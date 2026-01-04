El tercer sector de Córdoba se 'reinventa' para seguir creciendo en viviendas, empleo y atención adaptada

El nuevo año que acaba de comenzar llega cargado de destacadas iniciativas, impulsadas por entidades del tercer sector en Córdoba, con las que quieren empezar, proseguir o finalizar actuaciones en pro de mejorar la salud y calidad de vida de personas con capacidades diferentes o ciertas enfermedades.

Una de estas entidades es la Fundación Prode que prevé en este 2026 poner en marcha en la provincia, concretamente en Añora, Prode Food, «un centro de producción alimentaria con el que queremos dar un paso firme hacia el sector de la comida de quinta gama, un ámbito con un enorme potencial de crecimiento, que permite generar empleo estable y de calidad en la comarca y abrir nuevas vías de inserción laboral para las personas con discapacidad», resalta el presidente de esta entidad, Blas García.

Reforma de la residencia de Prode en Pozoblanco. / Rafa Sánchez

Además, Prode se plantea seguir avanzando en la desinstitucionalización. «Para las personas adultas con mayor autonomía, estamos impulsando con fuerza el modelo de vivienda independiente. Actualmente, prestamos apoyos socioeducativos en este formato a 10 personas, permitiéndoles vivir en su propio hogar con los apoyos que necesitan para desarrollar su proyecto de vida», expone García. «Contamos a su vez con 11 viviendas tuteladas que dan apoyo a 94 personas. Y para quienes requieren de mayores necesidades de apoyo, hemos transformado todas nuestras residencias en unidades de convivencia, espacios más pequeños, hogareños y personalizados. Así, en Pozoblanco estamos culminando la transformación de la última residencia que aún no lo era, que pasará de una estructura de 42 plazas a 4 unidades de convivencia para 10, 10, 11 y 11 personas. Esta transformación debe estar acabada el 30 de junio de 2026, en el marco de una convocatoria de ayudas de la Consejería de Inclusión Social, financiada con Fondos Next Generation, que marca esa fecha como límite para la conclusión de la obra», avanza el presidente de Prode.

Terreno donde se ubicarán los proyectos impulsados por Futuro Singular, cerca del Parque Figueroa. / A.J. González

Futuro Singular

Las previsiones de Futuro Singular son poder comenzar en marzo de este año la construcción de su nueva residencia para personas con altas necesidades de apoyo, dentro de un proyecto más amplio, que incluye la puesta en marcha también, con posterioridad, de un centro de día, centro de día con terapia ocupacional, residencia de adultos y centro de formación, que beneficiará directamente a más de 250 personas. Esta residencia, junto al resto de servicios, se levantará en un solar junto al Hipercor, lo que supondrá, que cuando todo esté acabado, Futuro Singular deje sus instalaciones del polígono de Las Quemadas y se establezca cerca del Parque Figueroa. La presidenta de Futuro Singular, Ángela Amate, explica que la financiación con la que se pone en marcha el primero de estos proyectos, la residencia para personas con altas necesidades de apoyo, cuenta con fondos propios y una subvención de 200.000 euros, a cuenta del IRPF, concedida por la Junta de Andalucía. Futuro Singular no se marca un plazo concreto para disponer de todas estas infraestructuras, ya que su ejecución dependerá completamente de la financiación que la fundación vaya logrando, «aunque sí deseamos y pondremos esfuerzos para que sea en el menor tiempo posible», sostiene Amate.

Atención a una usuaria en el centro Fepamic Salud. / CÓRDOBA

Fepamic prevé continuar durante 2026 «desarrollando proyectos de empleabilidad y formación para personas con discapacidad». El secretario general de Fepamic, José Luis Llergo, remarca que «estamos en un proceso de transformación de la entidad, al mismo tiempo que seguimos apostando por nuevos proyectos innovadores en el ámbito sociosanitario, proyectos algunos de ellos en colaboración con la Universidad de Córdoba». «Del mismo modo, proseguimos generando oportunidades laborales para las personas con discapacidad, con una media de 1,5 contratos al día, a través de nuestros 5 centros especiales de empleo de iniciativa social», añade Llergo.

