Con la vista puesta en las andaluzas dentro de un escenario cada vez más polarizado

El escenario político en el que se moverán los cordobeses a lo largo de 2026 tiene tantas realidades como interpretaciones posibles. La cita más evidente que marcará el calendario serán las elecciones andaluzas, donde resonarán los ecos de unos comicios extremeños que podrían servir como foto fija donde aprender de los errores y replicar los aciertos. Salvando las diferencias, Extremadura y Andalucía comparten rasgos a nivel estructural que no pueden negarse: un peso destacado de lo rural, la dependencia del sector servicios y cierta sensibilidad hacia las políticas sociales. No se trata tanto de extrapolar posibles resultados (que también, siempre con cierto recelo), sino de medir el relato político y las lecturas replicables entre ambas comunidades autónomas.

Un relato y una lectura que sí tienen resultados objetivos. Por un lado, el PP ha conseguido mantenerse como fuerza más votada, pero no ha alcanzado la mayoría absoluta que se perseguía con el adelanto electoral; el PSOE sufre un retroceso más que evidente; Vox se erige como el gran triunfador y Unidas por Extremadura (coalición de izquierdas de IU, Podemos y Alianza Verde) sube de forma notable. Por lo tanto, 2026 se presenta como el año en el que comprobar si estas líneas políticas tienen cierta réplica en Andalucía y en las otras dos comunidades que celebrarán elecciones: Aragón y Castilla y León.

Todo apunta a que el presidente andaluz, Juanma Moreno, renovará liderazgo, pero tendrá algo más complicado repetir la mayoría absoluta que alcanzó en 2022. Mientras, el PSOE lleva prácticamente en precampaña desde que anunció a la que será su candidata, la todavía vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Los socialistas siguen confiando en el pasado socialista de Andalucía, pero el desgaste del partido crece a pasos agigantados. Vox, por su parte, lo confía todo a la marca y al discurso, quizá el de mayor calado en redes sociales. Y el cuarto jugador, la izquierda a la izquierda del PSOE, recupera a Antonio Maíllo para colocarlo en primera línea e intentar movilizar a esta parte del electorado y así intentar contrarrestar la fuerte proyección que presenta la derecha. Toda esta realidad andaluza se moverá dentro de un panorama nacional donde la primera figura, el presidente del Gobierno, quiere resistir a toda costa. Pedro Sánchez aspira a agotar la legislatura en un marco de derechización creciente que no solo ocurre en España, sino en toda Europa. PP y Vox luchan por conseguir un adelanto electoral que no está ni mucho menos descartado usando de baza los tres comicios autonómicos que están por venir y que podrían terminar de hundir a un PSOE envuelto en escándalos encadenados. El caso Koldo y el Me Too que ha brotado en el partido (con dimisión incluida de un alcalde cordobés, el de Belalcázar, por un presunto caso de acoso sexual) tienen contra las cuerdas a un Sánchez que, eso sí, no ha dejado ver, de momento, síntomas de agotamiento.

En esa lectura nacional no puede dejar de nombrarse la relación en cuerda de alambre constante del PSOE con sus socios, y las tensiones que han marcado la legislatura con el partido con en el que gobierna en coalición, Sumar.

Los ambientes autonómico y nacional no dejan de tener sus consecuencias a nivel local. En Capitulares, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, sigue con su agenda marcada por la denominada (y repetida hasta la saciedad) moderación, la que protagoniza también el discurso de Juanma Moreno y la que se confronta directamente con la de otros cargos del PP, como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Bellido se seguirá moviendo tranquilo en el mar en calma que suelen ser las mayorías absolutas y se valdrá del despegue que está experimentando la capital en materia económica. Un despegue que el alcalde popular ha sabido aprovechar en su discurso trayendo siempre a colación el proyecto que se ha convertido en la joya de la corona de Córdoba: la Base Logística del Ejército, que ha recalado en la ciudad por decisión del Gobierno central, en manos de los socialistas.

En 2026 empezarán a conocerse también las cartas con las que jugarán los partidos de cara a las municipales de 2027. Bellido ha dicho que quiere repetir de candidato, mientras que el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ya ha anunciado su retirada. Hay varios nombres que resuenan entre los socialistas para liderar la plancha de las locales, especialmente los de Mamen González y Vicky Fernández. La confluencia de la izquierda deberá decidir si se repite la unión y quién la liderará, mientras que en Vox se abonarán, como ya se ha dicho, a una marca que los auspicia por encima de los nombres.

A nivel provincial, Salvador Fuentes iniciará el año intentando aprobar el presupuesto más alto de su historia para un territorio que no deja de perder población. El reto poblacional sigue erigiéndose como uno de los más destacados para el gobierno provincial junto a otras dos metas que no terminan todavía de alcanzarse: la conexión definitiva del embalse de La Colada (la CHG no da su brazo a torcer) y la ampliación de la potencia eléctrica en el norte.

Y todo lo analizado se moverá en un panorama internacional inestable marcado por conflictos geopolíticos persistentes (como el de Ucrania y Oriente Próximo) y las tensiones económicas. Los primeros ya han obligado a España a aumentar considerablemente su gasto en defensa con una prioridad presupuestaria sin precedentes. Las exigencias han llegado incluso a venir marcadas desde Estados Unidos, donde su presidente, Donald Trump, toma decisiones que siguen condicionando el desarrollo de terceros países, incluido España. En materia económica, el país mantiene una posición sólida en lo macro, pero con una afección a las familias evidente y el problema de acceso a la vivienda como principal preocupación de los ciudadanos.