El Cartero Real borda el guion para recoger los deseos de los cordobeses

El Cartero Real ha regresado a las calles de Córdoba cumpliendo su misión de recoger el mayor número de cartas posibles y entregárselas en tiempo récord a Sus Majestades de Oriente. Los cordobeses no se han detenido a pesar de la amenaza de lluvia para hacer llegar sus deseos al emisario de los Reyes Magos en Córdoba, que este año eligieron al actor Juanlu González.

Desde por la mañana hasta la noche, con mascarilla, vitoreado sobre el coche de época y sentado en el sillón real, González ha disfrutado “el papel más importante" de su vida por los escenarios de su ciudad. La agenda de su día más esperado lo llevó a visitar a los niños ingresados del Hospital Reina Sofía y a los mayores de la residencia de alzhéimer San Rafael, donde han entregado regalos y recogido los deseos de pacientes y usuarios, mientras que la visita al zoológico se ha tenido que suspender por el mal tiempo.

Plan B por la tarde

Por la tarde, las previsiones de lluvia también han obligado al Ayuntamiento a activar a última hora el “plan B” que había anunciado un día antes el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, para la salida del emisario real en caso de , aunque no se detallaron las posibles modificaciones. Apenas quince minutos antes de las 17.00 se ha comunicado la suspensión de parte del recorrido oficial, así como el espectáculo y la recogida de cartas en Las Tendillas, prevista hasta las 18.00 horas, donde ya esperaban algunas familias y niños impacientemente.

La comitiva se ha trasladado finalmente a la iglesia de San Nicolás, desde donde ha partido, a las 17.30, el recorrido del coche clásico (años atrás era un caballo) que ha conducido al emisario real y sus pajes hasta el Palacio de Orive, acompañado por un cortejo de más de 200 personas, entre figurantes vestidos de beduinos, la Banda de Cornetas y Tambores de la Coronación de Espinas y la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de Gracia.

El itinerario ha discurrido por Gondomar, Las Tendillas, Claudio Marcelo, Capitulares y San Pablo. A su paso por la casa consistorial, el cartero se ha detenido para recoger la carta que el Ayuntamiento elabora cada año a los Reyes Magos, en la que se pide “que no falten oportunidades de empleo, ilusión y cariño” para los cordobeses.

Final en Orive

Ya en el Palacio de Orive no han parado de entrar niños para entregar sus cartas. “Voy a intentar hacer todo lo que esté en mi mano para repartir todos esos juguetes y caramelos. Nadie se va a quedar sin lo que necesita”, prometió el emisario cuando fue designado.

Además, como prólogo a la Cabalgata se han repartido más de 500 kilos de caramelos, 4.500 juguetes, 800 peluches de pequeño tamaño, 200 de mayor tamaño y 1.200 pelotas de colores.