Autoridades y responsables de Promi, durante el acto que supuso el inicio de las obras de su nueva residencia. / JOSE MORENO

Promi

En 2026 está previsto igualmente que concluya la construcción de una residencia con 50 plazas para personas con discapacidad intelectual y trastornos graves de conducta, impulsada por Promi en Cabra. La edificación debe estar terminada para junio y cuenta con una subvención de 3 millones de euros, a través de la línea de ayudas lanzadas por la Junta de Andalucía para entidades públicas y privadas, de cara a la construcción o adaptación de centros de día y centros residenciales para personas mayores y personas con discapacidad. Está previsto a su vez que este nuevo centro vaya acompañado de 70 puestos de trabajo.

Acpacys quiere realizar obras este año para disponer de más plazas en su unidad de estancia diurna. / CÓRDOBA

La presidenta de la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras Afecciones Similares (Acpacys), Rafaela Chounavelle, señala, de cara a este nuevo año, que «ya contamos con financiación para iniciar las obras de nuestro nuevo centro de estancia diurna, dotado con 40 plazas para personas con grandes necesidades de apoyo, gracias a una subvención de la Consejería de Inclusión de la Junta de Andalucía. Prevemos iniciar las obras en el primer trimestre de 2026, aunque estamos aún pendientes de la licencia, que esperamos obtener en breve». En otro orden de asuntos, la presidenta de Acpacys incide en que siguen teniendo solicitado a la Consejería de Inclusión Social el concierto de 17 plazas para la unidad de día, pero matiza que «aún están pendientes».

Terrenos de la antigua residencia Noreña, donde Funlabor quiere construir viviendas adaptadas a personas con discapacidad intelectual. / A.J. GONZÁLEZ

Funlabor

El presidente de la Fundación Cordobesa para la Integración Laboral de Discapacitados (Funlabor), Antonio Ramón Guinea, espera que el año 2026 aporte novedades para uno de los objetivos fundamentales de esta fundación, la puesta en marcha de un proyecto en los antiguos terrenos de la residencia Noreña, en Arroyo del Moro, para construir viviendas adaptadas con servicios para que personas con discapacidad intelectual puedan desarrollar alguna forma de vida autónoma e independiente. Para ello, cuentan con un terreno, cedido por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba en la calle Islas Cíes, donde esta entidad quiere construir estas viviendas.

Solar cedido por el Ayuntamiento de Córdoba a Autismo Córdoba para su futuro centro de recursos. / Paula Ruiz

También tiene como objetivo Autismo Córdoba, recalca su presidenta, Paqui Suárez, que este 2026 sea el año en el que puedan darse avances en torno a la futura construcción de su centro de recursos, en un solar cedido por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, en el barrio del Zoco. El terreno se encuentra al final de la avenida del Aeropuerto, en un terreno próximo a la parroquia Beato Álvaro, que actualmente sirve de aparcamiento para los vecinos de este barrio. Mientras tanto pueda alcanzarse este propósito, Autismo Córdoba seguirá prestando servicios en la capital, en su sede provisional de la avenida de Rabanales, además de ofrecer cobertura asistencial en sus centros de Lucena (zona sur de la provincia) y Alcaracejos (zona norte de Córdoba).

Atención a una usuaria en la residencia de la asociación San Rafael de Alzhéimer. / Chencho Martínez

Alzhéimer San Rafael

La asociación San Rafael de Alzhéimer y otras Demencias se encuentra en la actualidad llevando a cabo obras en su sede, de la calle Gloria Fuertes, en Córdoba capital, para dotar de cuatro plazas más a su residencia, para que se eleven a 27 los puestos, ya que ahora mismo hay 24, dando así respuesta a una necesidad creciente de este tipo de recurso.

Carolina Castellano Valenzuela, gerente de Hogar Renacer. / CÓRDOBA

Hogar Renacer

La Fundación Hogar Renacer, dedicada al tratamiento de los trastornos del alcohol y otras adicciones con o sin sustancia, continuará este 2026 con su campaña para animar a la población y entidades cordobesas a donar desde 5, 10 euros u otras cantidades mensuales, para sufragar los gastos de sus servicios; para pagar el préstamo solicitado para la reforma de su residencia y para captar fondos para iniciar este 2026 la rehabilitación de un ala antigua de su edificio. La gerente de Hogar Renacer, Carolina Castellano, señala que el propósito es disponer de 16 plazas destinadas a mujeres con patología dual o que padecen adicciones y que además son víctimas de violencia de género. Para colaborar con esta iniciativa y con el resto de prestaciones de la fundación está la opción del bizum (código 38082) y la cuenta ES16 0237 4456 4091 6321 6807. También está la alternativa de hacerse socio en renaceradicciones.es/colabora/.