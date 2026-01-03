Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 3 de enero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 4 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

María del Carmen Martínez Rubio

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de San Rafael

Emilia Oteros Campos

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el cementerio de San Rafael

