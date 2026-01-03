Las efemérides de 2026 en Córdoba: de Averroes a las Ketchup

Todos los años hay efemérides, recuerdos de momentos importantes en la historia de una ciudad como Córdoba. Algunas celebran años en números redondos, como siglos o décadas, mientras que otras apelan a eventos más recientes. Las hay de carácter histórico, pero también sociales o económicas, además de las que sirven para poner en la memoria la apertura o inauguración de entidades y edificios importantes para la vida de los cordobeses. El año 2026 viene cargado de efemérides importantes.

Monumento a Averroes en la calle Cairuán. / AJ González / COR

Nacimiento de Averroes (900 años)

Por orden cronológico de antigüedad, en este año 2026 se cumplen nada menos que 900 años desde el nacimiento del filósofo Averroes, que vio la luz en Córdoba el 14 de abril de 1126. La ciudad no se ha olvidado de uno de sus pensadores más destacados y por eso a lo largo del año hay programadas actividades organizadas por la Universidad de Córdoba, el Ayuntamiento de la capital, la Casa Árabe, la Diputación y la Junta. El núcleo científico de la programación será un congreso internacional que reunirá a veinte de los mayores especialistas mundiales en Averroes. A la cita acudirán investigadores procedentes de países como México, Arabia Saudí, Estados Unidos, Francia o Alemania, y como no, España. Se celebrará entre el 27 y el 29 de abril en la Casa Árabe.

'Muerte de un miliciano', la icónica fotografía de Robert Capa. / EFE

La foto del miliciano de Capa (90 años)

En este año que acaba de comenzar se cumplen nueve décadas exactas desde la toma y publicación de la famosa foto del miliciano muerto en el frente a comienzos de la Guerra Civil española, realizada por Robert Capa acompañado por Gerda Taro, que entonces formaban pareja. La imagen fue captada en torno al 5 de septiembre de 1936 y se publicó por vez primera en la revista francesa Vu el 23 del mismo mes. Hoy se sabe a ciencia cierta dónde apretó Capa el disparador de su cámara: en las cercanías de Espejo, en una colina hoy llena de olivares, aunque durante tiempo se pensó que estaba tomada en Cerro Muriano.

Primer número de Diario CÓRDOBA (85 años)

Diario CÓRDOBA también tiene motivos para la celebración. Han pasado nada menos que 85 años desde su fundación, que oficialmente tuvo lugar el 25 de julio de 1941, justo a los comienzos del franquismo. En aquel primer número, la portada del rotativo daba cuenta de un nuevo bombardeo de la Alemania nazi sobre Moscú; eran tiempos de guerra y Diario CÓRDOBA así lo reflejó en sus páginas. Durante 43 años el periódico estuvo ligado a los órganos oficiales del franquismo hasta su conversión en empresa privada a mediados de los 80. Y aquí seguimos.

Primeros pasos del Aeropuerto (70 años) y apertura del Reina Sofía (50 años)

Unos años después, en 1956, el Consejo de Ministros dio luz verde a una de las infraestructuras más importantes de Córdoba, aunque solo hace escasos años ha logrado tomar empuje. Se trata del Aeropuerto de Córdoba, cuyas obras fueron autorizadas por el franquismo el 14 de septiembre de hace 70 años.

Entre las efemérides más importantes está la inauguración del Hospital Reina Sofía, que llevaron a cabo sus majestades Don Juan Carlos I y Doña Sofía el 3 de abril de 1976, aunque el centro llevaba en funcionamiento operativo desde hacía algunos meses. Córdoba cuenta desde entonces con un centro sanitario y de investigación de primer nivel. El proyecto del hospital se llevaba gestando desde una década antes, a partir de los planos de los arquitectos Gerardo Olivares James y Rafael de La Hoz-Arderius.

Exposición de los Omeyas (25 años)

Los Reyes de España fueron de nuevo los protagonistas en una inauguración de la que se cumplen 25 años. Hablamos de la exposición El Esplendor de los Omeyas, compuesta por más de 300 piezas de esta dinastía expuestas en Medina Azahara. La ciudad consiguió una enorme proyección nacional e internacional gracias a una muestra que no se ha vuelto a repetir desde entonces.

Participación de las Ketchup en Eurovisión en 2006. / Efe

Los últimos recuerdos

Entre los recuerdos más recientes, cabe destacar entre otros la reapertura del zoológico de Córdoba tras una importante reforma que cambió el concepto de este centro (16 septiembre de 2006, hace 20 años) o la apertura al tráfico del puente Ibn Firnas, el último construido en la ciudad, operativo desde el 14 de enero de 2011 (15 años). Y muchos aún recordarán la primera participación de cantantes cordobeses en el festival de Eurovisión. Ocurrió el 27 de mayo de 2006, hace ahora 20 años, con la actuación de las Ketchup con la canción Bloody Mary, compuesta por el también cordobés Queco. Su participación no terminó bien: acabaron en el puesto 21 de 24 con tan solo 18 puntos.