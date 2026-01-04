Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Infraestructuras sanitariasCabalgata¿Lloverá esta tarde?GuíaRey BaltasarRosconesRiadas en MálagaDepuradorasSorteo del Niño
instagramlinkedin

Plataformas por la paz

Concentración en Las Tendillas de Córdoba contra la "agresión imperialista" de Estados Unidos a Venezuela

Han sido convocadas concentraciones en siete de las ocho capitales andaluzas con el apoyo de formaciones como IU y Podemos

Concentración contra el ataque de Estados Unidos a Venezuela en la plaza de las Tendillas de Córdoba.

Concentración contra el ataque de Estados Unidos a Venezuela en la plaza de las Tendillas de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Europa Press

Córdoba / Sevilla

Plataformas por la paz en Andalucía han convocado este domingo 4 de enero-- concentraciones en siete de las ocho capitales andaluzas contra lo que califican como "agresión imperialista" de Estados Unidos a Venezuela mientras que en Almería tendrá lugar este lunes 5 de enero.

Las concentraciones, que cuentan con el apoyo de formaciones como Izquierda Unida y Podemos, se convocan "en solidaridad con Venezuela" tras la captura y traslado a Nueva York del presidente venezolano, Nicolás Maduro y su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada la madrugada de este sábado.

Las primeras protestas se han celebrado este mediodía en Córdoba en la Plaza de las Tendillas; en Granada ante la sede de la Subdelegación del Gobierno; y en Málaga en la Plaza de la Constitución.

Más concentraciones por la tarde

Por la tarde tendrán lugar en Cádiz a las 18.00 horas en la Glorieta Simón Bolívar; en Huelva a las 18.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento; en Sevilla a las 19.00 horas en Puerta de Jerez; y en Jaén a las 19.15 horas en la Plaza Jaén por la Paz. La concentración de Almería se retrasa hasta este lunes a las 12.00 horas ante la Subdelegación del Gobierno.

Noticias relacionadas y más

El coordinador federal de IU y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, asistirá a la concentración convocada este domingo en Sevilla, mientras que el el coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, se sumará a la de Cádiz.

TEMAS

Tracking Pixel Contents