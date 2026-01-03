La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El ataque de Estado Unidos a Venezuela, el directo del Córdoba CF-Burgos en El Arcángel y el desfile del cartero real por la ciudad centran la información vespertina
La actualidad del día, en Córdoba y en todo el mundo está marcada por el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Donald Trump ha confirmado la captura de Maduro y su mujer con para propiciar un "cambio de régimen". La decisión ha sido aplaudida por muchos venezolanos que "por primera vez sienten "esperanza" por esa transición. Por otro lado, el Córdoba CF comienza juega hoy su primer partido del año, en casa, frente al Burgos. Los de Iván Ania buscan un nuevo triunfo tras la agónica victoria del último partido de 2025. Te lo contamos, minuto a minuto, a partir de las 21.00 horas, en directo. Por último, dos días antes de que sus Majestades los Reyes Magos visiten los hogares de los más pequeños para repartir ilusión, el actor cordobés Juanlu González se ha enfundado en el papel de cartero real para recoger los deseos de los cordobeses hasta de ultimar los pedidos desde Oriente.
- Trump: "Vamos a dirigir Venezuela hasta poder hacer una transición segura y adecuada"
- Sigue en directo el Córdoba CF-Burgos
- El Cartero Real borda el guion para recoger los deseos de los cordobeses
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- «Es la primera vez que sentimos que algo puede cambiar»: la comunidad venezolana en Córdoba vive horas de tensión y, sobre todo, esperanza
- El Cartero Real de Córdoba lleva la ilusión a los niños ingresados en el hospital Reina Sofía
- Carreteras, barrios nuevos, zonas verdes y la BLET: los proyectos de 2026 en Córdoba
- Los polígonos industriales de Córdoba piden una cara más moderna
- La venta de coches en Córdoba aumenta un 12,6% en 2025 y suma tres años de crecimiento consecutivos
Provincia
- La Diputación de Córdoba logra 1,5 millones de euros de los fondos europeos Interreg para promover la economía social
- Evacuada al hospital Reina Sofía una mujer de 44 años tras el incendio de una casa en Villaviciosa de Córdoba
Campo
- Nuria Yáñez, Asociación de Olivar Tradicional: "Nuestro primer problema es la desprotección oficial"
Andalucía
Cultura
Internacional
- En directo | Sánchez dice que España no reconocerá una intervención que viola el derecho internacional
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
- El Ayuntamiento de Córdoba autoriza dos cotillones esta Nochevieja en el Club Hípico y Club Figueroa
- Suspendido el espectáculo navideño de ballet aéreo en Córdoba debido a la lluvia
- La Casa del Kalifa vuelve a brillar en Córdoba