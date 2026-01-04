El nuevo templo viral de las patatas fritas en Córdoba: artesanas y con mil toppings

Si un plato que le gusta va la inmensa mayoría de los mortales son las patatas fritas. Crujientes, sabrosas y al punto de sal, son la perdición (y el pecado) de muchos. Y un nuevo negocio ha abierto sus puertas en el centro de Córdoba con un único propósito: que nadie puede resistirse a probar sus platos.

Se trata de Caprichitas, un local ubicado estratégicamente que ofrece patatas fritas crujientes, artesanas y caseras, en el momento con un original modelo de negocio: la producción algunos de sus platos, sus patatas Caprichosas, por ejemplo, es limitada y se acaba cuando se finaliza la fritura del día.

Patatas crujientes de 'Caprichitas'. / Caprichitas / Redes sociales

Las patatas, como reza en las redes sociales de Caprichitas, son de doble fritura, al estilo tradicional y cortadas en el momento. Se venden crujientes (a rodajas) en bolsa o en cartones -tipo bastón- de distintos tamaños, para llevar, acompañadas de una amplia variedad de salsas y toppings, algunos al puro estilo cordobés. Rabo de toro, pulled pork, queso parmesano, trufa o cheddar son algunos de sus sabores estrella.

Cortadas, lavadas y fritas en el momento

El local se ha dado a conocer rápidamente en sus redes sociales en las que han mostrado desde como se ha forjado la apertura hasta como cocinan sus productos. Las patatas llegan con piel y enteras a este céntrico establecimiento, donde se lavan, cortan y fríen kilos y kilos de patatas.

En su escaparate muestran tanto el producto como ya elaborado y también tienen a la vida el amplio abanico de salsas.

Buena acogida

Algunos foodies locales ya se han hecho eco de la apertura y no han dudado en acudir a Caprichitas para probar sus delicias. La variedad de sus toppings, la novedad del negocio o el sabor de sus platos son algunas de las características que destacan los clientes y los creadores de contenido.

Las redes sociales se han llenado de comentarios como "ya las he probado", "están exquisitas" o "sueño con ellas" y no hay ser que se resista a pasar por el mostrador y no hacer una parada.

Por ahora, solo se vende producto para llevar en el local ubicado en la esquina de la calle Concepción con la calle Eduardo Dato y no cuentan con servicio a domicilio.