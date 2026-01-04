La actualidad del domingo 4 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La entrevista al alcalde José María Bellido, la crónica de la victoria del Córdoba CF y la última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela centran los titulares del día
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, hace balance del año 2025 en una entrevista a este periódico en la que ha confirmado que se presentará a las elecciones de 2027 y que su horizonte más cercano es seguir anclado a la política municipal. Por otra parte, el Córdoba CF volvió ayer a la competición liguera logrando la primera victoria del año en un emocionante encuentro frente al Burgos en El Arcángel en el que los de Ania dejaron ver todo su potencial. Por último, seguimos pendientes de las novedades del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Ya se ha conocido que Trump pretende poner al mando a la actual vicepresidenta y que Maduro se ha trasladado a una prisión federal de Nueva York. Ya hay imágenes del exmandatario venezolano bajando del avión a suelo norteamericano.
- Entrevista a José María Bellido, alcalde de Córdoba: «No lo confiamos todo a la Base Logística, pero hay que sacarle el máximo el partido»
- El Córdoba CF saca músculo y abre el año con una convincente victoria ante el Burgos
- Vídeo | Las imágenes de Nicolás Maduro bajando del avión en Nueva York
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El tercer sector de Córdoba se 'reinventa' para seguir creciendo en viviendas, empleo y atención adaptada
- El Cartero Real borda el guion para recoger los deseos de los cordobeses
- «Es la primera vez que sentimos que algo puede cambiar»: la comunidad venezolana en Córdoba vive horas de tensión y, sobre todo, esperanza
- El Cuponazo de la ONCE deja 800.000 euros en un bar del barrio de Las Moreras
Provincia
- Rute consolida su liderazgo turístico y supera los 100.000 visitantes esta Navidad
- Atribuyen a José Risueño el Ecce Homo de la parroquia de los Remedios de Cabra
- El Roscón Gigante de Lucena endulza la Navidad
Campo
Andalucía
Cultura
Internacional
- Trump: "Vamos a dirigir Venezuela hasta poder hacer una transición segura y adecuada"
- Delcy Rodríguez: la 'elegida' por Trump para ocupar el Gobierno transitorio de Venezuela que amaga con rebelarse contra el magnate
