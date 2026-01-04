Lluvias débiles y frío creciente marcan el arranque de 2026 en Córdoba

La lluvia ha regresado a Córdoba de forma tímida pero constante durante el primer fin de semana del año. Entre el sábado 3 de enero y el domingo 4 se han acumulado 4,7 litros por metro cuadrado en la capital, según los registros.

En concreto, el sábado se contabilizaron 3,4 litros, a los que se han sumado otros 1,3 el domingo, elevando el balance total de la borrasca Francis a casi 5 litros, una cifra todavía modesta.

Inestabilidad para el Día de Reyes

La inestabilidad continuará este lunes 5 de enero, una jornada marcada en rojo en el calendario por los actos del Día de Reyes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica hasta un 80% de probabilidad de precipitaciones, que podrían venir acompañadas de tormenta y concentrarse principalmente entre las 12.00 y las 17.00 horas. Un tramo horario especialmente delicado, ya que coincide con la salida de la comitiva de los Reyes Magos en Córdoba. No obstante, el tramo comprendido entre las 18.00 y las 00.00, la agencia estatal elimina toda probabilidad de lluvia en la ciudad. Teniendo en cuenta ambas coyunturas, organizadores y asistentes tendrán que estar pendientes del cielo.

En el apartado térmico, el ambiente seguirá siendo frío. Las temperaturas mínimas descenderán el lunes hasta los 3 grados, mientras que las máximas se mantendrán en torno a los 14. A partir del martes, los chubascos irán dando paso a cielos más despejados, aunque el sol no aliviará los termómetros. Las temperaturas continuarán bajando y el miércoles se esperan mínimas de hasta -3 grados y máximas que apenas alcanzarán los 10.

Previsión en la provincia

En el conjunto de la provincia, la situación será similar a la capital, aunque con mayor probabilidad de lluvia y valores térmicos más bajos, en algunos casos. En Priego de Córdoba, las heladas se adelantarán al martes, con mínimas de -3 grados y máximas de solo 5, además de una cota de nieve que podría descender hasta los 800 metros durante la tarde del lunes, lo que abre la puerta a posibles nevadas.

En Pozoblanco, por su parte, se espera menos probabilidad de precipitaciones, pero las temperaturas podrían caer por debajo de cero ya este mismo lunes.