Tradiciones
La ilusión de los Reyes Magos llena de sonrisas el Hospital Quirónsalud Córdoba
Melchor, Gaspar y Baltasar recogen cartas de los hijos del personal y reparten regalos a los niños ingresados
El Hospital Quirónsalud Córdoba ha vivido hoy una de las jornadas más especiales del año con la visita de los Reyes Magos de Oriente, que han llenado el centro de ilusión en la víspera de la noche más mágica para los más pequeños.
Durante la mañana, Sus Majestades han recibido a los hijos de los profesionales del hospital, recogiendo personalmente sus cartas en un entrañable encuentro celebrado en el salón de actos. Los niños han podido saludar a Melchor, Gaspar y a un Rey Baltasar muy especial, encarnado por el doctor Yordy Batista, especialista del servicio de Neurocirugía, que se ha ganado el cariño de todos por la complicidad y cercanía mostrada, explica el centro sanitario privado en una nota de prensa.
La visita, organizada con la colaboración de la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de Gracia, ha comenzado con un desayuno molinero y ha continuado con un recorrido por las plantas de Hospitalización, donde los Reyes han entregado regalos a los menores ingresados, llevando la magia de la Navidad a cada habitación.
El hospital ha destacado que esta iniciativa refuerza su compromiso con una asistencia sanitaria humana y cercana, creando espacios de bienestar emocional que complementan el cuidado clínico y contribuyen al confort de pacientes y familias.
Quirónsalud en Andalucía
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta actualmente en Andalucía con ocho hospitales -situados en Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), Sevilla (tres centros), Córdoba y Huelva- además de 18 centros médicos y dos hospitales de día quirúrgicos, consolidándose como el líder hospitalario privado en la comunidad.
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
- La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes