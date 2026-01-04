«No lo confiamos todo a la Base Logística, pero hay que sacarle el máximo el partido»

-¿Qué balance hace de 2025?

-En términos generales, ha sido un año muy positivo. Por un lado, y para mí siempre es muy significativo, seguimos subiendo en población. Es el tercer año consecutivo donde aumenta la población y eso es un indicador de dinamismo económico y de pujanza de una ciudad. Veníamos de muchos años de perder población, y además a un ritmo acusado, y ahora volvemos a recuperarla. Otro indicador que marca que vamos por el buen camino es que estamos en cifras mínimas de desempleo y con récord de gente trabajando, de altas en la Seguridad Social. En temas más delicados, como puede ser la vivienda, en Córdoba, dentro del crecimiento generalizado, estamos en la zona baja y aquí es bueno no ser líderes. Hay ciudades que lideran en crecimiento de precios y nosotros no. Si a eso le unimos que ha sido un año donde se está fraguando ya la llegada de empresas a la ciudad, industriales o de ingeniería, creo que el camino de 2025 es el que queríamos, es un buen camino.

-Hace referencia a esa llegada constante de empresas, muchas al calor de la Base Logística, ¿lo estamos confiando todo al proyecto de Defensa?

-No, no lo estamos confiando todo, pero sí creo que tenemos que sacarle el máximo partido. Si no, seríamos, primero, unos irresponsables; y segundo, unos incautos. Y es que estaríamos teniendo un buen proyecto de ciudad, como es la Base Logística, y no estaríamos luchando por sacarle el máximo partido. Las empresas que están viniendo a Córdoba lo que hacen es completar nuestra economía. Aquí en Córdoba había empresas líderes, grupos empresariales potentes que nacieron de la construcción y a los que la crisis económica se los llevó por delante. Desde entonces, Córdoba ha tirado para adelante con la agricultura, que es un sector tradicional que se ha internacionalizado y que está inmerso en un proceso de innovación, con el turismo y, en definitiva, con todo lo que está alrededor del sector servicios. Por otra parte, a lo largo de la historia nosotros habíamos perdido peso industrial. Córdoba ha tenido siempre una industria bastante importante en el conjunto de Andalucía, y nos quedan ejemplos de fábricas que ahora están también de actualidad, pero ese peso se había perdido. Y ahora estamos reindustrializando la economía. Eso es bueno porque no sustituye nada, sino que completa a otros sectores que ya están funcionando, como por ejemplo la joyería. Vienen nuevos sectores, como los que tienen que ver con la industria de defensa, y otros industriales que no tienen nada que ver con ella, como industria verde o tecnológica. Vienen también consultoras tecnológicas que crean puestos de alta calidad y eso lo que nos hace es abrir un nuevo horizonte. No es que lo fiemos todo a eso, pero sí es cierto que nos tenemos que fajar, y yo como alcalde más todavía, para que aquí vengan las máximas empresas posibles a invertir todo lo que se pueda. Estamos hablando ya de cifras de inversión que superan los mil millones de euros, entre la inversión pública de la Base, la del Ayuntamiento y la de las empresas privadas, y de 2.700 empleos solo directos. Eso siempre es una buena noticia.

-Hablaba del problema de la vivienda y hay cierta falta de VPO, además se ha criticado que las últimas proyectadas por Vimcorsa vayan a costar más de 200.000 euros, ¿entiende las críticas?

-A Vimcorsa se le ha criticado que lleva varios años en pérdidas, pero es así porque son años de construcción. Son empresas cíclicas, cuando construyes estás en pérdidas, cuando vendes recuperas lo que has invertido. Si queremos que ese modelo siga funcionando, los precios de venta son los que son. Hay que tener en cuenta que eso no es una vivienda social que se usa para personas que ya no tienen ningún recurso y que necesitan una vivienda a un precio muy bajo. Aquí estamos hablando de VPO y las VPO van por un módulo legal. El módulo es el que marca la legislación, la que te dice a cuánto se puede vender el metro cuadrado. Y ese es el cálculo que sale. Si no mantenemos ese modelo, pues Vimcorsa no puede seguir construyendo porque entonces sí tendría unas pérdidas que no serían coyunturales de ciclo, sino de vender directamente a pérdidas, ahí sí tendríamos un problema. Puede parecer más o menos ajustado el precio, es lo que hoy cuesta, no es la venta de una vivienda, sino lo que cuesta la construcción y aplicándole el pequeño margen simplemente para que Vimcorsa pueda seguir teniendo un mínimo resultado que nos permita seguir manteniendo el rol del movimiento de la construcción de VPO.

-Esa bonanza económica que vive la ciudad no consigue sacar de la lista de los barrios más pobres de España a tres que están aquí.

-Cuando yo llegué eran cuatro, porque estaba El Higuerón, ese ya ha salido de la lista, así que algo, aunque sea un pequeño paso, se ha avanzado. En cuanto a los tres que se mantienen, mejoran posiciones, aunque levemente. El problema que tenemos con Palmeras, Moreras y el Guadalquivir es que ahí están concentradas todas las viviendas sociales, porque es el modelo de ciudad que se hizo en su momento. Al estar concentrada ahí toda la vivienda social, cuando las familias que viven allí mejoran su situación socioeconómica, lo que hacen es buscar otra vivienda e irse a otros barrios, con lo cual estamos en un círculo que nunca logramos romper. Es decir, que en su lugar entra otra familia que tiene una circunstancia socioeconómica difícil. Es muy difícil que esos tres barrios alcancen una equidad en niveles de renta a futuro, porque ahí sí hay una causa estructural, que es la concentración de viviendas sociales. Pero el modelo de la ciudad actual no es ese. En los barrios que vamos a hacer en el futuro va a haber hasta un 50% de viviendas de protección oficial y las viviendas sociales que se construyan se van a construir por toda la ciudad, no concentrándolas en unos pocos sitios.

-Ya que habla de los futuros barrios, ¿confía en cerrar por completo el PGOU con el desarrollo de las ciudades jardín de Poniente, Puerta de Córdoba o la Ciudad de Levante?

-Sí. Poniente, utilizando una terminología muy coloquial, va como un tiro. Ahora mismo estamos sacando el barrio más grande que se está construyendo en Andalucía y va a muy buen ritmo. El O-2, que ha tenido un momento de cierto bloqueo, ya está desbloqueado y también va a empezar pronto. Lo que está en el entorno de la carretera del aeropuerto también va muy avanzado. Pero hay que tener en cuenta que en Córdoba tampoco nos podemos venir arriba. Nosotros tenemos para un mercado de viviendas en torno a 1.500-2.000 para vender al año. En cuanto a Levante, para desarrollarlo, vamos a tener que intervenir desde el Plan General de Ordenación Municipal nuevo, es decir, se van a tener que alterar las condiciones. Es un barrio que se diseñó en un momento donde el urbanismo iba muy bien y la vivienda se vendía muy cara y todo el mundo podía acceder a ella y había muchas plusvalías. Se le metían muchas cargas, como una glorieta distribuidora enorme al lado del Carrefour Zahira o una carretera que se metía por detrás y tenía grandes viales. Eso, hoy en día, es insostenible porque tendrían que venderse las viviendas a un precio inalcanzable para poder financiar el barrio. Lo que tendremos que hacer es actuar desde el PGOM racionalizando el desarrollo de Levante.

A. J. González

-¿Será hacia esa Ciudad de Levante el lugar por el que se establezca el crecimiento anunciado de Rabanales 21?

-Sí, porque además tampoco hay mucho margen, hay alguna opción al norte, pero tiene dificultades. Lo importante es que estemos hablando del crecimiento de Rabanales 21 y no del cierre. Me acuerdo que, tanto en el mandato de Isabel Ambrosio como al principio del mío, el problema de Rabanales 21 es que era eso, un problema y se hablaba de cierre. Sin embargo, hoy en día se está llenando de empresas. Por eso lo voy a plantear desde el PGOM, y se lo voy a plantear a los socios de Rabanales 21, como son la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba, el hecho de reservar suelo para ampliar el parque.

-Por cerrar el capítulo de vivienda, ¿se plantea el veto a los apartamentos turísticos como ya se aprobó para las VUT?

