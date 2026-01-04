Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el domingo 4 de enero

Escultura en un cementerio.

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 5 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Tomás Maya Torrico

La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el cementerio de San Rafael

Luis Ruiz García

La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el cementerio de San Rafael

Rita Ruiz Ocón

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de San Rafael

José Pastor Sugraña

La inhumación está prevista a las 12:30 horas en el cementerio de San Rafael

Josefa Mejías Marín

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el cementerio de San Rafael

