Solidaridad
Más de 90 centros educativos recogen 10.734 kilos para el Banco de Alimentos de Córdoba
La campaña navideña moviliza a alumnado, familias y docentes
Al filo del inicio de las vacaciones de Navidad, el Banco de Alimentos de Córdoba ha cerrado el balance de la que ya puede considerarse una auténtica maratón solidaria: la participación de 90 centros educativos, entre colegios públicos, concertados, privados, institutos, escuelas infantiles y facultades universitarias, que han logrado reunir 10.734 kilos de alimentos.
La organización agradece especialmente la implicación de padres y madres, profesorado y alumnado, cuyo esfuerzo ha hecho posible este éxito colectivo.
Asimismo, el Banco de Alimentos reconoce la labor de sus conductores, que han tenido que realizar una auténtica operación contrarreloj para llegar a todos los centros antes del inicio del periodo vacacional:
Gracias a Pedro, Manuel, Andrés y Ángel, y a los acompañantes Gonzalo y Manolo, cuyo compromiso ha permitido completar las recogidas con las tres furgonetas “a tope”.
Centros participantes
Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), institutos (IES), centros concertados y privados (CDP), formación profesional, escuelas infantiles y facultades universitarias:
- C.E.I.P. San Lorenzo
- C.D.P. Helen Doron
- C.E.I.P. Fray Albino
- I.E.S. San Álvaro
- I.E.S.Galileo Galilei
- C.D.P. San Rafael (del obispo)
- C.E.S. Lope de Vega
- CEPER Tati Sáiz
- C.E.I.P. Alcalde Pedro Barbudo
- C.E.I.P. Averroes
- C.E.I.P. Mediterráneo
- MEDAC CÓRDOBA
- MEDAC FÁTIMA
- C.D.P. Santa Victoria
- C.E.I.P. López Diéguez
- C.D.P. Jesús Nazareno
- C.D.P. Salesianos
- C.E.I.P. Pablo García Baena
- I.E.S. López Neyra
- C.E.I.P. Los Califas
- I.E.S. Fidiana
- I.P.E.P. Instituto Prv. Ed. Permanente
- C.E.I.P. Jiménez Ruiz
- I.E.S. Rafael de la Hoz
- C.E.I.P. Joaquín Tena Artigas (Alcolea)
- C.E.I.P. Puente de Alcolea (Alcolea)
- C.E.I.P. Los Ángeles (Alcolea)
- I.E.S. Alhaquén II
- C.E.I.P. Juan Rufo
- C.E.I.P. Concepción Arenal
- C.E.I.P. Condesa de las Quemadas
- C.E.I.P Torre Malmuerta
- Colegio El Carmen
- C.D.P. La Salle
- C.E.I.P. Azahara
- I.E.S. Villarrubia
- C.E.I.P. Mirassierra
- C.D.P. Almanzor
- C.E.I.P. Salvador Vinuesa
- C.E.I.P. Noreña
- C.D.P. Academia Espinar
- CENTRO Formación Profesional Sopeña
- I.E.S. Góngora
- I.E.S. Maimónides
- C.E.I.P. Eduardo Lucena
- C.E.I.P. Juan de Mena
- C.D.P. Ahlzahir
- C.E.I.P. Alonso de Aguilar
- C.E.I.P. Carmen Romero
- C.E.I.P. María Coronel
- I.E.S. Vicente Núñez
- I.E.S. Ipagro
- CEPA Rosa de Bulay
- C.E.I.P. Tirso de Molina
- ESCUELA Oficial de Idiomas
- I.E.S. Trassierra
- C.D.P. Bética Mudarra(Teresianas)
- C.D.P. Calasancio
- C.E.I.P. Santos Mártires
- C.E.I.P. Colón
- C.D.P. Divina Pastora
- MEDAC ARENA
- C.D.P. Cervantes
- C.E.I.P. Santuario
- I.E.S. Blas Infante
- ESCUELA INFANTIL Parque Fidiana
- I.E.S. Santa Catalina de Siena
- C.E.I.P. Europa
- C.E.I.P. San Vcente Ferrer
- ACADEMIA Ahoy
- I.E.S. Ángel de Saavedra
- I.E.S. El Tablero
- C.E.I.P. Julio Romero de Torres
- IES ZOCO
- IES SÉNECA
- Kings Garden
- Bambi
- LA U.C.O. EN EL RECTORADO
- FILOSOFÍA Y LETRAS
- CIENCIA DEL TRABAJO
- DERECHO
- CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
- Escuela Racing Encinarejo FC
- Natural Systems
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
- El Ayuntamiento de Córdoba autoriza dos cotillones esta Nochevieja en el Club Hípico y Club Figueroa
- Suspendido el espectáculo navideño de ballet aéreo en Córdoba debido a la lluvia
- La Casa del Kalifa vuelve a brillar en Córdoba