Los Reyes Magos llegan a Córdoba y animan a los niños a "seguir creyendo en sus sueños"

Los Reyes Magos ya están en Córdoba y ultiman sus preparativos entre la ilusión y los nervios, a pesar de que llevan “muchos años haciendo esto”, tal y como ha señalado Melchor. Lo hacen con un ojo puesto en el cielo encapotado de la ciudad, aunque desde el Ayuntamiento recalcan que la tarde-noche del 5 de enero “va a ser magnífica” y que, por tanto, la Cabalgata podrá desarrollarse según lo previsto. Además, animan a los más pequeños a cumplir sus sueños durante todo el año.

Tras cruzar Oriente y Europa, Sus Majestades han llegado a Córdoba, concretamente al Palacio de Orive, incluso un día antes de lo esperado. Siempre previsores, lo han hecho con cierto nerviosismo, conscientes de que les esperan horas frenéticas en las que deberán repartir ilusión y regalos a los siempre exigentes, aunque comprensivos, niños cordobeses.

Presentación de los Reyes Magos en el Palacio de Orive / Victor Castro

El Ayuntamiento descarta la lluvia

El encargado de presentar a los Reyes Magos ha sido el delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, quien ha explicado que Melchor, Gaspar y Baltasar están desde su llegada a la ciudad “procesando todas las cartas y revisando los juguetes”. Asimismo, ha adelantado que “en breve” comenzarán a “prepararse para una cabalgata” que confía en que se desarrolle con “total normalidad”.

El Ayuntamiento se muestra muy seguro respecto al tiempo que hará durante la tarde-noche del 5 de enero. De hecho, Urbano ha insistido en varias ocasiones en que las previsiones que manejan apuntan a que no habrá lluvia. “Las previsiones son muy buenas, hará un día magnífico y ya está todo preparado en El Arcángel”, ha asegurado.

Julián Urbano atiende a los medios en Orive. / Victor Castro

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque fija un 80% de probabilidad de precipitaciones en la capital entre las 12.00 y las 18.00 horas, no prevé lluvia a partir de esa franja horaria. Urbano se ha referido también al caso del Cartero Real, que tuvo que modificar su recorrido el día anterior por la lluvia, para señalar que “analizaremos los datos” y que, conforme se vayan conociendo, “actuaremos en consecuencia”. Así, ha advertido de que se esperará hasta “última hora” para tomar decisiones si fuese necesario. No obstante, ha confirmado que existe un “plan B”, del que por el momento no se han dado detalles.

Los Reyes piden salud para Córdoba

Tras ello, han tomado la palabra Sus Majestades de Oriente, visiblemente nerviosas y emocionadas ante una tarea tan bonita como intensa. El primero en intervenir ha sido Melchor, encarnado por el peñista Jesús Sánchez de la Rosa, quien ha deseado a Córdoba “muchísima salud y seguridad” y ha pedido a los niños “que se acuesten pronto para que nos dé tiempo a repartir todos los juguetes”. Aun así, ha tranquilizado a todos recordando que “estamos preparados, son muchísimos años haciendo esta labor”. Melchor también ha reflexionado sobre las cartas recibidas y, aunque ha reconocido que los regalos tecnológicos predominan, ha expresado su deseo de que “el regalo de antaño no se pierda”, lanzando además un aviso: “También llevamos carbón”.

Al final del acto, los Reyes Magos han recibido una figura conmemorativa. / Víctor Castro

Después ha sido el turno de Gaspar, representado por la enfermera de neonatos ya jubilada María del Mar Sánchez Espejo, quien ha mostrado su ilusión por “lanzar muchos regalos y caramelos” desde su carroza y ha deseado “salud” para los niños de Córdoba. “Conozco a muchos de ellos”, ha comentado con una sonrisa. Ante una jornada cargada de ilusión, ha deseado que pequeños y mayores “pasen una buena tarde y noche de Reyes”.

Por último, Baltasar, encarnado por Souliman Diallo, se ha mostrado el más tímido de los tres y ha pedido a los niños de Córdoba que “sigan creyendo en sus sueños”.

El acto ha concluido con la entrega, por parte de Julián Urbano, de una figura conmemorativa a los Reyes Magos, como agradecimiento por tan largo viaje y para animar las intensas horas que les esperan.