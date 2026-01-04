Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata

Con un ojo puesto en el cielo, desafiando al frío y sobre todo con muchísima ilusión. Córdoba está lista para vivir la noche más mágica del año. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente regresan este 5 de enero a la ciudad en una cabalgata que contará con catorce carrozas y que repartirá más de 18 toneladas de caramelos, devolviendo la ilusión a miles de niños —y no tan niños— a lo largo de todo el recorrido.

Pese a la amenaza de lluvia durante los últimos días, el Ayuntamiento de Córdoba se ha mantenido firme la celebración en su fecha habitual, confiando en el pronóstico de su servicio meteorológico municipal, que desde finales de la semana pasada descartaba precipitaciones durante la tarde. De este modo, la ciudad evita repetir el adelanto al día 4 que se produjo el año pasado.

Los Reyes Magos este domingo en Orive. / Víctor Castro

Previsión meteorológica

El Ayuntamiento, basándose en su servicio meteorológico, descarta la posibilidad de precipitaciones durante el desarrollo del cortejo. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), prevé precipitaciones «débiles a moderadas» durante la mañana y primera de la hora de la tarde. A partir de las 18 no se esperan lluvias según la Aemet, un pronóstico que va en la línea de otros portales como AccuWeather o Eltiempo.es. El domingo, durante la presentación de los Reyes Magos en el Palacio de Orive, el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha vuelto a insistir en que la Cabalgata se desarrollará «con normalidad».

Recorrido y horarios

La Cabalgata de Reyes comenzará a las 17.00 horas en la plaza de Santa Teresa y concluirá en la avenida de Ollerías en torno a las 21.30 horas. Desde allí, Sus Majestades se trasladarán a la plaza del Cristo de Gracia, en los jardines del Alpargate, donde tendrá lugar la tradicional escenificación de la adoración al Niño Jesús. Durante el recorrido, el cortejo pasará por puntos emblemáticos como el Puente de San Rafael, el Paseo de la Victoria, Colón y Ollerías, donde concluirá sobre las 21.30 horas. De ahí, los Reyes Magos se trasladarán a la plaza del Cristo de Gracia, en los jardines del Alpargate, para escenificar una adoración al Niño Jesús.

Recorrido de la Cabalgata Reyes de Córdoba 2026. / ramón azañón

[Amplía el gráfico aquí]

Catorce carrozas

El desfile contará con 14 carrozas: seis dedicadas a los Reyes Magos y su séquito, una estrella de Belén que abrirá el cortejo y otras ocho de temática infantil y bíblica. Todas ellas serán completamente nuevas y distintas a las del año pasado. «Son absolutamente brutales», afirmó Julián Urbano. El acompañamiento lo formarán cinco pasacalles inéditos y tres agrupaciones musicales: la Banda de Música La Estrella, la Banda de Cornetas y Tambores de la Coronación y la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de Gracia. Al dispositivo se sumarán efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos y personal de Correos.

Imagen de la Cabalgata del año pasado. / MANUEL MURILLO

Caramelos y regalos volverán a ser uno de los grandes reclamos de la tarde. A lo largo de las seis horas y media de cabalgata se repartirán 17.500 kilos de caramelos y golosinas, además de 5.000 balones —que se lanzarán desinflados— y 143.000 bolsas de gusanitos, cifras similares a las del pasado año.

En cuanto a los protagonistas del desfile, el Rey Melchor estará encarnado por Jesús Sánchez de la Rosa, miembro de la peña Bomberos de Córdoba Vulcano. Gaspar será representado por María del Mar Sánchez Espejo, enfermera de neonatos recientemente jubilada y elegida por sorteo municipal, mientras que el papel de Baltasar estará interpretado por el abogado Souliman Diallo.

Cabalgatas de los barrios y barriadas

La ilusión se extenderá también a los barrios de Ciudad Jardín, La Viñuela y Santa Rosa, que contarán con cabalgatas propias. En Ciudad Jardín, el desfile partirá a las 21.00 horas desde la calle Don Lope de Sosa. El futbolista del Córdoba CF Cristian Carracedo encarnará al Rey Melchor; Clara Criado, de Comercio Córdoba, será Gaspar; y Antonio Pérez, del sector hostelero, dará vida a Baltasar. La comitiva repartirá 4.000 balones, 5.000 peluches, unos 600 kilos de caramelos y 2.000 paquetes de gusanitos.

En La Viñuela, la cabalgata saldrá a las 21.00 horas desde el CEIP Los Califas y finalizará en la avenida Rabanales, a la altura de la cafetería Dapines. Contará con siete carrozas y se abrirá con la Asociación de Coches 600, uno de los clásicos del desfile. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Sagrada Cena, con cerca de 120 músicos, en un recorrido en el que participarán más de 350 personas entre escolares, hermandades, voluntarios y personal de seguridad.

Presentación de la cabalgata de los Reyes Magos de Ciudad Jardín. / Víctor Castro

Por su parte, en Santa Rosa la cabalgata partirá a las 21.00 horas desde el IES Grupo Cántico. Los Reyes Magos serán Rafael González Requena, director del centro, como Melchor; Isma Ruiz, del Córdoba CF, como Gaspar; y Kevin Schutte, del Coto Córdoba CB, como Baltasar. La organización ha anunciado un aumento en la cantidad de caramelos, juguetes y peluches respecto a ediciones anteriores, con el objetivo de que la ilusión llegue a todos los niños del barrio.

Además, las barriadas periféricas también vivirán su cita con los Reyes Magos durante la tarde del 5 de enero. Cerro Muriano, TrassierraAlcoleaVillarrubiaEl Higuerón y Santa Cruz celebrarán sus cabalgatas entre las 15.30 y las 18.00 horas, completando una jornada en la que Córdoba entera se vuelca con la tradición y la magia de Oriente.