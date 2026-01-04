"Le pido a los niños que luchen por sus sueños y no pierdan la alegría"

Abogado, director de un despacho joven y comprometido, Souliman Diallo, a quienes muchos conocen como Sile, combina su trayectoria profesional con la ilusión de cumplir un sueño de infancia. Este año encarna al Rey Baltasar en la Cabalgata de Córdoba.

-Nació en Córdoba en 1994, hijo de padres senegaleses. ¿Qué valores le inculcaron desde pequeño?

Sobre todo, además de enseñarme la cultura de Senegal, me inculcaron el trabajo duro, la disciplina, la importancia de seguir estudiando y de labrarse un futuro.

-¿Ha viajado mucho a Senegal?

Sí, claro, muchas veces. Antes era más complicado, pero ahora es mucho más fácil hacer el viaje. Vamos prácticamente cada dos años, y casi siempre podemos ir toda la familia junta, es precioso estar allí, cerca de mis raíces y de donde vivieron mis padres.

-¿Y cómo diría que ha marcado la historia de su familia en la persona y el profesional que es hoy?

Me ha marcado muchísimo. Muchas de las cosas que me definen vienen de mi padre. Él vino a Córdoba en los 80, tras pasar por Francia, Bilbao, Barcelona… y siempre me enseñó que hay que moverse, estar despierto, trabajar, estudiar y mantener un orden en la vida. Además, transmite una positividad y alegría que yo también intento reflejar en mi día a día, que creo que me caracteriza mucho.

-Sus padres tenían un puesto en el Paseo de la Victoria. ¿Qué recuerdos guarda de aquellos años y de vivir la Cabalgata desde allí?

Era un lugar muy especial. La carpa se decoraba con motivos navideños y todo el centro estaba lleno de Navidad. Para nosotros, la Navidad era algo mágico. Y el 5 de enero, ver la Cabalgata desde ese punto estratégico, con tanta gente y los Reyes pasando, siempre me hacía pensar: «¿Qué tendría que hacer para estar ahí algún día?» Y fíjate, ahora me ha tocado estar en la carroza, ¡y en una de las más especiales!

-¿Qué le ha dicho su familia y entorno sobre ser el Rey Baltasar?

Que me lo merezco, que es algo bonito y que están muy orgullosos. Yo, por mi parte, estoy súper ilusionado.

-Tiene raíces senegalesas pero nació y creció en Córdoba. ¿Cómo definiría su identidad y su vínculo con la ciudad?

Para mí, Córdoba es mi tierra. Hablo más córdobes que nadie. Aunque mis raíces sean senegalesas, Córdoba y Andalucía son mi casa. Es mi tierra y mi gente, es gran parte de mi personalidad y de lo que soy a día de hoy.

-¿Siente que puede servir de referente a otros jóvenes?

Sí, me siento con esa responsabilidad. Tanto yo como mi hermano y mis primos, que tenemos la misma franja de edad, fuimos de los primeros afrodescendientes aquí. Nos integramos en una época en la que no había muchos niños como nosotros. Por eso espero poder ser un referente y transmitir que, con esfuerzo, todo se puede lograr. Mi mensaje para las nuevas generaciones es que luchen por sus sueños, aunque cueste, y que nunca se queden parados.

-Y estudió Derecho. ¿Qué le motivó a elegir esta profesión?

Siempre he sido alguien que abogaba por los que no tienen voz, por los que están en desventaja. Soy muy curioso, me gusta estudiar y aprender, y el Derecho me parecía la forma de poder ayudar, de entender situaciones y dar respuestas.

-Hoy es director de un despacho de abogados. ¿Cómo lo afronta?

Con mucha responsabilidad. Tenemos sedes en Córdoba, Madrid, Barcelona y Mallorca, y el equipo está formado por letrados jóvenes con dos o tres años de experiencia. Intentamos dar oportunidades, porque nosotros mismos no tuvimos siempre esa guía familiar. Estoy muy orgulloso de cómo funciona el equipo, del ambiente y de lo que hemos construido juntos.

-También lleva siendo imagen de Silbón desde 2017. ¿Qué significa como cordobés representar esta marca tan propia de la ciudad?

Silbón es Córdoba. Representa estilo, elegancia y crecimiento. Ver cómo ha evolucionado la marca y poder formar parte de su historia desde el principio me hace sentir muy orgulloso. Para mí, Silbón es una referencia de la ciudad.

-Y volviendo a la Cabalgata: ¿cómo recibió la noticia?

Me lo comunicó Julián Urbano. Lo recibí con muchísima ilusión, aunque tuve que pensarlo un poco y organizarme, porque tengo compromisos laborales. Pero, una vez lo pensé, acepté con alegría. Es una experiencia única, increíble, y me llena de ilusión.

-¿Quienes serán sus pajes?

Un compañero de trabajo, Carlos, y una amiga muy cercana. Me hace mucha ilusión compartirlo con ellos. Se lo propuse y enseguida me dijeron que sí.

-Baltasar es un Rey muy querido por los niños. ¿Cómo vive este nuevo cargo en su currículum?

Con mucha emoción. Cerrar la Cabalgata y ver la ilusión en los niños es algo que se queda contigo. Estoy seguro de que todos los problemas del año se me van a olvidar ya con ese día, harán que todo lo demás pase a un segundo plano.

-¿Qué mensaje manda Baltasar a los niños y niñas de Córdoba?

Que sean buenos, que estudien, que respeten a los demás, que tengan compromiso y sobre todo, que nunca pierdan la alegría, es importante mantener esa alegría de niño incluso cuando somos adultos.

-Y al niño que veía con sus padres la Cabalgata desde el puesto, ¿qué le diría ahora el Rey Baltasar?

Que luche por sus sueños, que tenga constancia, disciplina y alegría. Que todo es posible si perseveras y mantienes la ilusión.

-Como uno de sus representantes oficiales este año, ¿qué le pide a los Reyes Magos para Córdoba?

Más tolerancia, integración y coherencia. Córdoba está creciendo con nueva industria y parques logísticos, y deseo que ese crecimiento beneficie a todos, con mejor calidad de vida y más servicios.

-Y a nivel personal, ¿qué le pideSouliman a los Reyes Magos?

Salud, alegría y bienestar. No pido mucho, trato de ser humilde y agradecer lo que ya tengo.