Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 3 de enero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Ballet
Puesta en escena de ‘El Cascanueces’
El Ballet Clásico Internacional lleva a escena la obra de P. Tchaikovsky, con coreografía de M. Petipá (versión A. Sharaev) y como solistas a Tatiana Nazarchevich, Nikolay Nazarchevich, Sergey Iliin, Elizaveta Savina, Denís Dónica, Ana Oleinic, Olga Markova, Nicole Ferazzino, Nicole Mocellini, Anastasiia Haietska, Irina Yurchenko, Andrei Saharnean, Anna de Muri y Roberto Gadaldi. En el espectáculo participan también niños de las escuelas locales de danza (niños en la fiesta, ratoncitos, ángeles, flores, enanitos).
CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba.
Bulevar Gran Capitán.
20.00 horas.
Navidad
Espectáculo ‘Lluvia de estrellas’
La calle Cruz Conde acoge el espectáculo de luz y sonido 2025 Lluvia de estrellas con 487.000 puntos de luz led distribuidos a lo largo de 230 metros. Para mayor accesibilidad, los pases de las 19.00 y 20.00 horas está adaptados para personas con trastorno de espectro autista.
CÓRDOBA. Cruz Conde.
Pases a las 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 y 20.30 horas.
Córdoba Ecuestre
Espectáculo ecuestre en Caballerizas Reales
Caballerizas Reales acoge el espectáculo ecuestre ‘Pasión y duende del caballo andaluz’, en el que podrán descubrir la fusión de los diferentes tipos de doma con el flamenco en un entorno emblemático y perfectamente acondicionado.
CÓRDOBA. Caballerizas Reales.
Caballerizas Reales., 1.
17.00 y 19.30 horas.
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
- El Ayuntamiento de Córdoba autoriza dos cotillones esta Nochevieja en el Club Hípico y Club Figueroa
- Suspendido el espectáculo navideño de ballet aéreo en Córdoba debido a la lluvia
- La Casa del Kalifa vuelve a brillar en Córdoba