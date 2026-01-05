Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el lunes 5 de enero

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 6 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Gregoria Arévalo Alcalde

La inhumación está prevista a las 16:15 horas en el cementerio de la Fuensanta

Candelaria Altes Hinojosa

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael

