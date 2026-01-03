El Córdoba CF que todo lo puede

Hablar de deporte es hacerlo de fútbol, básicamente. Porque ningún deporte mueve económicamente lo que hace el balompié. De hecho, hay actividades económicas que no llegan a lo que, por ejemplo, es capaz de generar el Córdoba CF. Empresas que ingresen 20 millones de euros a lo largo de una temporada o que pueden dar trabajo a docenas y docenas de empleados -directos e indirectos- no hay muchas en la ciudad o en la provincia. Y el Córdoba, cuando aún no ha abierto la cancela, allá en verano, ya tiene en caja la mitad, al menos, de esos ingresos gracias a los derechos televisivos, los abonos de sus incondicionales e incluso los respaldos de sus anunciantes, que muchos de ellos también lo son casi sin condiciones, temporada tras temporada.

Evitar esa sensación de despachar fútbol cada quincena en El Arcángel es a lo que aspira este Córdoba, que busca la luz una década después de haberla alcanzado por última vez. Después de un lustro en las catacumbas del fútbol español y un año de estabilización del proyecto en el fútbol profesional, con esos ingresos y el límite salarial de plantilla señalado por LaLiga, no podía ser otro el objetivo que mirar hacia la zona de ‘play off’ de ascenso a Primera División. Una zona que desde hace 10 años no pisa el club blanquiverde y que, en caso de pisarse o, al menos, de pelearse, lograría transformar esa idea instalada desde hace pocos años de que cada 15 días, en El Arcángel se sirve fútbol para el consumo. Y poco más.

El mercado invernal de fichajes

Un éxito deportivo de verdad -y no dobletes de barro que nadie podía aceptar como relevantes- provocaría, probablemente, que la fe en la idea de este Córdoba crezca. El mercado invernal de fichajes debe ayudar lo suyo, pero todo lo que se hizo en verano ha de dar respuesta en el terreno de juego. La igualdad de la categoría debe ayudar también, ya que en este inicio de año la Liga en la que lucha el Córdoba mantiene su identidad: dos derrotas generan angustia y una mirada al vacío, mientras que dos victorias desatan la ilusión de instalarse en la zona noble de la clasificación. Ya se sabe: los éxitos aumentan la carga identitaria y la cercanía hacia el proyecto y los fracasos -incluso sólo la mediocridad- crean abismos de distancia.

Santoro, del Córdoba Futsal. / A. J. González

Por lo tanto, el Córdoba peleará hasta la cercanía del verano poder advertir al fútbol español que, realmente, ha regresado y que vuelve a ser protagonista en la élite. La ciudad está preparada para volver a vivir unas eliminatorias de ascenso a Primera y desde hace décadas no había tanto entendimiento entre los gestores del club blanquiverde y los de la propia ciudad. Volver a tener, de verdad, «héroes del domingo», como en su día cantara en estas mismas páginas Zitro y recordara, décadas después, Rafael Aranda, títulos reservados sólo a los que son capaces de dar -o aspirar a dar- el paso definitivo hasta la máxima categoría del fútbol español.

Y para ello este Córdoba necesitará regularidad, algo de lo que ha carecido últimamente. Capaz de brillos fugaces que deslumbran a la grada de El Arcángel, pero también de depresiones oscuras que angustian a propios y cercanos, el equipo blanquiverde deberá ganar en fiabilidad si pretende dar ese paso hacia la grandeza. En todo caso, para los no muy habituados a la historia blanquiverde, bien harán los más veteranos en explicarles a los llegados en los últimos años que el Córdoba todo lo puede y que en donde menos se le espera, aparece para dejar, tanto a propios como cercanos, con la boca abierta. Ya lo hizo en el pasado, cuando nadie contaba con él. ¿Por qué no repetirlo ahora?

El Coto Córdoba, un proyecto de especial relevancia

Aunque hablar de deporte es hablar, sobre todo, de fútbol, existe también el baloncesto. Y está creciendo últimamente un proyecto en Córdoba que merece especial atención. El Coto Córdoba apunta a hacer revivir en la ciudad las emociones que ya otros lograron con el deporte de la canasta, ya en tiempos del extinto Polideportivo de la Juventud. El baloncesto siempre gustó en la ciudad y parece que el club blanquiverde está consiguiendo, puntito a puntito, atraer no sólo a público a Vista Alegre, sino también hacer creer a muchos que aquellos tiempos de los años 90 del siglo pasado -y anteriores- pueden revivirse en este siglo 21. Tiene buena pinta la idea y la manera de plasmarla y si se le da el cariño suficiente por parte de los que deben darlo -también los cordobeses- el proyecto terminará de cuajar de la manera más brillante: en la élite.

Tiempo vivo del Coto Córdoba. / A. J. González

Una élite de la que no se ha bajado el Córdoba Patrimonio de la Humanidad de fútbol sala, instalado en la máxima categoría durante siete temporadas consecutivas y que ahora parece probar esa apatía cordobesa que no es tan legendaria y sí bastante real. Tocará sufrir, probablemente, pero en lo que se refiere a proyecto y a competición se ha empeñado en padecer lo menos posible en los últimos años. De hecho, a punto estuvo de meterse en la Copa, que finalmente le resultó esquiva. No resta mérito, sino al contrario.

Lo mismo que lo del Cajasol Ángel Ximénez, que cumple su temporada número 13 en Asobal, o el éxito del Salerm Puente Genil, que quieren imitar el Ciudad de Lucena, el Pozoblanco o incluso el filial blanquiverde, por no hablar de las actuaciones individuales de José Luis Navarro, el Balín Lozano o Fátima Gálvez, entre otros muchos. El Córdoba todo lo puede, sí, pero el deporte cordobés, demuestra que también. Y con menos.