La venta de coches en Córdoba aumenta un 12,6% en 2025 y suma tres años de crecimiento consecutivos

El mercado de vehículos nuevos en la provincia de Córdoba cerró 2025 con un comportamiento positivo. En concreto, ha registrado un crecimiento del 12,60 por ciento, con un total de 7.684 ,matriculaciones de turismos y todoterrenos entre enero y octubre, frente a los 6.824 del año 2024, según los datos divulgados este viernes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Con estos datos, la provincia no solo encadena un tercer año de crecimiento, sino que 2025 se sitúa como el de mayor incremento de ventas en el sector. El balance, como en años anteriores, ha sido posible gracias al empuje de los vehículos híbridos en el mercado.

Solo en el mes de diciembre pasado, en la provincia se matricularon 707 vehículos, 25 más que en el mismo mes de 2024, lo que supone un incremento interanual del 2,17%, consolidando la recuperación del sector iniciada tras la pandemia.

La compra de turismos nuevos por particulares mostró un gran dinamismo en 2025, con 5.650 unidades, un 16,62% más que el año anterior. En el caso de las empresas cordobesas, la variación es negativa, pues en 2025 matricularon 1.916 coches, un 0,05% menos.

Más de 1,1 millones en España

El alza de las matriculaciones en Córdoba durante el 2025 es muy similar a la registrada de media en España, con un 12,9%, hasta llegar las 1.148.650 unidades. El dato nacional supone que, por segundo año consecutivo, la venta de coches nuevos supera el millón de unidades desde la pandemia (2020-2023), si bien la cifra queda aún lejos de los 1,26 millones de unidades vendidas en 2019.