Córdoba cierra el año 2025 con el dato más bajo de paro en casi dos décadas

Córdoba cerró 2025 con menos de 50.000 desempleados, una barrera que no se traspasaba desde diciembre de 2007, cuando se registraron 49.963 personas. Ni siquiera al término de 2005 o 2006 (50.006 inscritos) se bajó de esa cifra, antes de que el estallido de la crisis en 2008 repuntara las cifras por encima de los 65.000 desempleados en la provincia. Es, por tanto, el dato de paro más bajo desde que se implantó la nueva metodología de medición en mayo de 2005.

Las cifras difundidas este lunes por el Ministerio de Trabajo indican que la provincia registró en diciembre 49.068 parados y estos son un 9,7% menos que hace un año, cuando se registraron 54.320 desempleados. En números absolutos, 5.252 personas han salido de las listas de los servicios de empleo respecto al cierre del 2024.

Además, respecto al mes de noviembre de 2025, la cifra de desempleados también ha caído en 1.800 personas, impulsadas por la campaña de navidad en el sector servicios, que se echa a la espalda prácticamente toda la bajada, junto a la agricultura.

Datos del paro registrado en Córdoba durante el mes de diciembre de 2025. / CÓRDOBA

Servicios, el protagonista de la mejoría

Como se indica, el sector servicios es el gran protagonista de la mejoría y tiene ahora 32.481 parados inscritos en Córdoba, 3.000 menos que hace un año. Le sigue la agricultura, con 3.223 desempleados. Se mantiene la industria, que cuenta ahora con 4.358 desempleados y la construcción, donde sube el número de personas inscritas en el mes de diciembre hasta las 3.837, un centenar más que en noviembre.

Por sexos, la provincia cuenta con 18.423 hombres desempleados por 30.645 mujeres. Los mayores de 45 años engrosan la lista, suponiendo más de la mitad de las personas inscritas (10.000 hombres y 17.000 mujeres), mientras que el paro juvenil (menores de 25 años) se reduce hasta las 3.963 personas (-450) respecto al mes anterior.

Afiliados a la Seguridad Social

Córdoba cerró diciembre con 320.004 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa una subida interanual de 4.123 trabajadores más, es decir, un 1,3% más que en diciembre de 2024. Este es el dato más alto de afiliación media para el último mes del año desde 2004, cuando se inicia la serie estadística.

En este capítulo, al término de 2025 Córdoba ha contabilizado 67.553 autónomos, 245 más que hace un año. Al respecto, desde ATA han celebrado los datos, que a nivel nacional suponen más autónomos (592.000) que parados (583.000).

"Para seguir necesitamos el apoyo del Gobierno Central. Teníamos muchas promesas, pero no se ha mejorado nada. Todo lo contrario, 2025, ha sido un año de carga impositiva e incertidumbre", ha destacado el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor. Además, ha alertado de la pérdida de autónomos en sectores tradicionales como el comercio, transporte e industria: "Al menos la agricultura da un respiro y cierra en positivo".

Menos contratos respecto a 2024

Durante el mes de diciembre de 2025 se firmaron cerca de 34.700 contratos, una cifra superior a la registrada en noviembre gracias a un repunte de algo más del 4%, motivado nuevamente por la Navidad. Sin embargo, al comparar los datos con los de un año antes, el balance es negativo, ya que se formalizaron más de 2.100 contratos menos que en diciembre de 2024.

El peso de los contratos temporales volvió a ser mayoritario, concentrando alrededor del 60% del total, frente a los indefinidos, que representaron algo menos del 40%. Además, estos últimos sufrieron una caída notable tanto respecto al año anterior del 16% (2.600 menos que en diciembre de 2024). En cambio, la contratación temporal mantuvo una tendencia al alza, con aumentos tanto mensuales (580 más que en noviembre) como anuales (un 8% más respecto a diciembre de 2024).

CCOO no celebra los datos

Desde la delegación provincial de Comisiones Obreras (CCOO) han reaccionado a la actualización de las cifras con un comunicado en el que su secretaria de Empleo, Ana Belén Acaiña, afirma que "no podemos celebrar datos que esconden precariedad sistémica para la clase trabajadora" y pone el foco en la brecha de género por el 62% de desempleo femenino en Córdoba.

Por otro lado, ha criticado el estancamiento de la industria, con solo siete parados menos, y la dependencia de la campaña navideña para generar empleo. Por último ha alertado sobre la "volatilidad de los contratos en diciembre" y asegura que "vigilará que no escondan jornadas parciales involuntarias".

Csif teme que la bajada sea "por la marcha de cordobeses"

Por su parte, desde el sindicato CSIF sí consideran los datos como positivos, aunque en su valoración siembran la duda de que sea consecuencia de la "marcha de cordobeses a otras provincias en busca de oportunidades que aquí no encuentran".

El hecho de que el número de afiliados no haya disminuido en la misma proporción a la tasa de paro "nos lleva a pensar que son numerosos los que deciden hacer las maletas y emigrar para encontrar condiciones salariales y laborales adecuadas". En ese sentido, se apoyan en la pérdida de población de los últimos años y piden "medidas de manera urgente que impidan la precariedad temporal y la escasa oferta de calidad laboral".

UGT hace una lectura positiva, pero "no triunfalista"

Desde UGT hacen una lectura más optimista del balance, relacionándolo con la Reforma Laboral, aunque descartan hablar de "triunfalismos" cuando los datos reflejan un descenso poblacional de más de 3.000 personas al año. Además, en su valoración señalan la necesidad de apostar por la atracción de empresas tecnológicas sin que la IA suponga un inconveniente en los puestos de trabajo.