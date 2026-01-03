El Servicio de Mediación Penal evita más de 350 juicios en Córdoba

El Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA), creado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública en 2024, ha evitado 353 juicios en Córdoba en su segundo año de funcionamiento, al lograr acuerdos entre las partes en conflicto. A nivel autonómico han sido 3.231 los juicios evitados a 14.506 ciudadanos.

Un servicio público y gratuito

El SEMPA es un servicio público y gratuito presente en todas las provincias, que ha multiplicado por seis los acuerdos alcanzados en 2025 respecto al primer año de funcionamiento, cuando se cerraron 506 acuerdos. Durante este periodo, los juzgados penales andaluces derivaron al servicio un total de 7.253 asuntos, principalmente delitos leves de amenazas y lesiones, de los cuales 6.443 expedientes fueron ya cerrados, según ha informado este sábado la Junta de Andalucía.

En algo más de la mitad de los casos derivados, las partes aceptaron iniciar un proceso de mediación, que resultó exitoso en el 90 % de los casos, alcanzando un acuerdo en un tiempo medio inferior a un mes, frente a los meses o incluso años que podrían haberse prolongado los procedimientos judiciales.

Datos por provincias

Por provincias, Almería destaca con más de un tercio de los acuerdos cerrados (1.108), seguida de Granada (652), Córdoba (353), Jaén (322), Cádiz (242), Huelva (224), Málaga (219) y Sevilla (111).

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha subrayado en un comunicado que los resultados del SEMPA demuestran la utilidad de la mediación como alternativa a los tribunales, ahorrando tiempo y costes, y contribuyendo a reducir la sobrecarga de trabajo de los juzgados. Andalucía fue pionera en impulsar los medios alternativos de solución de conflictos (MASC) antes de la entrada en vigor en 2025 de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La Junta ha firmado convenios con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el Consejo Andaluz de Graduados Sociales para que estos profesionales participen en procesos de conciliación y mediación laboral, sufragando hasta 10.000 sesiones en toda la comunidad autónoma. Además, ha creado el Registro Andaluz de Profesionales Mediadores y Entidades de Mediación para facilitar el acceso de los ciudadanos a estos servicios.

Para 2026, la Consejería pondrá en marcha un Servicio público de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA) en las ocho provincias, gratuito para las partes que cumplan los requisitos de Justicia Gratuita, reforzando la cultura de la mediación y el uso de soluciones extrajudiciales en la comunidad autónoma.