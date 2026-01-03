Miedo, incertidumbre y esperanza en Venezuela

Eran las 08.00 horas en España y me despertó un contundente: 'Están bombardeando Caracas'. ¿Qué hago primero? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Dónde está mi familia? Entre la penumbra cojo el móvil y me doy cuenta de que hay demasiada información y a la vez nada de información.

"Primero estaba todo tranquilo y de repente escuché pasar dos aviones e inmediatamente dos explosiones tan fuertes que el edificio tembló muchísimo, y ya nos dimos cuenta de lo que era". Es el primer mensaje que leí en mi móvil, de alguien que no puedo mencionar, por protección. ¿Todavía se escuchan? ¿Dónde están? ¿Qué ves por la ventana? ¿Están todos bien? Eran demasiadas preguntas.

"Siento mucha inseguridad, algo en mi cabeza me dice que debo ser prudente y estar alerta"

"Siento mucha inseguridad e incertidumbre. Algo en mi cabeza me dice que debo ser prudente y estar alerta", me dice otra persona que vive en Caracas. Es más o menos el sentimiento generalizado. Miedo, incertidumbre, esperanza y "trauma porque sabemos que esto no ha acabado todavía. Falta saber dónde está el resto de la cúpula y qué va a pasar ahora", agrega tras leer el mensaje compartido por Donald Trump en el que confirma la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Cuatro venezolanos celebran el silencio el arresto de Maduro en una licorería en Carúpano, al oriente de Venezuela. / CÓRDOBA

"Estoy en shock total, acabo de llorar lo que no había llorado en mucho tiempo, entre risa y dolor. No sé qué pensar, necesito pruebas pero a la vez quiero creer. No entiendo nada, es demasiado", expresa alguien más en un grupo de WhatsApp. "Siento una incertidumbre diferente: de vivir bajo un mal rojo a no saber si viviré en un mal azul", agrega un hombre, mientras que otra persona menciona que "no me siento cómoda, me da miedo que ahora Trump secuestre el país".

Supermercados y calles en el estado fronterizo de Táchira. / CÓRDOBA

Alguien más (de nuevo, sin nombre para proteger la identidad de los venezolanos dentro del país) asegura que "me parece mejor tener a los gringos en el terreno para limpiar las instituciones" y que "EEUU es el mal menor porque lo cierto es que iba a ser demasiado difícil sacar a los chavistas de los poderes públicos y del ejército". De nuevo, dicotomía y pensamientos encontrados.

Miedo a la represión de la dictadura

En este escenario, también hay miedo al vacío de poder y a que la represión de la dictadura y los colectivos se intensifique en contra de la población civil. El silencio impera en los barrios de Caracas, pero muchos han salido de sus hogares para intentar repostar o comprar comida en los pocos supermercados o tiendas que han abierto sus puertas hoy entre el clima de incertidumbre. En muchos de ellos hay colas de personas para entrar y comprar, sobre todo, productos no perecederos. En algunas zonas, además, hay fallos eléctricos.

"Pasé dos horas en el supermercado para comprar todo lo que pudiese", cuenta Luis a CÓRDOBA, y agrega que, sin embargo, en ese lugar estaban racionando los productos. Una señora le dice a otra en una cola para comprar alimentos: "Esto parece 2017, hay colas otra vez", y esta le responde: "Aguanta sol un rato, esto es temporal". Las dos han sonreído.

Cola para comprar comida en el estado Sucre. / CÓRDOBA

Conocer qué viene ahora, los siguientes pasos, es importante. Es el futuro de Venezuela y los venezolanos lo que está en juego, pero tal y como lo dijo el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, en su discurso de entrega del premio, "el futuro de Venezuela puede tomar muchas formas, pero el presente es uno solo y es horrible".