El inicio de 2026 dibuja en Córdoba un escenario de cambios intensos y retos abiertos. La ciudad afronta un año marcado por más de medio centenar de grandes obras públicas y privadas, con inversiones superiores a los mil millones y proyectos clave que redefinirán movilidad, vivienda, espacios verdes y servicios sanitarios. En paralelo, el tejido empresarial vuelve a alzar la voz: los polígonos industriales reclaman una modernización urgente y critican la falta de respuesta municipal. Y, como contrapunto deportivo, el Córdoba CF regresa a la competición tras el parón navideño con un examen exigente en El Arcángel, donde busca consolidar su crecimiento, recuperar fortaleza como local y arrancar el año con ambición ante un rival incómodo y competitivo en una cita clave liguera.

