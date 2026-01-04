El alcalde de Córdoba, José María Bellido, hace balance del año 2025 en una entrevista a este periódico en la que ha confirmado que se presentará a las elecciones de 2027 y que su horizonte más cercano es seguir anclado a la política municipal. Por otra parte, el Córdoba CF volvió ayer a la competición liguera logrando la primera victoria del año en un emocionante encuentro frente al Burgos en El Arcángel en el que los de Ania dejaron ver todo su potencial. Por último, seguimos pendientes de las novedades del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Ya se ha conocido que Trump pretende poner al mando a la actual vicepresidenta y que Maduro se ha trasladado a una prisión federal de Nueva York. Ya hay imágenes del exmandatario venezolano bajando del avión a suelo norteamericano.

Además, destacamos estas otras noticias:

