Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 3 de enero de 2026

Ballet

Puesta en escena de ‘El Cascanueces’

El Ballet Clásico Internacional lleva a escena la obra de P. Tchaikovsky, con coreografía de M. Petipá (versión A. Sharaev) y como solistas a Tatiana Nazarchevich, Nikolay Nazarchevich, Sergey Iliin, Elizaveta Savina, Denís Dónica, Ana Oleinic, Olga Markova, Nicole Ferazzino, Nicole Mocellini, Anastasiia Haietska, Irina Yurchenko, Andrei Saharnean, Anna de Muri y Roberto Gadaldi. En el espectáculo participan también niños de las escuelas locales de danza (niños en la fiesta, ratoncitos, ángeles, flores, enanitos).

CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba. Bulevar Gran Capitán. 20.00 horas.

Navidad

Espectáculo ‘Lluvia de estrellas’

La calle Cruz Conde acoge el espectáculo de luz y sonido 2025 Lluvia de estrellas con 487.000 puntos de luz led distribuidos a lo largo de 230 metros. Para mayor accesibilidad, los pases de las 19.00 y 20.00 horas está adaptados para personas con trastorno de espectro autista.

CÓRDOBA. Cruz Conde. Pases a las 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 y 20.30 horas.

Córdoba Ecuestre

Espectáculo ecuestre en Caballerizas Reales

Caballerizas Reales acoge el espectáculo ecuestre ‘Pasión y duende del caballo andaluz’, en el que podrán descubrir la fusión de los diferentes tipos de doma con el flamenco en un entorno emblemático y perfectamente acondicionado.