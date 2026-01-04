La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los detalles de la Cabalgata de los Reyes Magos, la entrevista al Rey Baltasar y los conciertos de 2026 en la ciudad centran los titulares de la jornada
Córdoba está lista para vivir la noche más mágica del año. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente regresan este 5 de enero a la ciudad en una cabalgata que contará con catorce carrozas y que repartirá más de 18 toneladas de caramelos e ilusión a los más pequeños. Este es el recorrido y los horarios previstos si el tiempo lo permite. Por otra parte, el Rey Baltasar ha querido adelantarse al desfile y en una entrevista a Diario CÓRDOBA ha mandado un mensaje de esperanza a los niños para que no dejen de luchar por sus sueños. Por último, el 2026 llega pisando fuerte en lo que se refiere a música y conciertos. Dani Martín, La Oreja de Van Gogh, Antoñito Molina o Sidecars son algunos de los grupos y artistas que visitarán este año la ciudad.
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- Rey Baltasar: "Le pido a los niños que luchen por sus sueños y no pierdan la alegría"
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Lluvias débiles y frío creciente marcan el arranque de 2026 en Córdoba
- Los Reyes Magos llegan a Córdoba y animan a los niños a "seguir creyendo en sus sueños"
- Roscón de reyes: un pastel que endulza las fiestas y alegra los bolsillos
- Entrevista a José María Bellido, alcalde de Córdoba: «No lo confiamos todo a la Base Logística, pero hay que sacarle el máximo el partido»
- El tercer sector de Córdoba se 'reinventa' para seguir creciendo en viviendas, empleo y atención adaptada
- Cristóbal Blanco, neurocirujano venezolano afincado en Córdoba: "El foco en Venezuela debe estar en mejorar las condiciones de vida"
- Concentración en Las Tendillas contra la "agresión imperialista" de Estados Unidos a Venezuela
Provincia
- Rute consolida su liderazgo turístico y supera los 100.000 visitantes esta Navidad
- Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia
- Puente Genil retrasa por la lluvia la Cabalgata de Reyes Magos
Deportes
Gastronomía
España
Internacional
- En primera persona | Entre la euforia y el silencio: el pulso venezolano tras un día histórico
- Así fue la operación para capturar a Maduro: un chivato en el régimen, infiltración de la CIA y comandos practicando en Kentucky