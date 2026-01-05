Córdoba contará con un curso gratuito de inteligencia artificial en 5G: plazas, requisitos y fecha de comienzo de las clases

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición del programa de formación en tecnologías 5G, que tendrá a Córdoba como una de las provincias participantes. A partir de febrero, la ciudad acogerá el curso gratuito Programación en inteligencia artificial y big data aplicada a entornos 5G, con 45 plazas disponibles para impulsar la capacitación digital y la empleabilidad de la población activa.

Esta iniciativa, puesta en marcha por la Junta desde 2023 en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación, permitirá formar a 630 alumnos en esta convocatoria en áreas con alta demanda laboral, como inteligencia artificial, big data, internet de las cosas (IoT), realidad virtual y aumentada, explica la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Las personas interesadas pueden inscribirse en este enlace web o a través de la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería.

Un programa pionero para afrontar la digitalización

La delegada de Empleo, Mª Dolores Gálvez, ha destacado que se trata de “un programa pionero en España cuyo objetivo es capacitar a futuros profesionales ante los retos de la digitalización, favorecer la competitividad de las empresas andaluzas y mejorar las oportunidades de inserción laboral”.

La previsión de la Consejería es formar a 3.700 alumnos en dos años, mediante 84 cursos en toda Andalucía.

Gálvez ha subrayado que el curso no requiere conocimientos previos en tecnología, aunque sí una titulación mínima (Bachillerato, ciclos formativos, certificado de profesionalidad nivel 3, grado universitario o equivalente). El plazo de inscripción estará abierto hasta el 21 de enero, y el curso comenzará el 6 de marzo, en horario de tarde.

Formación híbrida con tutorías presenciales

Cada curso tiene 150 horas de duración, distribuidas en ocho semanas, con un formato híbrido:

80% formación online ,

, Tutorías presenciales en centros con infraestructura y conectividad 5G proporcionada por Vodafone,

en centros con infraestructura y conectividad 5G proporcionada por Vodafone, Desarrollo de proyectos prácticos orientados a mejorar la empleabilidad.

La formación es gratuita y va dirigida prioritariamente a personas desempleadas, aunque se reserva hasta un 30% de plazas para trabajadores ocupados que deseen actualizar sus competencias digitales.

La ejecución corresponde nuevamente a la UTE Vodafone – Integra Conocimiento & Innovación: Vodafone se encarga de la tecnología e infraestructura 5G, e Integra del profesorado y la metodología centrada en proyectos reales.