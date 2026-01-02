UGT Córdoba reclama más seguridad laboral y mejores servicios en 2026

UGT Córdoba, sindicato mayoritario en la provincia, ha presentado este viernes su balance del año 2025 y ha definido los grandes retos sindicales para 2026, un ejercicio en el que la organización exigirá más seguridad en el trabajo, reforzar los servicios públicos, avanzar en igualdad y mejorar los salarios ante la persistente inflación.

La secretaria general, Encarna Laguna, destacó los avances conseguidos durante 2025 en materia de negociación colectiva, con acuerdos clave como los del campo, el metal -referente salarial nacional- y el convenio de la construcción, que incorpora nuevos derechos y mejoras para los trabajadores. Sin embargo, advirtió de que estos progresos conviven con “desafíos muy serios” que afectan al mercado laboral y al conjunto de los derechos sociales, explica UGT en una nota de prensa.

Siniestralidad laboral: “ni un fallecido más, todos los accidentes son evitables”

Laguna hizo especial hincapié en las terribles cifras de siniestralidad, más acusadas en Andalucía y Córdoba, y calificó la seguridad laboral como una “prioridad absoluta”.

Recordó que UGT ha planteado medidas que no fueron aceptadas, motivo por el que el sindicato no firmó la Estrategia de Seguridad en el Trabajo 2024–2028, y reclamó:

más inspecciones,

actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (vigente desde 1995),

y mayores ayudas para las familias de las víctimas.

También destacó el éxito de la campaña “Nos unimos en prevención”, que instaló desfibriladores en empresas con apoyo de la patronal y la Junta, y pidió ampliar el programa.

Reducción de jornada: una reforma “de justicia social”

Uno de los grandes objetivos de UGT para 2026 es la reducción de la jornada laboral, una medida que, según Laguna, aumentará la productividad, mejorará la conciliación y reducirá el consumo energético.

Un camarero atiende una terraza de un bar de Córdoba. / Manuel Murillo

El sindicato aspira a avanzar hacia las 32 horas semanales, cuando sea viable mediante organización y acuerdos, como ya ocurre en otros países.

Servicios públicos: sanidad, educación y dependencia en situación crítica

La secretaria general señaló como especialmente preocupante la situación de los servicios públicos, con:

sanidad al límite,

al límite, educación con problemas estructurales,

con problemas estructurales, y dependencia con largas listas de espera y condiciones laborales precarias para sus trabajadoras.

En sanidad, Laguna reclamó una reactivación de los centros públicos, más profesionales, ampliación de hospitales y unidades diagnósticas, y criticó la derivación sistemática de pruebas a clínicas privadas sufragadas con dinero público.

Criticó también la expansión de la FP privada, que en 2025 registró 9.450 plazas nuevas, frente a solo 2.588 públicas, lo que, a su juicio, “abre brechas de desigualdad”.

Derecho a la vivienda y modelo económico

Laguna calificó la vivienda de problema estructural, agravado en Córdoba por los bajos salarios y la falta de industria. En este sentido, instó a atraer inversión y empresas tecnológicas, aprovechar la oportunidad que abre la Base Logística del Ejército de Tierra y generar un tejido productivo que evite la fuga de jóvenes.

Salarios: “los beneficios empresariales no llegan a las nóminas”

UGT reclama subidas salariales más ambiciosas para evitar que la inflación siga erosionando la calidad de vida. Laguna denunció que, pese a los récords del Ibex 35, los sueldos no reflejan ese crecimiento: “Si las familias no pueden sostener el consumo, peligra la economía y la viabilidad de las propias empresas”.

Igualdad y violencia de género

Como primera mujer en la Secretaría General de UGT Córdoba, Laguna defendió la importancia de la visibilidad femenina en el liderazgo sindical. Lamentó las 47 mujeres asesinadas en España en 2025, 14 en Andalucía, y criticó los discursos negacionistas.

Destacó que UGT atendió más de 2.400 consultas en 2025 sobre igualdad y acoso, y asesoró en planes de igualdad que beneficiaron a 94.000 mujeres.

Diálogo social y servicios públicos

La secretaria general celebró la aprobación de la Ley de Participación Institucional, que “da seguridad jurídica y fortalece la democracia”, y valoró el acuerdo alcanzado para mejorar la carrera profesional del personal funcionario y laboral.

Llamamiento final: paz social, respeto y convivencia democrática

Laguna cerró su balance apelando a construir una sociedad basada en la igualdad, la justicia social, el respeto y el diálogo, y en la que los avances se compartan colectivamente:

“El futuro pasa por la unidad frente a la intolerancia, en defensa de lo público y de lo que es de todos y todas”.