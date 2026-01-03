2026: año romano, de Averroes y de festivales

El año 2026 no será un año cualquiera. Ningún año lo es, pero este que empieza con más razón. Lo dicen los números. 2026 es un Año Universal 1, un año de energías renovadas que según los numerólogos, no promete comodidad, pero sí autenticidad. Para un año así, víspera de la Capitalidad mediterránea de la Cultura, Córdoba ha preparado una receta multicultural con la que degustar un cóctel que mezcla una efemérides filosófica con un poquito de Egipto y de Roma, un amplio ramillete de conciertos, un cumpleaños guitarrero, mucho teatro, humor y danza y una pizca de poesía. La agenda viene cargada de citas desestacionalizadas que llenarán hoteles y restaurantes y, con suerte, dejarán algún poso de sabiduría y conocimiento en los cordobeses.

Año Averroes

Últimamente, en Córdoba, cada año tiene su personaje ilustre. 2024 fue el de Julio Romero de Torres, 2027 será el de Góngora y 2026 será el año Averroes. La ciudad celebrará el 900 aniversario del filósofo, médico y jurista andalusí con un congreso central sobre su figura en el mes de abril aunque también habrá varios ciclos divulgativos, conciertos, exposiciones y hasta un documental como broche final. En los teatros municipales, hay una larga lista de citas teatrales, musicales de humor y danzísticas interesantes entre enero y junio empezando este mes por El hijo de la cómica, de José Sacristán, con entradas ya agotadas, y pasando por Rosario la Tremendita, Laura Gallego, Javier Ruibal, Lola Herrera en Camino a la meca, Macbeth, Manu Sánchez, el mes de la danza en abril, El fantasma de la ópera, Asesinato en el Orient Express, La verbena de la paloma, y en la Axerquía, Mago de Oz, Antoñito Molina, Sergio Dalma y la despedida de Medina Azahara en el mes de octubre, entre otros.

Las salas más pequeñas también aportarán su granito de arena al panorama cultural cordobés del año que viene. El Teatro Avanti ha previsto un arranque de año cargado de humor (Charo Urbano, Christian García, Diego Arjona, Jesús Piña) y de propuestas familiares mientras la Sala Impala ha anunciado ya algunos conciertos para enero y febrero como el de Zahara, Quique González y Carlos Ares. Por su parte, los seguidores de Haze tienen una cita con el artista en la Sala M100 el 9 de mayo.

Roma y Egipto

Este año se solaparán dos grandes exposiciones monográficas, la que se puede ver desde noviembre en Vimcorsa y la Sala Orive sobre la infancia y adolescencia en el antiguo Egipto y la que vendrá a final de año, a partir del 5 de noviembre, sobre la Córdoba romana, comisariada por el catedrático Desiderio Vaquerizo. Esta nueva muestra de gran formato pretende visualizar la huella romana que se esconde en muchos lugares de la ciudad y abordará la evolución de la ciudad desde los orígenes turdetanos hasta su consolidación como gran urbe clásica. La sede será la sala Vimcorsa y contará con piezas del Museo Británico y del Louvre.

2026 será además un año de festivales, como lo fue 2025, con tres epicentros principales. El Festival de la Guitarra en el mes de julio, que celebra este año su 45 aniversario y cuyo cartel aún no se ha dado a conocer; el Califas Fest, en la plaza de toros, del que solo se conoce el concierto de Fito&Fitipaldis en abril y la segunda edición del Córdoba Live en El Arenal, entre junio y julio, del que ya han trascendido algunos nombres: Hombres G, Dani Martín, La oreja de Van Gogh y Chayanne.

A finales de septiembre, Córdoba se llenará de poesía de la mano de Cosmopoética, una cita cuya gestión aún está en al aire, después de que el Ayuntamiento de Córdoba decidiera no renovar el contrato a la empresa adjudicataria de 2025 para abrir una nueva licitación. También está por ver, tras el cambio de fecha en 2025 de la Feria del Libro de Córdoba, si la Asociación de Libreros Aplico apostará de nuevo por su celebración en octubre, una fecha que ha sido bien acogida por el público, o si en su 51 edición volverá a la agenda cultural en el mes de abril.

Arte contemporáneo

En octubre, las calles de la ciudad se llenarán de arte contemporáneo floral durante dos semanas de la mano de Flora, que en 2026 cumple nueve años y se prepara ya para su décimo aniversario. El otro foco del arte contemporáneo de Córdoba, el Centro de Creación Contemporánea, que mantendrá hasta el mes de mayo dos de sus exposiciones actuales, de Cecilia Bengolea (El ruido habita) y Christian Lagata (Metal del verano) aunque tiene previsto renovar autores en varias de sus salas, cuyas muestras culminan este mes de enero. En ese espectro alternativo, Noviembre será el mes en el que Córdoba acogerá la tercera edición del festival Poemx de poesía visual organizado por el Colectivo Nadie.

Patrimonio

En 2026, se podrá disfrutar de nuevo del principal monumento de la ciudad al completo. Para empezar, el próximo 19 de enero se inaugurarán las instalaciones del Centro de Recepción de Visitantes de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Un espacio que según se ha avanzado, permitirá ver los restos arqueológicos del antiguo palacio califal, contará con áreas museísticas, auditorio, salas de audiovisuales y un gran espacio dedicado a la historia de la conservación y restauración del monumento, entre otros recursos.

Además, según las previsiones del Cabildo Catedral, la Mezquita volverá a abrirse del todo a mediados de este año, una vez concluyan las obras de rehabilitación de las zonas afectadas por el incendio del pasado mes de agosto. Si se cumplen las previsiones, la sinagoga también estrenará centro de recepción de visitantes este año en el que también culminará la rehabilitación de los Baños de San Pedro.