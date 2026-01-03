Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actividad navideña

El Cartero Real de Córdoba lleva la ilusión a los niños ingresados en el hospital Reina Sofía

El emisario de sus Majestades de Oriente conoce los deseos de los pequeños para la noche mágica del 6 de enero y les reparte obsequios

Visita del Cartero Real de Córdoba a los niños ingresados en el hospital Reina Sofía.

M.J. Raya

M.J. Raya

Queda ya muy poco para que los Reyes Magos visiten las casas de los niños de Córdoba. Sin embargo, en estos días cargados de felicidad y de vacaciones, algunos de estos pequeños se encuentran enfermos o ingresados en centros como el hospital universitario Reina Sofía.

Por este motivo, el Cartero Real de Córdoba, encarnado este año por el actor Juanlu González, ha querido hacer una parada este sábado por la mañana en el Reina Sofía, por iniciativa del Ayuntamiento de Córdoba, antes de recoger esta tarde las cartas de los numerosos niños que lo esperaban en el centro de la ciudad.

Visita del Cartero Real de Córdoba a los niños ingresados en el hospital Reina Sofía.

Durante su visita, los pacientes infantiles ingresados se han puesto muy contentos, ya que se han quedado tranquilos de que sus deseos de ponerse mejor y de recibir regalos la noche de Reyes están más cerca. Además, han recibido muchos obsequios.

Visita del Cartero Real de Córdoba a los niños ingresados en el hospital Reina Sofía.

Hacer más agradable la estancia de los niños ingresados

El Cartero Real, junto con una amplia comitiva, ha podido conocer a su vez la labor que realizan los profesionales del Reina Sofía para hacer lo más confortable posible la estancia a los menores hospitalizados.

Visita del Cartero Real de Córdoba a los niños ingresados en el hospital Reina Sofía.

Durante un amplio espacio de tiempo el Cartero Real ha recorrido las distintas plantas del Materno Infantil donde se encontraban los pacientes pediátricos y han comprobado cómo todo el hospital se ha engalanado para la Navidad. En esta iniciativa, destaca el Reina Sofía, ha colaborado, además del Ayuntamiento de Córdoba, Comercio Córdoba y la Unidad de Actividades Motivacionales del hospital.

Visita del Cartero Real de Córdoba a los niños ingresados en el hospital Reina Sofía.

