Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
Jornada mágica en la capital y la provincia
Desde Diario CÓRDOBA te contamos minuto a minuto todo lo que ocurra en la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba, que se celebra este lunes, 5 de diciembre, por la tarde
En este hilo también estamos pendientes del desarrollo de las cabalgatas de los barrios, barriadas periféricas y pueblos de la provincia.
Comienza una jornada mágica:
Tomás Moreno
¿Lloverá durante la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba y provincia? Este es el pronóstico de la Aemet
Miles de niños de Córdoba y provincia aguardan las últimas horas previas a la noche más mágica del año, con la llegada de Sus Majestades de Oriente, los Reyes Magos, cargados de regalos, para disfrutar con su familia de los deseos hechos realidad. Sin embargo, antes de que llegue ese momento en el que tratarán de conciliar el sueño para descubrir, al despertar mañana, la pila de juguetes y detalles, tendrán un maravilloso aperitivo: la Cabalgata.
Ya son varios los ayuntamientos de la provincia, como el de Lucena o el de Puente Genil, que han retrasado unas horas sus desfiles de Reyes Magos ante la gran probabilidad de lluvias durante la primera parte de la tarde. No lo ha hecho el de la capital cordobesa, que mantiene el cronograma previsto, aunque en las próximas horas lloverá, ya que la borrasca Francis sigue dejando a su paso una gran inestabilidad atmosférica en Andalucía. No hay que descartar, incluso, nevadas en los puntos más elevados de la provincia de Córdoba -la cota de nieve ha descendido hasta los 1.200 metros-, así como en zonas de Granada y Almería.
Cristina Ramírez
El Rey Baltasar manda un mensaje de ilusión a los niños cordobeses
Abogado, director de un despacho joven y comprometido, Souliman Diallo, a quienes muchos conocen como Sile, combina su trayectoria profesional con la ilusión de cumplir un sueño de infancia. Este año encarna al Rey Baltasar en la Cabalgata de Córdoba. Un día antes de la Cabalgata, manda un mensaje a los más pequeños: "Le pido a los niños que luchen por sus sueños y no pierdan la alegría".
Cristina Ramírez
Cambia el horario de la cabalgata en varios municipios de Córdoba
El horario de la Cabalgata de Reyes ha sido modificado en varios puntos de la provincia debido a la previsión de lluvias para mañana. En Lucena y Puente Genil se mantiene el mismo día, aunque a distinta hora, mientras que en Baena se ha pospuesto al día seis de enero.
Adrián Ramírez
El Ayuntamiento confía en que el tiempo acompañe
A poco más de 24 horas para el inicio de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba, el Ayuntamiento mantiene el recorrido y plan previstos, aunque admite que podrían producirse cambios de última hora en función de la evolución meteorológica. Con todo, el Consistorio confía en que la tarde-noche del 5 de enero sea «magnífica» y que el cortejo pueda desarrollarse con normalidad.
Adrián Ramírez
Los Reyes Magos llegan a Córdoba
Los Reyes Magos ya están en Córdoba y ultiman los preparativos con ilusión y nervios, pendientes del cielo encapotado. El Ayuntamiento garantiza una tarde-noche “magnífica” para que la Cabalgata se celebre según lo previsto y anima a los niños a soñar todo el año.
Tras cruzar Oriente y Europa, Sus Majestades, han compartido este domingo un encuentro con los medios de comunicación cordobeses en el Palacio de Orive.
