La actualidad del día, en Córdoba y en todo el mundo está marcada por el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Donald Trump ha confirmado la captura de Maduro y su mujer con para propiciar un "cambio de régimen". La decisión ha sido aplaudida por muchos venezolanos que "por primera vez sienten "esperanza" por esa transición. Por otro lado, el Córdoba CF comienza juega hoy su primer partido del año, en casa, frente al Burgos. Los de Iván Ania buscan un nuevo triunfo tras la agónica victoria del último partido de 2025. Te lo contamos, minuto a minuto, a partir de las 21.00 horas, en directo. Por último, dos días antes de que sus Majestades los Reyes Magos visiten los hogares de los más pequeños para repartir ilusión, el actor cordobés Juanlu González se ha enfundado en el papel de cartero real para recoger los deseos de los cordobeses hasta de ultimar los pedidos desde Oriente.

