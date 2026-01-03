Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 90 centros educativos recogen 10.734 kilos para el Banco de Alimentos de Córdoba

La campaña navideña moviliza a alumnado, familias y docentes

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Al filo del inicio de las vacaciones de Navidad, el Banco de Alimentos de Córdoba ha cerrado el balance de la que ya puede considerarse una auténtica maratón solidaria: la participación de 90 centros educativos, entre colegios públicos, concertados, privados, institutos, escuelas infantiles y facultades universitarias, que han logrado reunir 10.734 kilos de alimentos.

La organización agradece especialmente la implicación de padres y madres, profesorado y alumnado, cuyo esfuerzo ha hecho posible este éxito colectivo.

Asimismo, el Banco de Alimentos reconoce la labor de sus conductores, que han tenido que realizar una auténtica operación contrarreloj para llegar a todos los centros antes del inicio del periodo vacacional:

Gracias a Pedro, Manuel, Andrés y Ángel, y a los acompañantes Gonzalo y Manolo, cuyo compromiso ha permitido completar las recogidas con las tres furgonetas “a tope”.

Centros participantes

Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), institutos (IES), centros concertados y privados (CDP), formación profesional, escuelas infantiles y facultades universitarias:

  • C.E.I.P. San Lorenzo
  • C.D.P. Helen Doron
  • C.E.I.P. Fray Albino
  • I.E.S. San Álvaro
  • I.E.S.Galileo Galilei
  • C.D.P. San Rafael (del obispo)
  • C.E.S. Lope de Vega
  • CEPER Tati Sáiz
  • C.E.I.P. Alcalde Pedro Barbudo
  • C.E.I.P. Averroes
  • C.E.I.P. Mediterráneo
  • MEDAC CÓRDOBA
  • MEDAC FÁTIMA
  • C.D.P. Santa Victoria
  • C.E.I.P. López Diéguez
  • C.D.P. Jesús Nazareno
  • C.D.P. Salesianos
  • C.E.I.P. Pablo García Baena
  • I.E.S. López Neyra
  •  C.E.I.P. Los Califas
  • I.E.S. Fidiana
  • I.P.E.P. Instituto Prv. Ed. Permanente
  • C.E.I.P. Jiménez Ruiz
  • I.E.S. Rafael de la Hoz
  •  C.E.I.P. Joaquín Tena Artigas (Alcolea)
  • C.E.I.P. Puente de Alcolea (Alcolea)
  • C.E.I.P. Los Ángeles (Alcolea)
  • I.E.S. Alhaquén II
  • C.E.I.P. Juan Rufo
  • C.E.I.P. Concepción Arenal
  • C.E.I.P. Condesa de las Quemadas
  • C.E.I.P Torre Malmuerta
  • Colegio El Carmen
  • C.D.P. La Salle
  • C.E.I.P. Azahara
  • I.E.S. Villarrubia
  • C.E.I.P. Mirassierra
  • C.D.P. Almanzor
  • C.E.I.P. Salvador Vinuesa
  • C.E.I.P. Noreña
  • C.D.P. Academia Espinar
  • CENTRO Formación Profesional Sopeña
  • I.E.S. Góngora
  • I.E.S. Maimónides
  • C.E.I.P. Eduardo Lucena
  •  C.E.I.P. Juan de Mena
  • C.D.P. Ahlzahir
  • C.E.I.P. Alonso de Aguilar
  • C.E.I.P. Carmen Romero
  • C.E.I.P. María Coronel
  • I.E.S. Vicente Núñez
  • I.E.S. Ipagro
  • CEPA Rosa de Bulay
  • C.E.I.P. Tirso de Molina
  • ESCUELA Oficial de Idiomas
  • I.E.S. Trassierra
  • C.D.P. Bética Mudarra(Teresianas)
  • C.D.P. Calasancio
  • C.E.I.P. Santos Mártires
  • C.E.I.P. Colón
  • C.D.P. Divina Pastora
  • MEDAC ARENA
  • C.D.P. Cervantes
  • C.E.I.P. Santuario
  • I.E.S. Blas Infante
  • ESCUELA INFANTIL Parque Fidiana
  • I.E.S. Santa Catalina de Siena
  • C.E.I.P. Europa
  • C.E.I.P. San Vcente Ferrer
  • ACADEMIA Ahoy
  • I.E.S. Ángel de Saavedra
  • I.E.S. El Tablero
  • C.E.I.P. Julio Romero de Torres
  • IES ZOCO
  • IES SÉNECA
  • Kings Garden
  • Bambi
  • LA U.C.O. EN EL RECTORADO
  • FILOSOFÍA Y LETRAS
  • CIENCIA DEL TRABAJO
  • DERECHO
  • CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
  • Escuela Racing Encinarejo FC
  • Natural Systems

