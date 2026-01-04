Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba

Desde Diario CÓRDOBA te contamos minuto a minuto todo lo que ocurra en la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba, que se celebra este lunes, 5 de diciembre, por la tarde

En este hilo también estamos pendientes del desarrollo de las cabalgatas de los barrios, barriadas periféricas y pueblos de la provincia.

Comienza una jornada mágica:

Cristina Ramírez A. J. González El Rey Baltasar manda un mensaje de ilusión a los niños cordobeses Abogado, director de un despacho joven y comprometido, Souliman Diallo, a quienes muchos conocen como Sile, combina su trayectoria profesional con la ilusión de cumplir un sueño de infancia. Este año encarna al Rey Baltasar en la Cabalgata de Córdoba . Un día antes de la Cabalgata, manda un mensaje a los más pequeños: "Le pido a los niños que luchen por sus sueños y no pierdan la alegría".

Cristina Ramírez Cambia el horario de la cabalgata en varios municipios de Córdoba El horario de la Cabalgata de Reyes ha sido modificado en varios puntos de la provincia debido a la previsión de lluvias para mañana. En Lucena y Puente Genil se mantiene el mismo día, aunque a distinta hora, mientras que en Baena se ha pospuesto al día seis de enero.

Adrián Ramírez El concejal Julián Urbano atiende a los medios en la presentación de los Reyes Magos este domingo, el día antes de la Cabalgata. / Victor Castro El Ayuntamiento confía en que el tiempo acompañe A poco más de 24 horas para el inicio de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba, el Ayuntamiento mantiene el recorrido y plan previstos, aunque admite que podrían producirse cambios de última hora en función de la evolución meteorológica. Con todo, el Consistorio confía en que la tarde-noche del 5 de enero sea «magnífica» y que el cortejo pueda desarrollarse con normalidad.