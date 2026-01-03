Carreteras, barrios nuevos, zonas verdes y la BLET: los proyectos de 2026 en Córdoba

El año 2026 llega a Córdoba cargado de obras de envergadura entre las que empiezan, las que prosiguen y las que acaban, más de medio centenar públicas y privadas que movilizan más de mil millones de euros. Por su repercusión hay varios proyectos que destacan: la ronda Norte, cuya ejecución modificará el tráfico en el entorno del Hipercor; un nuevo barrio, Huerta de Santa Isabel Oeste, donde podrá empezar la construcción de viviendas; la recuperación de una gran zona verde sobre el tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir; y la apertura de las tan reclamadas consultas externas del hospital Materno-Infantil del Reina Sofía. Todo ello, sin olvidar la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), cuya edificación se iniciará.

La agenda política repercutirá en el recién iniciado 2026, en el que hay previstas elecciones autonómicas, en el que no se sabe aún si habrá también nacionales y que estará marcado por un mandato municipal que entra en su recta final. Tanto Ayuntamiento de Córdoba como Junta de Andalucía contarán con presupuesto para hacer realidad sus inversiones pero el Gobierno central tendrá un año más, y ya son tres, las cuentas estatales prorrogadas, lo que dificultará los nuevos proyectos.

A partir de enero los cordobeses percibirán unas obras que se prolongarán durante tres años y que afectarán al tramo de ronda de Poniente en el que está la glorieta del Hipercor y a 600 metros de vía ubicados entre la misma y la rotonda del centro comercial La Sierra. Se trata de la primera fase de la carretera que ejecutará la Junta por 30 millones de euros y cuyos primeros trabajos ya se han iniciado. La construcción conllevará importantes cambios de tráfico que el Ayuntamiento aún no ha anunciado.

Al margen de este tramo de ronda, no se esperan más obras de envergadura en la red viaria. El Gobierno aún debe adjudicar la actualización del proyecto de la segunda fase de la variante Oeste y avanzar en la tramitación del acondicionamiento de la A-4, que permitirá ampliar la autovía a su paso por Córdoba y eliminar las curvas de la Cuesta del Espino. Tampoco se esperan grandes avances más allá del papel en relación a la A-81 y a los tramos de Autovía del Olivar de la Junta que faltan.

Nuevos barrios

Tras un par de años de obras, el barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste quedará listo para que empiece la construcción de las primeras viviendas de las más de 3.600 que podrá acoger. Paralelamente, podrá iniciarse la ampliación a cuatro carriles de la calle Sierra Nevada, que conectará la A-431 con este barrio y con el entorno del Hipercor y que se convertirá en una vía vital para descongestionar el tráfico de la ronda de Poniente.

Obras de urbanización en Huerta de Santa Isabel Oeste. / A.J. González

Otros barrios nuevos más atrasados seguirán dando pasos para iniciar las obras de urbanización. El primero que llegará a ellas es el de la Ciudad Jardín de Poniente 2, que albergará 1.300 viviendas y cuyas obras de licitación están próximas. Después le seguirá el de Ciudad Jardín de Poniente 3, con capacidad para 1.057 pisos, que tiene la reparcelación aprobada. Ambos se ubican en la carretera de Trassierra. A ellos se sumarán el plan de la carretera del Aeropuerto, el del entorno del antiguo Urende (el O8), donde se levantarán 500 pisos. Aunque más atrasados aún, también podrán dar pasos el barrio de más de 6.000 viviendas del entorno de Hitachi, Puerta de Córdoba, y la Ciudad de Levante.

En materia de vivienda, los planes del Ayuntamiento son iniciar la construcción de 30 VPO (que volverán a adjudicarse por sorteo) en San Rafael de la Albaida y otras tantas en el Campo de la Verdad en régimen de compraventa y las 65 de alquiler para jóvenes del Pretorio, a las que se suman 34 en Villarrubia.

Más zonas verdes

Córdoba contará con más zonas verdes. Por un lado, la empresa municipal Emacsa acabará su tanque de tormentas y en su superficie ejecutará un parque con una gran pradera, albercas convertidas en humedales urbanos y marquesinas inspiradas en la puerta de San Idelfonso de la Mezquita-Catedral.

Córdoba

Por otro lado, el Ayuntamiento empezará las obras del tramo de anillo verde de Miralbaida-Poniente, que se ubicará entre los barrios de Miralbaida y Electromecánicas y Huerta de Santa Isabel Este, y que sumará 7,5 hectáreas de espacios ajardinados. Los trabajos, presupuestados en más de 5 millones y con un plazo de 16 meses, están pendientes de adjudicar.

No obstante, una de las actuaciones municipales más llamativas será la transformación del Campo Santo de los Mártires, en pleno centro, que contará con fuentes, pérgolas y estanques. La intervención, presupuestada en 1,9 millones, se hará en dos fases y está pendiente de licitación y de tomar medidas para compatibilizar la obra, que se iniciará en 2026, con el cernícalo primilla, que anida en el muro de la antigua biblioteca de Amador de los Ríos.

