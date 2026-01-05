Más de 800 menores en situación de vulnerabilidad de la provincia de Córdoba encontrarán mañana juguetes en sus hogares gracias a la campaña El juguete educativo, impulsada un año más por el voluntariado de Cruz Roja Juventud.

La recogida de juguetes —nuevos, no sexistas y no bélicos— se ha logrado gracias a iniciativas desarrolladas junto a Carrefour, además de donaciones de empresas, clubes deportivos, colectivos y numerosas aportaciones individuales, explica esta entidad en una nota de prensa.

“Nos han permitido cumplir el objetivo que nos habíamos marcado y llevar ilusión a muchos hogares”, destaca Elena Lambert, técnica provincial de Cruz Roja Juventud.

Más de 800 menores cordobeses recibirán juguetes de Reyes gracias a la labor de Cruz Roja Juventud. / CÓRDOBA

Bajo el lema “Forma parte de sus sueños”, la organización se había fijado como meta reunir juguetes para al menos 800 menores en Córdoba, cifra que se superará ampliamente.

Recogida en la capital y en 11 municipios

Los puntos de recogida han estado disponibles en Córdoba capital y en las once asambleas locales de la provincia: Baena, LucenaMontillaHinojosa del DuquePriego de Córdoba, PozoblancoPeñarroya-PueblonuevoPalma del Río, Priego de Córdoba, Rute y Villanueva de Córdoba.

Además de la entrega física de juguetes, la ciudadanía ha podido colaborar mediante:

Donaciones en la web de Cruz Roja ,

, Teléfono 900 104 971 ,

, Bizum 04048 ,

, Envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 € destinados íntegramente a la compra de juguetes).

“Los juguetes también educan y acompañan”

Lambert recuerda que los juguetes “no solo son fuente de ocio, sino herramientas que mejoran habilidades comunicativas y sociales” en niños, niñas y jóvenes, especialmente en hogares que atraviesan dificultades.

A nivel estatal, Cruz Roja se marcó como objetivo atender con esta campaña a 65.000 menores de familias en situación de vulnerabilidad.