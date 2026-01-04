Roscón de reyes: un pastel que endulza las fiestas y alegra los bolsillos

Si Forrest Gump decía que la vida es como una caja de bombones porque nunca sabes qué te va a tocar, el roscón de reyes es en Córdoba su versión navideña. Cada porción depara una sorpresa, así que cuidado con el trozo que eliges porque puedes ser el rey de la fiesta o morder la haba y apoquinar con el dulce de la próxima cita.

Y es que el roscón, como la vida y como Forrest sentado en aquel banco de Savannah, es tradición, sorpresa y relato compartido. No sabes qué trozo te va a deparar el destino ni qué variación encontrarás en el sabor. En tiempos de innovaciones gastronómicas, hay rellenos nuevos, formatos reinventados y masas que plantan cara a las recetas tradicionales. Pero en Córdoba, lejos de la repostería estridente, el paladar de sus vecinos sigue apostando por el clasicismo.

Un rosco para endulzar la visita de los Reyes / Víctor Castro

En primera línea de esta dulce historia están Pastelería Roldán y Pastelería El Brillante, dos escenarios donde la Navidad huele a horno y a paciencia. En Roldán, en Puerta Gallegos, la dependienta Paqui Cruz sonríe entre cajas y encargos y afirma que es imposible cuantificar cuantos pasteles de este tipo pasan por sus manos en estos días. "Eso es imposible, no paramos de vender, de recoger pedidos, de vender porciones…”.

En este negocio tienen claro que lo tradicional es la receta del éxito. "Este año no hay novedades", afirma. En los mostradores de los 16 establecimientos distribuidos por la capital reinan el roscón tradicional, la versión sin lactosa y el de trufa, este último "solo por encargo", se encarga de matizar Cruz. Desde el 2 de enero, el obrador de estas pastelerías gira en exclusiva alrededor del roscón; el 5 es el gran estallido de ventas y el 24 de diciembre se ha consolidado ya como otra fecha fuerte.

Días de ventas

La misma filosofía se cuece en Pastelería El Brillante. Su director técnico, José Roldán, rehúye la innovación gratuita y consolida una vez más su apuesta por el roscón de toda la vida. La clientela responde reservando incluso antes de que se encarguen los ingredientes.

“Aunque los días 5 y 6 son los que más se venden, si no fuese por las reservas no podríamos gestionar todos los pedidos”, reconoce. Y es que tan solo en estos dos días se comercializan en los establecimientos de esta firma repostera más de 1.500 roscones, entre venta directa y por encargo.

Precios estables

Este año, además, hay final feliz para el bolsillo. Los roscones en estas pastelerías mantienen precios similares a años anteriores. Los clientes "están satisfechos, se alegran de que no se hayan disparado los precios", afirman los reposteros consultados. En Córdoba, el roscón clásico mediano suele moverse entre los 12 y los 18 euros; los rellenos y especiales rondan entre 20 y 35 euros, según tamaño e ingredientes, y las versiones premium pueden subir algo más en obradores artesanos de prestigio.

Obrador de Pastelería El Brillante a pleno rendimiento / Víctor Castro

Entre los fieles a la tradición está Manuel Mena, que recogía el sábado su roscón de nata, previo encargo. "Nos gusta lo tradicional, nada de experimentos”, asegura. El 5 de enero es un día especial en su casa, donde se reúne toda la familia. “Es un día muy especial, y no puede faltar el dulce”, sentencia.

Ranking en grandes superficies

Pero como en la película protagonizada por Tom Hanks, también hay otros escenarios fuera del banco del parque, es decir, de las pastelerías de barrio, las de toda la vida. El roscón no vive solo en el obrador artesanal: también se vende masivamente en grandes superficies. Y ahí, según un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el roscón de reyes relleno de 100% nata de Carrefour Extra se coloca en lo más alto del ranking por su calidad global.

Otras cadenas como El Corte Inglés o Mercadona se suman a la avalancha de roscones, abasteciendo a quienes buscan comodidad o solución de última hora.

En Córdoba, entre tradición, nata y olor a azahar, hay algo seguro: el roscón de reyes no se toca, y cada bocado, como cada escena de Forrest Gump, tiene un poco de sorpresa y mucho de celebración compartida.