Detenido por agredir a un taxista tras un intento de robo de madrugada en el barrio del Guadalquivir de Córdoba

La Policía Local de Córdoba detuvo en la madrugada del domingo a una persona como presunta autora de una agresión a un taxista en la barriada del Guadalquivir. Según ha informado Cordópolis y ha podido confirmar este periódico, los hechos ocurrieron en torno a las 6.30 horas del domingo 4 de enero, cuando el conductor de un taxi fue agredido por causas que, por el momento, se desconocen. Tras recibir el aviso, varias patrullas se desplazaron rápidamente hasta el lugar y procedieron a la detención del presunto agresor.

Tras el suceso, la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor) ha emitido un comunicado en el que denuncia públicamente esta "grave agresión a un taxista en la capital" y reclama al Ayuntamiento "la adopción de medidas urgentes y efectivas para garantizar la seguridad del colectivo".

Perdió parte de su dentadura

Según informado la asociación, "el profesional fue brutalmente golpeado tras un intento de robo, sufriendo lesiones de tal gravedad en la boca que ha llegado a perder parte de su dentadura". Autacor advierte de que este episodio “no es un caso aislado, sino el reflejo de una situación insostenible que el sector del taxi viene padeciendo, especialmente durante los fines de semana.

Desde el colectivo recuerdan que, hace apenas unas semanas, un conductor de Aucorsa fue amenazado con una navaja, y que "estas agresiones similares se vienen repitiendo con preocupante frecuencia".

Autacor exige al Ayuntamiento que "vaya más allá de las declaraciones de condena y ponga en marcha planes concretos, recursos y un compromiso real para proteger a quienes prestan un servicio público esencial en la ciudad". Entre sus reivindicaciones, la asociación insiste en que las agresiones a taxistas y conductores de transporte público sean consideradas legalmente como atentado a la autoridad, como medida disuasoria y de prevención. "No pedimos privilegios, pedimos protección y poder trabajar sin miedo”, subrayan desde Autacor, que advierte de que la "situación es límite y que no cesarán en sus reclamaciones hasta que se adopten soluciones eficaces".