-Vamos a los números. En primer lugar, no conozco, salvo creo que en Cádiz, una ciudad que haya planteado un veto a apartamentos turísticos, no es algo habitual en ningún municipio de España. Hay una ley andaluza que nos da autonomía a los ayuntamientos para, dentro de un marco legal, medir qué impacto están teniendo las viviendas turísticas, los apartamentos o los hoteles en el precio de la vivienda y en el desarrollo económico y social. Es decir, que hay que motivar con un estudio esa posibilidad de limitar esos desarrollos y eso es lo que nosotros hemos hecho. Vimos que las viviendas turísticas suponían en el barrio de la Judería el 40% del total y también que el impacto era importante por Miraflores. Nosotros hemos puesto un límite, que es el 5%. Ahora mismo estamos en una moratoria y luego pasará a ser una norma del PGOM. Pero lo que ocurre con los apartamentos turísticos es que, del conjunto de la oferta de plazas para alojarse en el entorno de la Mezquita, el 60% son viviendas de uso turístico, el 33% son hoteles y solo el 7% son apartamentos. Por lo tanto, no se puede comparar el fenómeno de la vivienda turística con el de los apartamentos porque no tiene nada que ver. No podemos tratar con el mismo rasero ambos modelos porque sería injusto y seguramente un tribunal nos lo tumbaría. No obstante, en 2026 vamos a hacer otro estudio para ver el impacto que hay ahora.

-¿Va a volver a licitarse el pabellón de la Juventud?

-Sí, se va a volver a sacar a principios de 2026 con mejora en las cifras. Me hace mucha gracia cuando escucho algunas voces de la oposición decir que eso hay que hacerlo con gestión directa pública, cuando yo no conozco, desde los gobiernos de Rosa Aguilar en adelante, que se haya hecho ningún gran complejo deportivo que haya construido directamente el Ayuntamiento. Si hacemos memoria, tenemos el GoFit o el del Zoco, que también es privado, y es lo razonable. La gestión, para el Instituto Municipal de Deportes, es menos difícil, y si el equilibrio económico sale, al final es la forma más rápida de hacerlo. En el caso del Distrito Sur lo que ocurre es que los operadores se han asustado por la ubicación, por ver si la rentabilidad económica iba a ser la misma que puede haber en el Vial o en el Zoco. Lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento es que la partida que se pone desde lo municipal, se aumenta para que ese equilibrio económico pueda salir.

-¿Ha contactado ya con la CHG y Endesa para soterrar el canal del Guadalmellato?

-Hemos hecho un primer contacto con la Confederación Hidrográfica y hemos encontrado buena disposición. Pero no puedo avanzar mucho más por lealtad a las instituciones y por discreción en esas negociaciones. Nuestro interés es llegar a una solución que haga que el canal se quede integrado en la ciudad, ahora en el parque de la Arruzafilla, simplemente con haber puesto dos pasarelas, eso ya lo hemos logrado. Pero en los nuevos desarrollos sí tenemos que tener otras soluciones porque no puede haber una herida ahí en mitad, como tampoco puede haberla en San Rafael de la Albaida, donde quizás la reclamación lógica ciudadana sea más potente. Y también queremos hablar con Endesa para ver de qué forma podemos eliminar esas torres que están ahí en medio y que se han quedado como un vestigio del pasado. El problema, como siempre, es cómo repartir las cargas. Evidentemente, va a tener que haber una aportación importante del Ayuntamiento y yo no renuncio a ello, pero vamos a intentar repartir y que sea lo menos gravoso para la ciudad.

-¿Qué pasó con el proyecto de recuperar el ayuntamiento que diseñó De la Hoz?

-Este año haremos las catas arqueológicas. Sí se sabe que en esa zona hay restos romanos, es decir, que hay que actuar con mucho cuidado. Haremos esos estudios para ver si es viable. El proyecto que queremos recuperar va sobre cuatro grandes pilares y va elevado. No tiene sótano, con lo cual creo que puede ser compatible.

-¿Cómo va el proyecto de rehabilitación de Ciudad Jardín?

-Desde Vimcorsa se está trabajando para que Ciudad Jardín tenga un proyecto similar al que se ha hecho en el Figueroa, aunque no puede ser en todo el barrio a la vez.

-¿Confía en que se mantenga o incluso aumente el interés de las aerolíneas por operar en el aeropuerto de Córdoba?

