Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Infraestructuras sanitariasCabalgata¿Lloverá esta tarde?GuíaRey BaltasarRosconesRiadas en MálagaDepuradorasSorteo del Niño
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba

Jornada mágica en la capital y la provincia

Presentación de los Reyes Magos en el Palacio de Orive, este domingo, en la jornada previa a la Cabalgata.

Presentación de los Reyes Magos en el Palacio de Orive, este domingo, en la jornada previa a la Cabalgata. / Victor Castro

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Desde Diario CÓRDOBA te contamos minuto a minuto todo lo que ocurra en la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba, que se celebra este lunes, 5 de diciembre, por la tarde

En este hilo también estamos pendientes del desarrollo de las cabalgatas de los barrios, barriadas periféricas y pueblos de la provincia.

Comienza una jornada mágica:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents