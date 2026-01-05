El Hospital Quirónsalud Córdoba ha vivido hoy una de las jornadas más especiales del año con la visita de los Reyes Magos de Oriente, que han llenado el centro de ilusión en la víspera de la noche más mágica para los más pequeños.

Durante la mañana, Sus Majestades han recibido a los hijos de los profesionales del hospital, recogiendo personalmente sus cartas en un entrañable encuentro celebrado en el salón de actos. Los niños han podido saludar a Melchor, Gaspar y a un Rey Baltasar muy especial, encarnado por el doctor Yordy Batista, especialista del servicio de Neurocirugía, que se ha ganado el cariño de todos por la complicidad y cercanía mostrada, explica el centro sanitario privado en una nota de prensa.

La ilusión de los Reyes Magos llena de sonrisas el Hospital Quirónsalud Córdoba. / CÓRDOBA

La visita, organizada con la colaboración de la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de Gracia, ha comenzado con un desayuno molinero y ha continuado con un recorrido por las plantas de Hospitalización, donde los Reyes han entregado regalos a los menores ingresados, llevando la magia de la Navidad a cada habitación.

El hospital ha destacado que esta iniciativa refuerza su compromiso con una asistencia sanitaria humana y cercana, creando espacios de bienestar emocional que complementan el cuidado clínico y contribuyen al confort de pacientes y familias.

