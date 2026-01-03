Más de 90 centros educativos recogen 10.734 kilos para el Banco de Alimentos de Córdoba.

Al filo del inicio de las vacaciones de Navidad, el Banco de Alimentos de Córdoba ha cerrado el balance de la que ya puede considerarse una auténtica maratón solidaria: la participación de 90 centros educativos, entre colegios públicos, concertados, privados, institutos, escuelas infantiles y facultades universitarias, que han logrado reunir 10.734 kilos de alimentos.

La organización agradece especialmente la implicación de padres y madres, profesorado y alumnado, cuyo esfuerzo ha hecho posible este éxito colectivo.

Asimismo, el Banco de Alimentos reconoce la labor de sus conductores, que han tenido que realizar una auténtica operación contrarreloj para llegar a todos los centros antes del inicio del periodo vacacional:

Gracias a Pedro, Manuel, Andrés y Ángel, y a los acompañantes Gonzalo y Manolo, cuyo compromiso ha permitido completar las recogidas con las tres furgonetas “a tope”.

Centros participantes

Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), institutos (IES), centros concertados y privados (CDP), formación profesional, escuelas infantiles y facultades universitarias: