando un hueco desde mucho antes de la llegada del cortejo. La familia Castillo, con sus dos hijas, llegó casi una hora antes para asegurarse un buen sitio. «Aquí estamos más cerca de los Reyes», ha explicado la madre. Otros, como Andrés y tres amigos, han visto por primera vez la Cabalgata desde este tramo. «Nos gusta por el alumbrado y no nos molesta tanto la gente», han señalado. A esa altura, la lluvia ha hecho una breve aparición que no ha alterado los planes: los paraguas solo se han abierto para poder coger más caramelos.

Pasacalles y música

Especial mención merecen los pasacalles, que han aportado color, movimiento y espectáculo a lo largo de todo el recorrido. Transformers, la popularmente bautizada como «mujer de las plumas» o los artistas sobre zancos han sido de los más comentados. Bomberos y Policía Local —con especial protagonismo de los primeros— han contribuido también a crear el ambiente de una noche así, lanzando confeti, haciendo sonar sirenas o repartiendo gorros entre los más pequeños. El acompañamiento musical también ha estado a la altura, con la Banda de Música La Estrella, la Banda de Cornetas y Tambores de la Coronación y la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de Gracia animando al público con villancicos clásicos, temas actuales, el inevitable Ya vienen los Reyes Magos e incluso el himno del Córdoba CF, coreado por niños y mayores.

Baltasar saluda a los cordobeses desde su carroza. / VÍCTOR CASTRO

Melchor, Gaspar y Baltasar también han cumplido con creces una tarea tan exigente como ilusionante. Jesús Sánchez de la Rosa, María del Mar Sánchez y Souliman Diallo, cada uno con su estilo, conquistaron al público más exigente: los niños. Pero si hubo una figura que ha sorprendido especialmente fue la del Cartero Real —rebautizado como «paje» por los pequeños— encarnado por Juanlu González, que ha derroechado energía y cercanía durante todo el recorrido.

Sobre las 21.30 horas, tras recorrer Ollerías, Sus Majestades han puesto fin a cuatro horas y media de desfile y se han dirigido a la plaza del Alpargate para escenificar la adoración al Niño Jesús. Ha sido el cierre simbólico de una noche que ha vcuelto a demostrar que, mientras haya ilusión, ni el frío ni las nubes pueden con la magia. Ahora, la verdadera tarea de los Reyes, la de repartir sueños casa por casa, está a punto de comenzar.