La actualidad del domingo 4 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La entrevista al alcalde José María Bellido, la crónica de la victoria del Córdoba CF y la última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela centran los titulares del día

Una jugada del Córdoba CF-Burgos.

Una jugada del Córdoba CF-Burgos. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, hace balance del año 2025 en una entrevista a este periódico en la que ha confirmado que se presentará a las elecciones de 2027 y que su horizonte más cercano es seguir anclado a la política municipal. Por otra parte, el Córdoba CF volvió ayer a la competición liguera logrando la primera victoria del año en un emocionante encuentro frente al Burgos en El Arcángel en el que los de Ania dejaron ver todo su potencial. Por último, seguimos pendientes de las novedades del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Ya se ha conocido que Trump pretende poner al mando a la actual vicepresidenta y que Maduro se ha trasladado a una prisión federal de Nueva York. Ya hay imágenes del exmandatario venezolano bajando del avión a suelo norteamericano.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Andalucía

Cultura

Internacional

  1. ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
  2. El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
  3. El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
  4. Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
  5. La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
  6. El Ayuntamiento de Córdoba autoriza dos cotillones esta Nochevieja en el Club Hípico y Club Figueroa
  7. Suspendido el espectáculo navideño de ballet aéreo en Córdoba debido a la lluvia
  8. La Casa del Kalifa vuelve a brillar en Córdoba

El nuevo templo viral de las patatas fritas en Córdoba: artesanas y con mil toppings

El nuevo templo viral de las patatas fritas en Córdoba: artesanas y con mil toppings

Primero el paraguas, luego el abrigo: así se presenta el tiempo hoy domingo en Córdoba

Primero el paraguas, luego el abrigo: así se presenta el tiempo hoy domingo en Córdoba

El tercer sector de Córdoba se 'reinventa' para seguir creciendo en viviendas, empleo y atención adaptada

El tercer sector de Córdoba se 'reinventa' para seguir creciendo en viviendas, empleo y atención adaptada

José María Bellido, alcalde de Córdoba: «No lo confiamos todo a la Base Logística, pero hay que sacarle el máximo el partido»

Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora

Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora

Los fallecidos en Córdoba el sábado 3 de enero

