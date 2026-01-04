Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora

Córdoba encara 2026 con la música como uno de sus grandes puntos de encuentro. La ciudad se prepara para un año especialmente intenso en lo cultural, con una agenda de conciertos que vuelve a situarla en el mapa de las grandes giras nacionales e internacionales, sin perder de vista la importancia de los espacios más cercanos y de las propuestas que mantienen vivo el pulso musical durante todo el año. La música regresa como un lenguaje común que atraviesa generaciones, estilos y escenarios.

Desde los grandes recintos al aire libre hasta los teatros históricos y las salas, Córdoba ofrece en 2026 un calendario diverso que combina nombres consagrados, aniversarios señalados, despedidas históricas y artistas emergentes. Un recorrido musical que no solo habla de cifras o de aforos, sino también de emociones, de memoria colectiva y de una ciudad que vuelve a reunirse alrededor del directo, recuperando esa liturgia de la espera, el aplauso y la canción coreada.

Córdoba Live en El Arenal: macroconciertos del verano musical

El recinto ferial de El Arenal se consolida por segundo verano consecutivo como el gran escenario de los macroconciertos con Córdoba Live, un formato que en 2026 vuelve a apostar fuerte por algunos de los nombres más imprescindibles y queridos del panorama musical actual.

'Hombres G' durante un concierto. / ALDARA ZARRAOA (HOMBRESG.NET)

Entre los primeros confirmados destaca Hombres G, que regresan a la ciudad el 19 de junio con su gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026, una celebración del presente de una banda que sigue conectando con varias generaciones. Al día siguiente, el 20 de junio, será el turno de Dani Martín, que hará parada en Córdoba con su tour 25 Pts Años, con el que conmemora un cuarto de siglo sobre los escenarios tras años sin actuar en la capital, donde tuvo su último concierto en 2017 en el Teatro de la Axerquía.

Fnas durante uno de los conciertos del córdoba Live el año pasado en el Arenal. / CÓRDOBA

El cartel continúa creciendo con la presencia de La Oreja de Van Gogh, que actuará el 4 de julio dentro de su gira Tantas cosas que contar, marcada por su 30º aniversario y el regreso de Amaia Montero, y con Chayanne, que llegará el 10 de julio con Bailaremos otra vez Tour, una cita pensada para convertir la noche cordobesa en una gran pista de baile.

Todos estos conciertos mantienen entradas disponibles y refuerzan a Córdoba Live como uno de los grandes reclamos musicales del año, un ciclo que todavía debe seguir ampliando su programación con nuevas confirmaciones y grandes nombres de cara a las giras del verano.

IMAE: la música que conecta generaciones

Los espacios gestionados por el IMAE vuelven a ofrecer en 2026 una programación donde la cercanía, la emoción y la memoria musical son protagonistas.

El Teatro Góngora acogerá el 21 de febrero al grupo cordobés Mezquita, que celebran su 47º aniversario con Made in Spain, un proyecto que rinde homenaje al rock progresivo y sinfónico y conecta a varias generaciones de seguidores del género.

Por otro lado, el Teatro de la Axerquía será escenario de varias citas destacadas. Antoñito Molina vuelve a Córdoba el 5 de junio con la gira Mis últimos Me Prometo, un directo concebido desde la intimidad y la conexión emocional con el público; Sergio Dalma llegará el 13 de junio con Ritorno a Via Dalma, un recorrido por los grandes clásicos italianos que han marcado su carrera; y, ya en otoño, el 17 de octubre, Medina Azahara se despedirá definitivamente de su tierra con un último concierto que promete ser histórico y emotivo.

El concierto de Antoñito Molina en Córdoba. / Chencho Martínez

Las entradas para estos conciertos se están vendiendo a buen ritmo, y aún quedan algunas disponibles en la página oficial del IMAE.

Plaza de Toros de Los Califas: grandes noches veraniegas

La Plaza de Toros de Los Califas volverá a convertirse en uno de los grandes espacios musicales de la ciudad.

El 28 de marzo, Cantores de Híspalis presentarán Credo. La Pasión se hace música, un ambicioso espectáculo escénico que traslada la emoción de la Semana Santa andaluza al escenario.

El 10 de abril será el turno de Fito y Fitipaldis, que regresan a Córdoba con el Aullidos Tour, una de las giras más esperadas del año, confirmando que el verano volverá a llenar el coso cordobés de grandes citas musicales.

Antonio Orozco en su concierto del año pasado en el Teatro de la Axerquía. / Víctor Castro

A ellos se suman citas destacadas como Sidecars, que presentarán el 19 de junio su nuevo trabajo Everest, considerado la mejor colección de canciones de la banda madrileña hasta la fecha. Antonio Orozco, tras el éxito de La gira de mi vida, traerá a Córdoba La gira de tu vida, un proyecto que sitúa al público en el centro del relato y celebra 25 años de trayectoria. Finalmente, el 2 de octubre, Marta Santos regresará también a Los Califas presentando su nuevo álbum Aquí no sobra nadie, un concierto lleno de cercanía, emoción y canciones que ya son banda sonora de toda una generación.

El calendario se completa con otros conciertos destacados, como la parada de Miguel Poveda el 12 de septiembre, dentro de la gira que celebra los 15 años de Coplas del Querer, un disco clave de su trayectoria y una cita que refuerza la importancia del flamenco y la música de raíz dentro de la programación de 2026.

Miguel Poveda en la Axerquía. / AJGONZALEZ / COR

Salas que mantienen vivo el pulso musical

Más allá de los grandes recintos, las salas vuelven a jugar un papel fundamental en el calendario de 2026, manteniendo viva la oferta de conciertos durante todo el año y apostando por la cercanía con el público.

Concierto de Medina Azahara en el Teatro de la Axerquía. / Manuel Murillo

La Sala Impala se consolida como uno de los espacios clave del circuito nacional, con programación variada y continua. Por su escenario pasarán Samuraï (16 de enero), Zahara (24 de enero), Javi Medina (7 de febrero), Quique González (13 de febrero), Carlos Ares (21 de febrero) y Veintiuno (21 de marzo), artistas de distintas generaciones y estilos. También actuarán Paula Mattheus (28 de marzo), Ruth Lorenzo (11 de abril) y Chica Sobresalto (25 de abril), y otros nombres como Maldita Nerea (9 de mayo), Barry B (14 de febrero) y OBK (17 de octubre).

La Sala Hangar complementa la programación con artistas como Ángel Stanich (6 de febrero) y La Paloma (13 de febrero), manteniendo viva la música independiente y alternativa durante todo el año.

El año musical 2026 en Córdoba

Con Córdoba Live que todavía ampliará su cartel, la Plaza de Toros de Los Califas preparada para grandes noches de verano y la 45ª edición del Festival de la Guitarra por confirmar, 2026 se presenta como un año especialmente potente para la música en la ciudad.

Un calendario en constante crecimiento que mezcla grandes giras, citas históricas y el pulso diario de las salas, demostrando que Córdoba no solo acoge conciertos: los vive, los comparte y los convierte en parte de su identidad cultural.