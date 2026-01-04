Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los detalles de la Cabalgata de los Reyes Magos, la entrevista al Rey Baltasar y los conciertos de 2026 en la ciudad centran los titulares de la jornada

Presentación de los Reyes Magos en el Palacio de Orive

Presentación de los Reyes Magos en el Palacio de Orive / Victor Castro Fernández / COR

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Córdoba está lista para vivir la noche más mágica del año. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente regresan este 5 de enero a la ciudad en una cabalgata que contará con catorce carrozas y que repartirá más de 18 toneladas de caramelos e ilusión a los más pequeños. Este es el recorrido y los horarios previstos si el tiempo lo permite. Por otra parte, el Rey Baltasar ha querido adelantarse al desfile y en una entrevista a Diario CÓRDOBA ha mandado un mensaje de esperanza a los niños para que no dejen de luchar por sus sueños. Por último, el 2026 llega pisando fuerte en lo que se refiere a música y conciertos. Dani Martín, La Oreja de Van Gogh, Antoñito Molina o Sidecars son algunos de los grupos y artistas que visitarán este año la ciudad.

