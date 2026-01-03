Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del sábado 3 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las grandes obras públicas y privadas en 2026, las reivindicaciones de los polígonos industriales y la vuelta del Córdoba CF a la competición marcan la actualidad informativa

A lo largo de 2026 se culminarán varias obras ya en marcha.

A lo largo de 2026 se culminarán varias obras ya en marcha. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El inicio de 2026 dibuja en Córdoba un escenario de cambios intensos y retos abiertos. La ciudad afronta un año marcado por más de medio centenar de grandes obras públicas y privadas, con inversiones superiores a los mil millones y proyectos clave que redefinirán movilidad, vivienda, espacios verdes y servicios sanitarios. En paralelo, el tejido empresarial vuelve a alzar la voz: los polígonos industriales reclaman una modernización urgente y critican la falta de respuesta municipal. Y, como contrapunto deportivo, el Córdoba CF regresa a la competición tras el parón navideño con un examen exigente en El Arcángel, donde busca consolidar su crecimiento, recuperar fortaleza como local y arrancar el año con ambición ante un rival incómodo y competitivo en una cita clave liguera.

Además, destacamos estas otras noticias:

  1. ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
  2. El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
  3. El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
  4. Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
  5. La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
  6. El Ayuntamiento de Córdoba autoriza dos cotillones esta Nochevieja en el Club Hípico y Club Figueroa
  7. Suspendido el espectáculo navideño de ballet aéreo en Córdoba debido a la lluvia
  8. La Casa del Kalifa vuelve a brillar en Córdoba

El nuevo templo viral de las patatas fritas en Córdoba: artesanas y con mil toppings

Primero el paraguas, luego el abrigo: así se presenta el tiempo hoy domingo en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El tercer sector de Córdoba se 'reinventa' para seguir creciendo en viviendas, empleo y atención adaptada

José María Bellido, alcalde de Córdoba: «No lo confiamos todo a la Base Logística, pero hay que sacarle el máximo el partido»

Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora

Los fallecidos en Córdoba el sábado 3 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

