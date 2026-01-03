El primer Cuponazo de la ONCE de 2026 deja 800.000 euros en Las Moreras de Córdoba

El primer Cuponazo de la ONCE del nuevo año ha dejado 800.000 euros en Córdoba, donde se han repartido 20 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, todos vendidos por José Manuel Cordobés, vendedor de la ONCE desde 2023.

Cordobés llevó la suerte al barrio de Las Moreras, donde se ha criado y donde es muy conocido. La mayoría de los boletos fueron vendidos en el Bar Ordóñez, punto habitual de su ruta.

“Decía el horóscopo que este año era el mío; a ver si es verdad”, comentaba esta mañana emocionado. Durante la noche, las llamadas de amigos y vecinos -algunos de ellos en paro- confirmaron la buena noticia: “Vaya manera de empezar 2026, me has arreglado el año”, le trasladaron varios de ellos. “Dar premios es nuestra ilusión, estamos deseando que llegue ese momento”, señala orgulloso.

Acertantes del Cuponazo en el Bar Ordóñez de Las Moreras, en Córdoba, junto al vendedor de la ONCE, José Manuel Cordobés. / CÓRDOBA

Andalucía comienza 2026 con grandes premios

Este inicio de año está siendo especialmente afortunado para Andalucía. El Extra de Navidad de la ONCE, celebrado el 1 de enero, repartió 4,8 millones de euros, con 4,4 millones en La Línea de la Concepción (Cádiz) y 400.000 euros en Málaga.

Además del gran premio de Córdoba, el Cuponazo dejó también 40.000 euros en Rus (Jaén) y 40.000 euros en Arahal (Sevilla). El resto de premios mayores se repartieron en Badalona (Barcelona).

Cómo funciona el Cuponazo

El Cuponazo de la ONCE se celebra todos los viernes, cuesta 3 euros y ofrece:

6 millones de euros al número y serie,

al número y serie, 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras,

a las cinco cifras, premios de 500, 50 y 6 euros en función de coincidencias laterales,

en función de coincidencias laterales, y reintegro de 3 euros a la primera o última cifra.

El Eurojackpot del próximo martes 6 de enero (Día de Reyes) ofrece un bote de 10 millones de euros.