-La actividad que ha tenido este año el aeropuerto ha sido muy positiva porque nos abre muchas puertas. No solo para viajar desde Córdoba, sino para recibir a turistas, por ejemplo, que vengan a congresos. Ahora mismo hay que seguir trabajando para estabilizar lo que hay, sobre todo la conexión de Vueling con Barcelona. Está claro que las compañías operan porque les es rentable y lo hacen con acuerdos comerciales, que en este caso lidera la Junta de Andalucía. El interés por seguir creciendo existe y creo que el siguiente paso tiene que ser seguir conectándonos con algún otro hub estilo Barcelona. Y si fuera internacional, mejor que mejor.

-Ya ha dicho en varias ocasiones que quiere volver a repetir como candidato en las elecciones de 2027, imagino que lo mantiene.

-Sí, por supuesto. No tengo otro horizonte. Lo hago con toda la humildad porque eso depende no solo de mí, depende de mi partido, que espero que siga confiando en mí. Pero también depende de que yo me encuentre con fuerza y con ánimo, y ahora mismo los tengo. Y por último, de que vea que en la calle hay una comprensión con lo que estamos haciendo en la ciudad y una identificación con el proyecto. Y yo ahora mismo también lo veo. Es decir, estamos en un camino muy ilusionante de crecimiento económico, bajada de paro, desarrollo de ciudad y, sobre todo, con un crecimiento industrial tremendo. Y eso no va a acabar en 2027. Aunque vamos muy avanzados, la propia Base Logística empezará a andar en 2028-2029, el polígono industrial anexo, igual, las empresas que se están anunciando también aterrizarán en ese horizonte. Es un proyecto al que le queda todavía recorrido y que está generando ilusión en la ciudad, en muchos sectores. Otros no lo compartirán, aquí la unanimidad no existe, pero yo veo una mayoría social que se identifica con lo que estamos haciendo. Así que mi horizonte no pasa más que por volver a pedirle a los cordobeses en 2027 que sigan confiando en mí y en el PP para liderar todo esto que está pasando en Córdoba.

-Antes de las municipales llegarán las andaluzas, ¿qué espera de esas elecciones?, ¿cree que habrá resultados similares a los de Extremadura?

-En cuanto a Extremadura, la ley D’Hondt es muy proporcional, pero depende del territorio y del número de circunscripciones, y allí ha sido bastante cicatera con el PP. El PP ha obtenido en Extremadura más de un 43% de los votos, que es prácticamente lo mismo que obtuvimos en Andalucía, y aquí obtuvimos 58 diputados cuando la mayoría es de 55. Por esto mismo yo creo que en Andalucía estamos en condiciones de afirmar, sin ninguna duda, que Juanma Moreno va a ganar las elecciones. También pienso que no hay ninguna duda de que Andalucía está mucho mejor ahora que cuando Juanma Moreno llegó a la presidencia, por lo que creo que es un proyecto que ahora mismo toca seguir impulsando. No estamos al final de un proyecto, todo lo contrario, estamos en un cambio que se está produciendo en Andalucía. Además, esa conjunción de la Junta con el Ayuntamiento de Córdoba está dando resultados. No puedo saber si va a haber una mayoría absoluta porque eso depende del pueblo y de lo que vote, pero sí creo que hay una clara mayoría social que va a seguir votando al PP. Los ciudadanos pueden tomar nota de lo que puede pasar en otros comicios para ver que la estabilidad que hay en Andalucía es buena.

-No sé si me va a contestar claramente, pero si Juanma Moreno revalida esa victoria y le llama y le pide que forme parte de su equipo, ¿dejaría Capitulares?

-Es que no me va a llamar, ya te lo digo yo. Aquí los tiempos son muy claros y eso no se va a dar. Yo hablo habitualmente con el presidente de la Junta y el camino lo tenemos claro. Primero, él formará el Gobierno como él crea y no creo que tenga pensado ni siquiera llamarme. Y segundo, lo que yo he hablado es que evidentemente voy a volver a presentarme a las elecciones. Con lo cual, no creo que esté hablando con él de volver a presentarme a las elecciones y él tenga en su mente otra cosa que no sea esa. Es una hipótesis que ya te garantizo que no está en la mente ni mía ni del presidente de la Junta.