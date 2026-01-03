Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 3 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 4 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
María del Carmen Martínez Rubio
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de San Rafael
Emilia Oteros Campos
La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el cementerio de San Rafael
