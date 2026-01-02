Vecinos de Levante presentan 1.500 firmas para que se abra el servicio de Urgencias 24 horas

Las asociaciones vecinales (AAVV) La Viñuela y La Unión de Levante, en una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, han concluido la campaña de recogida de firmas y presentado en torno a 1.500 rúbricas para exigir a la Junta de Andalucía que “habilite el centro de Urgencias 24 horas en el centro de salud Levante Sur prometido por la Consejería de Salud".

Fuentes de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía han indicado, ante este comunicado, que el compromiso del Gobierno andaluz es abrir este punto de urgencias para finales de enero, como ya se había anunciado anteriormente.

Para presidenta de La Unión de Levante, Adela Ruiz de la Mata, “se trata de una llamada a que se cumpla el compromiso para que se abra un servicio muy necesario para la zona, que no se ha puesto en marcha y que debe dotarse de los materiales y profesionales necesarios”. Por su parte, Francisco Molina, presidente de la AV La Viñuela, recuerda que "la iniciativa no se limita a reclamar el punto de Urgencias, sino que es fruto de una lucha por la mejora de la sanidad pública en general, y del centro de Levante en particular, porque no puede ser que se necesiten 20 días para que te vea tu médico de cabecera”.

En el documento que acompaña a las firmas, estas asociaciones de vecinos también piden “acortar los tiempos en atención primaria y celeridad y fiabilidad en las pruebas diagnósticas", así como, según informa la Federación Al-Zahara, señalan su oposición "a los recortes y privatización en la sanidad pública andaluza”.

Una inversión de 920.000 euros

Las firmas se recogieron durante el mes de diciembre, "después de constatarse que, en contra de lo que preveía y anunció la Consejería de Salud en septiembre -señalan las asociaciones vecinales-, no se abriría antes de fin de año el tercer punto de Urgencias extrahospitalarias de Córdoba". El punto se ubicaría en el la centro de salud Levante-Sur, antiguo cuartel de Lepanto, para atender a una "importante población" en la ciudad , recuerdan las asociaciones, después de unas obras de ampliación en el centro en las que se han invertido 920.000 euros.

Según lo previsto, añaden la AV Viñuela y La Unión de Levante, "se pretendía contar con el material y el personal necesario para abrir el servicio de urgencias en el centro de salud Levante-Sur antes de final de otoño y principios de invierno, fechas en las que se suelen producir lo picos de mayor asistencia de usuarios por patologías infecciosas vinculadas al aparato respiratorio".

Con este nuevo servicio en el centro Levante Sur, señalan las asociaciones vecinales, la ciudad contaría con el tercer punto de Urgencias tras el del hospital universitario Reina Sofía, "que se vería descargado sensiblemente", y el ubicado en el centro de salud Carlos Castilla del Pino.