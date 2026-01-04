El Ayuntamiento de Córdoba mantiene la Cabalgata, pero no descarta cambios de última hora por la lluvia

A poco más de 24 horas para el inicio de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba, el Ayuntamiento mantiene el recorrido y plan previstos, aunque admite que podrían producirse cambios de última hora en función de la evolución meteorológica. Con todo, el Consistorio confía en que la tarde-noche del 5 de enero sea «magnífica» y que el cortejo pueda desarrollarse con normalidad.

Así lo ha señalado este domingo el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, durante la presentación oficial de los Reyes Magos en el Palacio de Orive, donde Sus Majestades ya se encuentran ultimando los preparativos para una de las noches más especiales del año. Preguntado por las previsiones del tiempo —algunas de las cuales apuntan a posibles precipitaciones no solo durante la jornada del lunes, sino también en las horas en las que discurrirá la cabalgata—, Urbano ha vuelto a mostrarse confiado.

«La situación puede cambiar

El delegado ha hecho referencia al servicio meteorológico municipal, que maneja «previsiones muy buenas» para que la jornada sea «magnífica» y permita a los cordobeses «disfrutar de la cabalgata». No obstante, ha reconocido que sobre Córdoba se sitúa una dana, por lo que «la situación puede cambiar». En ese sentido, ha subrayado que desde el Ayuntamiento se están «analizando de forma continua los datos» y que, en función de su evolución, «se tomarán decisiones». Urbano no descarta que estas lleguen en el último momento y ha reiterado, como ya hizo días atrás, que el Consistorio cuenta con un plan alternativo, del que no ha ofrecido detalles.

Urbano atiende este domingo a los medios en el Palacio de Orive / Víctor Castro

Cabe recordar que este viernes, durante la presentación del Cartero Real, Urbano llegó a afirmar que existía un «0% de probabilidades de lluvia» tanto para la jornada del sábado como para el lunes. En el caso del sábado, señaló que podrían caer «algunas gotas» que no afectarían al recorrido previsto. Sin embargo, poco antes del inicio de la actividad, el Ayuntamiento se vio obligado a acortar el itinerario del Cartero Real, que finalmente recibió a los niños en el Palacio de Orive.

Previsiones para Córdoba

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para este lunes se esperan cielos nubosos con precipitaciones débiles, que tenderán a remitir a lo largo de la tarde, cuando se abrirán claros. La cota de nieve descenderá hasta los 1.200 metros y las temperaturas bajarán, con un descenso notable de las mínimas al final del día. Se prevén heladas débiles en el norte de la provincia y vientos de componente norte, flojos en general, que aumentarán por la tarde. Las lluvias se concentrarían entre las 12.00 y las 18.00 horas —la Cabalgata está prevista para comenzar a las 17.30—, dando paso a una tarde-noche con cielos nubosos pero, en principio, sin precipitaciones.

Previsión de la Aemet para Córdoba. / CÓRDOBA

En una línea similar se sitúa el portal AccuWeather, que prevé «chubascos breves por la mañana» y cielos cubiertos durante la tarde. Por su parte, Eltiempo.es también contempla precipitaciones durante la mañana y primeras horas de la tarde, aunque las descarta para la noche.