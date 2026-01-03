Esta es la hamburguesería que ofrece patatas ilimitadas en Córdoba

El nombre de Córdoba se ha situado en los últimos meses en el top de hamburguesas. Varios restaurantes de la ciudad han ganado galardones que sitúan en la ciudad las mejores hamburguesas del país e incluso de Europa. Pero hay otro aspecto que destaca y llama la atención desde hace meses. Un restaurante especializado en smash burger que ofrece un plus a sus clientes: patatas fritas ilimitadas a cambio de pagar un suplemento.

Así, el restaurante Titi Burger, ubicado en el número 14 de la avenida Gran Capitán (junto a la fuente) se ha consolidado como una de las propuestas más llamativas del panorama gastronómico cordobés gracias a una fórmula poco habitual en la ciudad: la posibilidad de disfrutar de patatas fritas ilimitadas con algunos de sus menús de hamburguesa. Se trata, según la firma, del primer refill (rellenar en inglés) de patatas de Córdoba.

Este extra está disponible en algunos menús del establecimiento, que también cuenta con locales en Sevilla y Granada, y tiene un precio de tres euros. En concreto, según detalla la carta del restaurante, el refill está disponible en todos los menús a excepción de 'La Cochinita'.

Variada oferta de 'smash burgers'

Esta hamburguesería ofrece distintas variedades de smash burger -ternera aplastada cocinada a alta temperatura cuyo resultado es una carne jugosa por dentro y crujiente por fuera- desde 7,50 euros (single) hasta la más elaborada (12,5 euros). A esos precios habría que sumar el complemento para tomar patatas ilimitadas en el local. Además de la carta, cada mes cuentan con un plato especial y diferente.

Distintas hamburguesas de Titi Burger. / Titi Burger

Complementos y ofertas

La carta también incluye distintos tipos de complementos, hamburguesas de pollo y vegetariana. El menú del día, por su parte, tiene un precio de 10,9 euros y se puede disfrutar de refill por dos euros más.

Las hamburguesa (aunque sin refill) también se pueden pedir a domicilio a través de Glovo y Uber Eats.