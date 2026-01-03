Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El ataque de Estado Unidos a Venezuela, el directo del Córdoba CF-Burgos en El Arcángel y el desfile del cartero real por la ciudad centran la información vespertina

El Cartero Real recoge los deseos de los cordobeses antes de la Cabalgata

El Cartero Real recoge los deseos de los cordobeses antes de la Cabalgata / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La actualidad del día, en Córdoba y en todo el mundo está marcada por el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Donald Trump ha confirmado la captura de Maduro y su mujer con para propiciar un "cambio de régimen". La decisión ha sido aplaudida por muchos venezolanos que "por primera vez sienten "esperanza" por esa transición. Por otro lado, el Córdoba CF comienza juega hoy su primer partido del año, en casa, frente al Burgos. Los de Iván Ania buscan un nuevo triunfo tras la agónica victoria del último partido de 2025. Te lo contamos, minuto a minuto, a partir de las 21.00 horas, en directo. Por último, dos días antes de que sus Majestades los Reyes Magos visiten los hogares de los más pequeños para repartir ilusión, el actor cordobés Juanlu González se ha enfundado en el papel de cartero real para recoger los deseos de los cordobeses hasta de ultimar los pedidos desde Oriente.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Andalucía

Cultura

Internacional

  1. ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
  2. El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
  3. El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
  4. Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
  5. La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
  6. El Ayuntamiento de Córdoba autoriza dos cotillones esta Nochevieja en el Club Hípico y Club Figueroa
  7. Suspendido el espectáculo navideño de ballet aéreo en Córdoba debido a la lluvia
  8. La Casa del Kalifa vuelve a brillar en Córdoba

El nuevo templo viral de las patatas fritas en Córdoba: artesanas y con mil toppings

Primero el paraguas, luego el abrigo: así se presenta el tiempo hoy domingo en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El tercer sector de Córdoba se 'reinventa' para seguir creciendo en viviendas, empleo y atención adaptada

José María Bellido, alcalde de Córdoba: «No lo confiamos todo a la Base Logística, pero hay que sacarle el máximo el partido»

Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora

Los fallecidos en Córdoba el sábado 3 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