Así será la zona verde que el Ayuntamiento proyecta en Campo Santo de los Mártires / CÓRDOBA

Hospitales y otros centros sanitarios

La capital estrenará en 2026, tras dos años de obras y una inversión de casi 20 millones, el edificio de Consultas Externas del Materno-Infantil construido por la Junta en el complejo sanitario del Reina Sofía. La intención de la Junta es abrir sus puertas en el primer trimestre. El nuevo edificio permitirá pasar de 44 a 99 consultas distribuidas en cinco plantas. La Junta pretende abrir también a principios de año una obra que lleva meses acabada, el punto de urgencias de Levante, y finalizar a mitad del mismo el centro de salud de Naranjo-Mirabueno.

De iniciativa privada es otra obra que será importante para Córdoba y provincia, el macroproyecto sanitario que pretende ejecutar Sanitas en el solar que hay al lado del centro de especialidades Castilla del Pino en Noreña. Sanitas proyecta un centro médico, con clínica dental y residencia de mayores, el primero de estas características en España y para el que ya tiene licencia, por lo que las obras pueden empezar en cualquier momento. La inversión prevista supera los 25 millones.

Mapa con la ubicación del futuro centro médico de Sanitas. / CÓRDOBA

La BLET cobrará forma

Si hay una obra que marcará un antes y un después en Córdoba, esa es la de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). El año recién empezado puede ser el de las obras que permitirán la construcción de los primeros edificios, recién licitadas. La urbanización de la zona que ocupará la BLET ya culminó el año pasado y ahora empezará a cobrar forma el futuro complejo militar. Paralelamente, empezarán las obras de urbanización de los terrenos anexos, en los que estará el parque empresarial aledaño. Además, está prevista la conexión de La Rinconada con la A-4.

Córdoba

Al calor de la BLET, empresas como Indra, Escribano, Deuser y Tess Defence, entre otras, continuarán con sus proyectos en Córdoba, donde proseguirán las obras de ampliación de Hitachi y Cunext, que, además, afronta el año en el que quiere poner en marcha su polo de cobre verde. Bajo el paraguas de la BLET tomarán impulso otras zonas como Rabanales 21, cada vez más ocupado; o el parque logístico de la Junta, cuyas obras acabarán en 2026.

Una comisaría y más hoteles

Una de las pocas obras estatales en marcha (al margen de las de la autopista ferroviaria), la de la comisaría de la Fuensanta, llegará a su fin después de dos años de ejecución con una inversión de casi 20 millones.

Comisaría de la Policía Nacional que se construye en la Fuensanta. / Manuel Murillo Martínez

A este nuevo equipamiento se sumará a partir del 19 de enero otro de iniciativa privada que se ejecuta en el Palacio Episcopal, el centro de interpretación de la Mezquita-Catedral, monumento en el que continuará la rehabilitación de la maqsura y que se someterá al plan de restauración tras el incendio de agosto. Este año se espera también la apertura del hotel de cinco estrellas de la calleja de las Flores y que avancen los trabajos en el convento de Santa Isabel y en el palacete de los Guzmanes.

En materia de turismo, la Junta construirá y estrenará su centro de interpretación de la Sinagoga y mostrará el resultado de la rehabilitación de los Baños de San Pedro.

Otras obras y parcelaciones

En el ámbito municipal, 2026 será el de la finalización de la rehabilitación de los conventos de Santa Clara y Regina; el de la ejecución de las obras de la Pérgola, que están a punto de empezar, y de la Real Academia; el de la reanudación de los trabajos paralizados del Alcázar; y el del inicio del nuevo acceso a Caballerizas.

Así será el nuevo acceso a las Caballerizas Reales. / CÓRDOBA

Además, continuará el proyecto Sadeco 5.0 con sus distintas obras, se ejecutará el centro cívico Noroeste y la nueva fachada del estadio de fútbol, que tendrá los accesos arreglados, y empezará a acometerse el nuevo acceso a Las Quemadas desde la A-4. Mientras que termina la reforma de La Viñuela, avanzarán los proyectos de remodelación de Ollerías y Gran Vía Parque. Además, el Parque de Levante y el Figueroa contarán con pasarela peatonal, se licitarán las obras de los aparcamientos de Sagunto y plaza de toros y podría ser una realidad la limpieza del río.

Colegios provinciales

En obras estará también un importante proyecto que depende de la Diputación y en el que está invertirá más de 5 millones de euros, la reforma de los colegios provinciales.

En materia de parcelaciones se producirá un gran avance si por fin se cumple una de las aspiraciones de las urbanizaciones irregulares, conseguir servicios básicos, hito que está muy cerca de lograr Campiñuela Norte. Además, El Alamillo y El Sol podrían conseguir su legalización.