Concentración en Las Tendillas de Córdoba contra la "agresión imperialista" de Estados Unidos a Venezuela

Plataformas por la paz en Andalucía han convocado este domingo 4 de enero-- concentraciones en siete de las ocho capitales andaluzas contra lo que califican como "agresión imperialista" de Estados Unidos a Venezuela mientras que en Almería tendrá lugar este lunes 5 de enero.

Las concentraciones, que cuentan con el apoyo de formaciones como Izquierda Unida y Podemos, se convocan "en solidaridad con Venezuela" tras la captura y traslado a Nueva York del presidente venezolano, Nicolás Maduro y su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada la madrugada de este sábado.

Las primeras protestas se han celebrado este mediodía en Córdoba en la Plaza de las Tendillas; en Granada ante la sede de la Subdelegación del Gobierno; y en Málaga en la Plaza de la Constitución.

Más concentraciones por la tarde

Por la tarde tendrán lugar en Cádiz a las 18.00 horas en la Glorieta Simón Bolívar; en Huelva a las 18.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento; en Sevilla a las 19.00 horas en Puerta de Jerez; y en Jaén a las 19.15 horas en la Plaza Jaén por la Paz. La concentración de Almería se retrasa hasta este lunes a las 12.00 horas ante la Subdelegación del Gobierno.

El coordinador federal de IU y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, asistirá a la concentración convocada este domingo en Sevilla, mientras que el el coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, se sumará a la de Cádiz.