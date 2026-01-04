Córdoba está lista para vivir la noche más mágica del año. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente regresan este 5 de enero a la ciudad en una cabalgata que contará con catorce carrozas y que repartirá más de 18 toneladas de caramelos e ilusión a los más pequeños. Este es el recorrido y los horarios previstos si el tiempo lo permite. Por otra parte, el Rey Baltasar ha querido adelantarse al desfile y en una entrevista a Diario CÓRDOBA ha mandado un mensaje de esperanza a los niños para que no dejen de luchar por sus sueños. Por último, el 2026 llega pisando fuerte en lo que se refiere a música y conciertos. Dani Martín, La Oreja de Van Gogh, Antoñito Molina o Sidecars son algunos de los grupos y artistas que visitarán este año la ciudad.

