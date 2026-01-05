Córdoba estrenará nuevas urgencias y las consultas del Materno Infantil este 2026

El año 2026 que acaba de comenzar va a venir acompañado de varios estrenos importantes en materia de infraestructuras sanitarias para la provincia de Córdoba. Por un lado, según las previsiones del hospital Reina Sofía, para mediados de año o para después del verano entrarán en funcionamiento las nuevas consultas externas del Materno Infantil, complejo que ha contado con una financiación de la Junta de Andalucía de unos 20 millones de euros.

Consultas Externas del Materno Infantil

Como ya avanzó este diario, las obras de las nuevas consultas ya fueron recepcionadas a finales de 2025, por lo que el siguiente paso será acometer a lo largo del primer trimestre de 2026 el equipamiento del edificio, con el propósito de que este espacio asistencial pueda estar operativo lo antes posible para atender a pacientes. Esta infraestructura sanitaria permitirá contar, una vez esté en funcionamiento, con 99 consultas de Materno-Infantil, frente a las 44 actuales, distribuidas en un total de cinco plantas.

Nueva plaza, escaleras mecánicas y ascensor junto a las consultas del Reina Sofía. / Manuel Murillo

Coincidirá la apertura de este nuevo centro de consultas, demandado desde hace muchos años por la población en general y por los propios profesionales sanitarios, con la celebración durante 2026 del 50 aniversario de la inauguración del Reina Sofía y con los 51 años de existencia del hospital Materno Infantil.

La dirección del Reina Sofía no tiene aún definido a qué destinará los espacios que actualmente acogen consultas del Materno Infantil, repartidas entre el antiguo Materno Infantil, el edificio Castilla del Pino o el hospital de Los Morales, pero indica que enfocará estos espacios a las necesidades que vayan surgiendo y a las demandas de pacientes y profesionales. Tampoco puede especificar de momento el Reina Sofía con qué plantilla se abrirán estas nuevas consultas externas hasta que no esté más avanzada la organización de esta relevante prestación.

Urgencias en Levante Sur

Otra infraestructura sanitaria, culminada en 2025, pero que está previsto que entre en servicio concretamente a finales de enero de 2026, es el tercer punto de urgencias extrahospitalarias en el centro de salud Manuel Barragán (Levante Sur) de la capital, con un presupuesto del Gobierno andaluz de casi un millón de euros.

Acceso al tercer punto de urgencias de Córdoba capital, ubicado en Levante Sur. / Víctor Castro

La Delegación de Salud no detalla, por el momento, con qué plantilla va a contar para este nuevo punto de urgencias, servicio que los vecinos de la zona esperan que empiece a funcionar lo antes posible. De hecho, las asociaciones vecinales La Viñuela y La Unión de Levante, en una iniciativa respaldada por la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, presentaron el pasado 2 de enero 1.500 firmas para exigir a la Junta de Andalucía la apertura de estas urgencias de atención primaria.

La apertura de este tercer punto de urgencias extrahospitalarias de la capital cordobesa se sumará a los otros dos servicios ya existentes desde hace años en el centro Castilla del Pino y en el Sector Sur, con el objetivo de descongestionar la demanda y acercar la atención urgente a esa zona de la ciudad.

Urgencias de Palma del Río

Para lo que no hay fecha de puesta en servicio de momento en este 2026 es para las Urgencias del hospital de Palma del Río, reconoce la Delegación de Salud. Este hospital ha ido incorporando servicios progresivamente, desde que fue inaugurado en noviembre de 2022, pero estas Urgencias en concreto siguen sin atender a la población.

