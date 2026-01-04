Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Infraestructuras sanitariasCabalgata¿Lloverá esta tarde?GuíaRey BaltasarRosconesRiadas en MálagaDepuradorasSorteo del Niño
instagramlinkedin

Gastronomía

El nuevo templo viral de las patatas fritas en Córdoba: artesanas y con mil toppings

Este negocio vende exclusivamente este plato, perdición y pecado de la mayoría de los mortales

Una ración de patatas con queso de 'Caprichitas'.

Una ración de patatas con queso de 'Caprichitas'. / Caprichitas / Redes sociales

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Si un plato que le gusta va la inmensa mayoría de los mortales son las patatas fritas. Crujientes, sabrosas y al punto de sal, son la perdición (y el pecado) de muchos. Y un nuevo negocio ha abierto sus puertas en el centro de Córdoba con un único propósito: que nadie puede resistirse a probar sus platos.

Se trata de Caprichitas, un local ubicado estratégicamente que ofrece patatas fritas crujientes, artesanas y caseras, en el momento con un original modelo de negocio: la producción algunos de sus platos, sus patatas Caprichosas, por ejemplo, es limitada y se acaba cuando se finaliza la fritura del día.

Patatas crujientes de 'Caprichitas'.

Patatas crujientes de 'Caprichitas'. / Caprichitas / Redes sociales

Las patatas, como reza en las redes sociales de Caprichitas, son de doble fritura, al estilo tradicional y cortadas en el momento. Se venden crujientes (a rodajas) en bolsa o en cartones -tipo bastón- de distintos tamaños, para llevar, acompañadas de una amplia variedad de salsas y toppings, algunos al puro estilo cordobés. Rabo de toro, pulled pork, queso parmesano, trufa o cheddar son algunos de sus sabores estrella.

Cortadas, lavadas y fritas en el momento

El local se ha dado a conocer rápidamente en sus redes sociales en las que han mostrado desde como se ha forjado la apertura hasta como cocinan sus productos. Las patatas llegan con piel y enteras a este céntrico establecimiento, donde se lavan, cortan y fríen kilos y kilos de patatas.

En su escaparate muestran tanto el producto como ya elaborado y también tienen a la vida el amplio abanico de salsas.

Buena acogida

Algunos foodies locales ya se han hecho eco de la apertura y no han dudado en acudir a Caprichitas para probar sus delicias. La variedad de sus toppings, la novedad del negocio o el sabor de sus platos son algunas de las características que destacan los clientes y los creadores de contenido.

Las redes sociales se han llenado de comentarios como "ya las he probado", "están exquisitas" o "sueño con ellas" y no hay ser que se resista a pasar por el mostrador y no hacer una parada.

Noticias relacionadas y más

Por ahora, solo se vende producto para llevar en el local ubicado en la esquina de la calle Concepción con la calle Eduardo Dato y no cuentan con servicio a domicilio.

TEMAS

Tracking Pixel Contents