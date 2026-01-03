La actualidad del sábado 3 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las grandes obras públicas y privadas en 2026, las reivindicaciones de los polígonos industriales y la vuelta del Córdoba CF a la competición marcan la actualidad informativa
El inicio de 2026 dibuja en Córdoba un escenario de cambios intensos y retos abiertos. La ciudad afronta un año marcado por más de medio centenar de grandes obras públicas y privadas, con inversiones superiores a los mil millones y proyectos clave que redefinirán movilidad, vivienda, espacios verdes y servicios sanitarios. En paralelo, el tejido empresarial vuelve a alzar la voz: los polígonos industriales reclaman una modernización urgente y critican la falta de respuesta municipal. Y, como contrapunto deportivo, el Córdoba CF regresa a la competición tras el parón navideño con un examen exigente en El Arcángel, donde busca consolidar su crecimiento, recuperar fortaleza como local y arrancar el año con ambición ante un rival incómodo y competitivo en una cita clave liguera.
- Carreteras, barrios nuevos, zonas verdes y la BLET: los proyectos de 2026 en Córdoba
- Los polígonos industriales de Córdoba piden una cara más moderna
- Primer examen del año en El Arcángel: el Córdoba CF busca seguir creciendo ante el Burgos
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: "Hay 0% de probabilidades"
- La venta de coches en Córdoba aumenta un 12,6% en 2025 y suma tres años de crecimiento consecutivos
- Los apartamentos turísticos de Córdoba ganan peso: gran crecimiento de los turistas alojados en el último año
- El actor cordobés Juanlu González será el Cartero Real: "Es el papel más importante de mi vida"
- La tasa de gripe cae en la última semana en Córdoba, pero se prevé que vuelva a repuntar
Provincia
Campo
- Nuria Yáñez, Asociación de Olivar Tradicional: "Nuestro primer problema es la desprotección oficial"
Andalucía
España
- Los mensajes de Feijóo a Mazón que omitió a la jueza de la dana: "Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"
Cultura
Internacional
- Suiza teme un balance "aún más terrible" del incendio en la estación de esquí, con casi un centenar de heridos en estado "crítico"
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
- El Ayuntamiento de Córdoba autoriza dos cotillones esta Nochevieja en el Club Hípico y Club Figueroa
- Suspendido el espectáculo navideño de ballet aéreo en Córdoba debido a la lluvia
- La Casa del Kalifa vuelve a brillar en Córdoba