Estado actual de las obras del centro de salud de El Naranjo-Mirabueno. / Manuel Murillo

Obras de 2026

En lo que respecta a otras obras sanitarias que la Junta de Andalucía tiene previsto terminar en este 2026 están las relativas a los nuevos centros de salud de Villanueva de Córdoba y Bujalance, así como las de El Naranjo-Mirabueno en la capital. La Delegación de Salud indica que la edificación del nuevo centro de salud de El Naranjo-Mirabueno, que cuenta con una financiación del Gobierno andaluz de unos 3,6 millones de euros, podría estar terminada para junio de 2026, misma fecha en la que deberían estar concluidas las obras del futuro centro de salud de Bujalance, con una inversión autonómica de 5,7 millones de euros. Por su parte, la culminación del nuevo centro de salud de Villanueva de Córdoba, dotada con 5,2 millones de euros por la Junta de Andalucía, no se espera que esté lista hasta el último trimestre de este año.

Obras del nuevo centro de salud de Bujalance / José Escamilla

El nuevo centro de salud El Naranjo-Mirabueno dará cobertura a una zona de la capital cordobesa en expansión, donde se han construido muchas viviendas nuevas, y se estima que su población adscrita ronde las 8.000 personas. En el caso del centro de salud de Villanueva de Córdoba la Junta estima que beneficiará a unos 9.000 habitantes de esta localidad, junto a los de Conquista y Cardeña, para los que será referente, mientras que el futuro centro de salud de Bujalance dará servicio a hasta unas 18.000 personas, si se tiene en cuenta las urgencias que incluye.

Consultorio de Villarrubia

Por otra parte, el Gobierno andaluz ha mostrado su intención de reformar a partir de 2026 el consultorio de Villarrubia, con una dotación de 250.000 euros. Sin embargo, la plataforma vecinal de esta barriada, que lleva años reclamando un consultorio nuevo, rechaza el planteamiento del Gobierno andaluz y ha vuelto a demandar el nuevo edificio que el Ejecutivo autonómico se había comprometido a construir inicialmente.

Mejoras en Puente Genil, Iznájar, Lucena, Priego, Añora y Fernán Núñez

Además, para este 2026 la Junta tiene previsto destinar cerca de 400.000 euros en inversión tecnológica en el hospital de Puente Genil, así como otros 7,3 millones más para mejoras en infraestructuras sanitarias, que incluirán proyectos como una nueva sala de rehabilitación y mejoras en las urgencias de Lucena; la redacción del proyecto y obra del centro de salud de Iznájar; la reforma de las urgencias del centro de salud de Priego; un nuevo consultorio en Añora; la redacción del proyecto de ampliación y reforma del centro de salud de Fernán Núñez, así como para mejoras de los helipuertos de los hospitales de Montilla y Cabra. Sin embargo, para un posible hospital público en Lucena no tiene la Junta de momento contemplada partida específica.

Solar donde está previsto que Sanitas construya su nuevo centro asistencial en los terrenos de la antigua residencia Noreña. / A.J. GONZÁLEZ

Centro de Sanitas en la antigua Noreña

En el ámbito de la sanidad privada de Córdoba, Sanitas tiene previsto comenzar este mismo mes de enero la construcción de un macroproyecto en el solar donde estuvo ubicada la antigua residencia Noreña, junto al centro Castilla del Pino, próximo a la avenida Arroyo del Moro. Sanitas prevé edificar en un mismo espacio un centro médico, clínica dental y residencia para mayores (la primera de esta aseguradora en Córdoba), incluyendo 15 especialidades médicas y quirúrgicas de adultos y pediatría, resonancia magnética y sala de endoscopia, así como quirófano para cirugía mayor ambulatoria.

Por su parte, durante 2026, con toda probabilidad, se seguirán dando pasos administrativos de cara a la intención del hospital San Juan de Dios de ampliar en los próximos años sus instalaciones. En concreto, este hospital quiere contar con un nuevo edificio en la cota superior del actual aparcamiento, además de incorporar la parcela anexa como apoyo al uso hospitalario. A finales del pasado año, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó la modificación del PGOU solicitada por el hospital San Juan de Dios para poder regular la situación urbanística de la parcela de este centro sanitario privado